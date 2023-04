Nie chcą być nazywani deweloperem, bo w Zakopanem to się źle kojarzy. Budowa apartamentów to dopiero początek ich przygody. Zakolovers chcą zarządzać ich wynajmem w stylu pięciogwiazdkowym, jak w hotelu Aries na Krupówkach i Bachleda Residence.

Cyrhla Villas pomieści 54 apartamentów. Budowa całości kompleksu ma się zakończyć do września 2024 r. i wtedy ruszy wynajem.

Zakolovers docelowo chce mieć 150 apartamentów w portfelu.

Kolejną inwestycją Zakolovers będzie zakup obiektu z 12 apartamentami na wynajem (39-55 mkw.) w centrum Zakopanego. Transakcja jest w trakcie realizacji.

Firma planuje w okolicach Zakopanego, w miejscowościach takich jak: Murzasichle, Małe Ciche, Dzianisz, Witów, czy Ząb, budowę kameralnych osad z domami na wynajem i obsługą.

Zakolovers to firma z Poznania, która zakochała się w Zakopanem, tak?

Adam Michańków, twórca konceptu Zakolovers: Tak. Inwestujemy w Zakopanem, bo mam tam rodzinę i właściwie całe życie jeżdżę na Podhale odpoczywać. W pewnym momencie postanowiłem zrobić coś innego niż wszyscy dookoła.

Budujecie luksusowe apartamenty na wynajem, więc jesteście deweloperem?

Nie lubimy tego słowa, bo szczególnie w Zakopanem źle się kojarzy, dlatego że deweloperzy w tym mieście często - moim zdaniem - działają na granicy prawa, albo w ogóle bezprawnie. Przykładem jest inwestycja w Dolinie Białego, w otulinie Tatrzańskiego Parku Narodowego. To siedmiokondygnacyjny apartamentowiec. Sprzeciw wobec tego projektu zgłaszały właściwie wszystkie szczeble lokalnych władz, ale zatwierdził go wojewoda. My różnimy się od klasycznych deweloperów tym, że wybudowanie apartamentów to dla nas początek przygody, a nie koniec pracy, ponieważ zamierzamy zarządzać kompleksem Cyrhla Villas.

Na jakim etapie realizacji jesteście?

Pierwszy etap planujemy zakończyć w okresie sierpień-wrzesień 2023 r. To 12 apartamentów, każdy o powierzchni 110 mkw. z 40-metrowym tarasem wyposażonym w ruską banię dla sześciu osób. Najważniejszym atutem tego kompleksu będzie teren zielony o powierzchni 16 tys. mkw. z potokiem, do którego przychodzą m.in. sarenki, bo strumyk graniczy z Tatrzańskim Parkiem Narodowym.

To brzmi jak bajka.

Bo to jest bajeczne miejsce. Zależy nam na jak najmniejszej ingerencji w ten krajobraz i symbiozie z otoczeniem. Dlatego budujemy m.in. domki dla ptaków i jeży oraz paśniki dla zwierząt leśnych.

A przecież planujecie budowę plaży. Czy pasuje do tego górskiego obrazka?

Tak, bo - wbrew powszechnym skojarzeniom - wcale nie zamierzamy nawieźć tam piasku. To właściwie jest trawiasta łąka w dolince nad rozlewiskiem potoku. Dzieci będą mogły się w nim taplać, bo jest ono bardzo płyciutkie. To jest jedyne miejsce, do którego słońce dociera przez cały dzień. Nie zasłaniają go ani budynki, ani drzewa.

Planujecie też alpakarnię. Czy to znaczy, że gdzieś w pobliżu będą się paść alpaki?

Tak naprawdę, będzie to ekofarma z owcami, kurami i alpakami. Chcemy, żeby dzieci przebywały ze zwierzętami, ale nie tak jak w zoo zza krat, tylko przy pracy. Naszym gościom zaproponujemy, żeby ich pociechy chociaż przez jeden dzień uczyły się, jak zadbać o zwierzęta. Jednak to nie ma być tylko turystyczna farma. Liczymy na to, że gospodarstwo częściowo będzie produkować żywność dla naszych gości. Z kolei alpaki mają służyć do spacerów terapeutycznych. Na początek kupimy ich siedem, ale docelowo chcielibyśmy mieć 30.

Jak idzie sprzedaż apartamentów?

Sprzedaliśmy ok. 75 proc. W pierwszym etapie do kupienia zostały już tylko dwa apartamenty. To bardzo dobry wynik, ale miejsce jest właściwie bezkonkurencyjne.

To ciekawe, bo nikt jej nie chciał kupić przez trzy lata. Nikt nie widział w niej potencjału, bo jest to grunt pagórkowaty i przez długi czas straszył na nim spalony, stary dom. Gdy go znalazłem, od razu miałem wizję przyszłej inwestycji, z tym że jedna parcela nam nie wystarczyła. Musieliśmy potem jeszcze skupić około 15 przyległych działek. To nie było łatwe, bo górale nie ufają ceprom, ale jakoś udało mi się zdobyć ich zaufanie. Odwiedzałem właścicieli po kolei i opowiadałem, co zamierzamy zbudować na ich ziemi. Bardzo im się podobało to, że nasze wille będą w podhalańskim stylu. Dzisiaj blisko z nimi współpracujemy, na przykład zatrudniamy tylko lokalnych rzemieślników.

Czy to znaczy, że wasze wille będą wyglądać jak góralskie chałupy?

Nie. Nasze budynki zaprojektowali architekci poznańskiej pracowni Modelina, ale pracujemy też ze Stanisławem Toporem, architektem z Zakopanego. Budynki są inspirowane witkiewiczowską willą Oksza. Charakterystyczne elementy tej architektury zostaną wplecione w nowoczesne rozwiązania. We wnętrzach też nie zabraknie starego, podhalańskiego klimatu.

Czyżbyście kupowali meble na pchlich targowiskach?

Dokładnie tak. Znaleźliśmy na przykład pana Jacka z Cichego, który od dziecka kolekcjonuje przedmioty góralskie. Jednak to nie jest tak, że kupujemy od niego gotową szafę. Raczej przerabiamy stare przedmioty, dając im nową funkcję. Na przykład z sań do wożenia drewna chcemy zrobić stoliki kawowe. Zatem wdrażamy ideę upcyclingu.

Powstałe tą techniką przedmioty będą zdobiły nowoczesne i zielone wnętrza. W naszych łazienkach na suficie będzie rósł mech. Na początku mieliśmy szalony pomysł, żeby to podłoga była żywa i zielona, ale po namyśle zdecydowaliśmy się na sufity. Nasze apartamenty zostaną urządzone w trzech stylach. Jednak sądzę, że to nie dla aranżacji wnętrza goście będą do nich przyjeżdżać, tylko dla natury za oknem.

Jaki jest harmonogram dla kolejnych etapów?

Wkrótce rozpoczniemy budowę drugiego i trzeciego etapu. W ramach drugiego powstanie 28 apartamentów (52-64 mkw.) w trzech budynkach, a w trzecim - 14 lokali (47-30 mkw.) w dwóch obiektach. Łącznie osada pomieści 54 apartamentów. W ostatnim etapie powstanie kawiarnia, która będzie przygotowywała śniadania dla gości. Całość założenia chcemy zakończyć do września 2024 r. i wtedy ruszyć z wynajmem.

Chcecie mieć standard pięciogwiazdkowego hotelu, czyli co zaproponujecie?

W Zakopanem jest kilka hoteli pięciogwiazdkowych, ale my - pod kątem jakości i kultury obsługi - wzorujemy się na dwóch wiodących: Aries na Krupówkach i Bachleda Residence. Co ciekawe, w tych hotelach nie ma pokoi dla większej liczby gości niż cztery osoby. Liczniejsze grupy muszą więc wynajmować dwa pokoje. Tymczasem my chcemy mieć ofertę dla rodzin z dziećmi i innymi członkami rodziny, którzy będą mogli zamieszkać razem w jednym apartamencie, także z psem. To nasza nisza. Poza tym, podobnie jak w hotelu, będziemy mieć: konsjerża, boy’a hotelowego, room service, czy opiekę nad dziećmi i inne animacje.

W Zakopanem apartamenty średnio kosztują 25 - 30 tys. za mkw. Ile u was?

Tak i to w stanie deweloperskim. Tymczasem nasze kosztują od 23,5 tys. do 24,5 tys. zł za mkw., ale z wyposażeniem. Warto przypomnieć, że Zakopane - w przeciwieństwie do Pomorza - ma w roku dwa sezony turystyczne. Średnie obłożenie sięga 60-70 proc. Jeśli chodzi o zwrot z inwestycji, to gdy ktoś obiecuje więcej niż 6 do 8 proc. - przesadza. Trzeba też pamiętać o wzroście wartości nieruchomości. Na przykład nasi klienci, którzy kupili pierwsze nasze dwa apartamenty jeszcze na etapie koncepcji, dzisiaj można powiedzieć, że zarobili ok. 50 proc.

Jakie są plany Zakolovers na przyszłość. Chyba nie wystarczy wam tylko kompleks Cyrhla Villas?

Oczywiście chcemy mieć więcej zakopiańskich apartamentów w portfelu. Docelowo marzymy o 150. Kolejną inwestycją Zakolovers będzie zakup obiektu z 12 apartamentami na wynajem (39-55 mkw.) w centrum Zakopanego. Transakcja jest w trakcie realizacji. Poza tym, planujemy w okolicach Zakopanego, w miejscowościach takich jak: Murzasichle, Małe Ciche, Dzianisz, Witów, czy Ząb, zbudować kilka kameralnych osad z domami na wynajem i naszą obsługą. Mają to być ekskluzywne kompleksy, liczące po 10-11 domków z terenem zielonym. W perspektywie pięciu, siedmiu lat chcielibyśmy zbudować pięć takich projektów.

