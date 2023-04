Ruszyła sprzedaż kolejnego etapu osiedla City Vibe w Krakowie. Trzeci etap o nazwie River View to pięciopiętrowy budynek, w którym będzie 125 mieszkań. Osiedle zlokalizowane jest w Płaszowie.

Ruszyła sprzedaż kolejnego etapu osiedla City Vibe w Krakowie.

City Vibe to przemyślane, samowystarczalne osiedle z dobrze rozwiniętą infrastrukturą.

Trzeci etap o nazwie River View to pięciopiętrowy budynek, w którym będzie 125 mieszkań.

Inspirowany miejskim stylem etap River VIEW to pięciopiętrowy budynek, w którym powstanie 125 mieszkań o zróżnicowanych metrażach i ustawnych rozkładach, które pozwalają na atrakcyjną aranżację wnętrz. Mieszkania jednopokojowe zaczynają się od 31 mkw, natomiast największe, czteropokojowe lokale, będą mieć powierzchnię nawet do 79 mkw. Lokale na parterze będą mieć przydomowe ogródki, a te na piętrach – balkony. Budynek powstał z myślą̨ o mieszkańcach dużych miast, którzy poza komfortowym mieszkaniem szukają̨ miejsca do relaksu w otoczeniu zieleni, a jednocześnie cenią sobie wygodę. Dla nich powstanie garaż podziemny oraz komórki lokatorskie.

City Vibe to przemyślane, samowystarczalne osiedle z dobrze rozwiniętą infrastrukturą. Stanowi doskonały przykład realizacji koncepcji „miasta w mieście”.

Mieszkańcy osiedla mogą cieszyć się rozbudowaną strefą relaksu oraz dostępem do punktów handlowo-usługowych. Docelowo na terenie osiedla, między ośmioma budynkami, znajdą się: siłownia plenerowa, boisko do siatkówki, stoły do tenisa stołowego, jeziorko z plażą, strefa parkowa, fontanna i cztery place zabaw. W najbliższym otoczeniu natomiast znajdują się hale sportowe i gimnastyczne, kryta pływalnia, skate park, boisko do koszykówki, zalew Bagry oraz liczne tereny zielone z malowniczymi trasami rowerowymi nad brzegiem Wisły.

Płaszów to jeden z najbardziej perspektywicznych rejonów Krakowa, z dogodnym dojazdem do centrum i dostępem do terenów zielonych oraz do oferty edukacyjnej w okolicy. Najbliższa szkoła i przedszkole znajdują się zaledwie 400 metrów od osiedla. Z roku na rok Płaszów przyciąga coraz więcej inwestycji biznesowych. W pobliżu znajduje się m.in. Equal Business Park, Orange Office Park, Enterprise Park czy Factory Park, a w najbliższym czasie powstanie ogromne centrum The Park.

W okolicy osiedla trwa budowa nowej drogi gminnej, która będzie służyć mieszkańcom dzielnicy. Droga będzie łączyła ulice Myśliwską i Nowohucką, w sąsiedztwie osiedla City Vibe. Zostanie oddana do użytku jeszcze w 2023 roku.

Inwestycja City Vibe jest objęta Deweloperskim Funduszem Gwarancyjnym. Dzięki temu klienci są w 100 proc. zabezpieczeni na wypadek np. nieukończenia inwestycji czy upadłości banku, w którym prowadzony jest mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl