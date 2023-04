Rentujemy - nowy operator najmu krótkoterminowego w 2027 r. chce mieć 2 tys. mieszkań w portfelu. Firma działa już Warszawie i właśnie wkracza na rynek łódzki i gdański. - Łódź jest absolutnym hitem - mówi Adrian Barwicki, właściciel Rentujemy.

Rentujemy od pierwszego kwietnia 2023 r. jest superhostem na Airbnb jako właściwie jedyny profesjonalny host w Warszawie.

Rentujemy działa już w Warszawie i właśnie wkracza na rynek łódzki i gdański. Łódź jest absolutnym hitem.

Do końca 2023 r. Rentujemy chce mieć 100 mieszkań w portfelu. To całkiem możliwe, bo zgłosiło się ponad 350 właścicieli.

Długofalowo firma celuje w osiągnięcie pułapu 300 mieszkań pod koniec 2024 r.

Adrian Barwicki, właściciel Rentujemy. Fot. Mat. prasowe.

Rentujemy powstało pod koniec 2022 r. Wcześniej, jako właściciel kilku mieszkań w Warszawie „testowałeś” rynek, powierzając obsługę ich wynajmu dzisiejszym konkurentom. Jak działa stołeczny rynek najmu krótkoterminowego?

Adrian Barwicki, właściciel Rentujemy: Zauważyłem, że firmy nie były całkowicie transparentne w raportowaniu przychodów. Na przykład niektórzy znacząco obniżali cenę wynajmu na własnych portalach rezerwacyjnych, pobierając tym dodatkową prowizję. Łącznie mogła ona wynieść nawet 35 proc. Problematyczny był także kontakt z koordynatorem mojego mieszkania, ponieważ zarządzał on ponad 70 apartamentami. Zrozumiałem, że można to zrobić lepiej, nadal zarabiając. My pobieramy 15 proc. od przychodów brutto i pokazujemy wszystkie koszty w dedykowanym portalu właściciela.

W celach biznesowych bardzo dobrze wynajmują się mieszkania na Służewcu. Z kolei lokale na Białołęce, zazwyczaj wynajmują rodziny, szukające tańszego noclegu. Obłożnie w tej lokalizacji sięga nawet 80 proc., a apartamenty osiągają kwoty ponad 250-300 zł za noc. Nie ma szans na taką stawkę w jakimkolwiek stołecznym hotelu - tłumaczy Adrian Barwicki, właściciel Rentujemy.

Kiedy podpisaliście pierwsze umowy?

W styczniu 2023 r. W pierwszym kwartale podpisaliśmy w sumie 13 umów z właścicielami mieszkań. Teraz wkraczamy na rynek łódzki i gdański. Przyznam, że Łódź dla nas jest absolutnym hitem - nie ma tam właściwie żadnego konkurencyjnego operatora, który by oferował taki poziom usług, jak nasze. W ciągu około dwóch i pół tygodnia podpisaliśmy sześć kontraktów. Pierwsze mieszkanie, na ul. Wólczańskiej obok Manufaktury, ma już komplet rezerwacji na cały miesiąc. Zatem tempo jest rewelacyjne.

Lepsze niż w Warszawie? Przecież podobno zgłosiło się do was 251 właścicieli?

Tak, ale nie przyjmujemy każdego zgłoszenia. Zależy nam na jakości oferowanych mieszkań. One muszą być dostosowane do najmu krótkoterminowego, ponieważ każdy dzień, w którym mieszkanie stoi puste - to dla nas strata. My pokrywamy koszty tzw. onboardingu lokalu, czyli organizujemy home staging i sesję zdjęciową.

Jakich mieszkań nie przyjmujecie do swojego portfela?

Starych bez remontu i nieumeblowanych oraz w stanie deweloperskim. Lokali niespełniających warunków z naszej listy kontrolnej też nie bierzemy. Właściwie nie gra roli rodzaj budynku, w którym się znajduje mieszkanie i jego lokalizacja. Jeśli jednak nasz lokalny koordynator podczas jego oglądania zauważy wady, przez które możemy zostać obciążeni złą opinią - to też odmawiamy obsługi. W tej branży nie można sobie na to pozwolić. Zwłaszcza że od pierwszego kwietnia jesteśmy superhostem na Airbnb jako właściwie jedyny profesjonalny host w Warszawie. Nie chcemy zepsuć sobie tej statystki. Naszym celem jest zapewnienie standardów hotelowych w najmie krótkoterminowym.

W biznesie trzeba walczyć o efekt kuli śnieżnej, która nietoczona - po prostu topnieje. Nie interesuje mnie mały biznes, który będzie stabilny, ale zatrzyma się w miejscu. Rentujemy musi rosnąć, bo rywalizuje o mój czas z drugą moją firmą, którą prowadzę w Niemczech - tłumaczy Adrian Barwicki.

Czy najem krótkoterminowy jest bardziej turystyczny czy biznesowy w Warszawie, Łodzi i Gdańsku?

Jedno i drugie. Różnica polega na lokalizacji. Na przykład w celach biznesowych bardzo dobrze wynajmują się mieszkania na Służewcu, ze względu na bliskość siedzib wielu firm. Z kolei lokale na Białołęce, zazwyczaj wynajmują rodziny, szukające tańszego noclegu. Obłożnie w tej lokalizacji sięga nawet 80 proc., a apartamenty osiągają kwoty ponad 250-300 zł za noc. Nie ma szans na taką stawkę w jakimkolwiek stołecznym hotelu. Jednocześnie, dla właściciela to czysty zysk. Przy całkowitym obłożeniu, może on otrzymać od nas nawet 5-6 tys. zł miesięcznie, czyli około dwa razy więcej niż w przypadku najmu długoterminowego. W takich transakcjach każda strona jest zadowolona.

Jaki jest harmonogram rozwoju waszej bazy mieszkań?

Nasze plany są kwartalne. Każdy kolejny zależy od realizacji celów poprzedniego. Na razie wygląda na to, że drugi kwartał uda nam się zamknąć liczbą 30 mieszkań. Potem zamierzamy podbić Kraków, choć to może też być Wrocław - wszystko zależy od liczby kontaktów w naszej bazie danych. Do końca roku chcielibyśmy mieć 100 mieszkań w portfelu. To całkiem możliwe, bo zgłosiło się do nas ponad 350 właścicieli. Długofalowo celujemy w pozyskanie dodatkowych 200 lokali i osiągnięcie pułapu 300 mieszkań pod koniec 2024 r. Uważam, że w biznesie trzeba walczyć o efekt kuli śnieżnej, która nietoczona - po prostu topnieje. Nie interesuje mnie mały biznes, który będzie stabilny, ale zatrzyma się w miejscu. Rentujemy musi rosnąć, bo rywalizuje o mój czas z drugą moją firmą, którą prowadzę w Niemczech. Potencjał polskiego rynku pozwala zakładać, że w 2027 r. możemy mieć 2 tys. mieszkań w portfelu.

Wspomniałeś o koordynatorach lokalnych. Ile mieszkań każdy z nich będzie miał pod opieką?

W przypadku konkurencji jedna osoba ma pod sobą 50-70 mieszkań, u nas - około 20. Przy większej liczbie lokali, istnieje ryzyko zaniżenia poziomu obsługi. Moim zdaniem, to niebezpieczna pułapka.

Co z miastami mniej oczywistymi - np. Bydgoszczą. Lublinem czy Kielcami? Tam zapewne też nie ma jeszcze takich operatorów, jak Rentujemy.

Nie ma, sprawdziliśmy i po zaskakującym sukcesie Łodzi, zamierzamy rozpocząć tam działalność. Wszystko zależy od zainteresowania właścicieli z tych miast. Już przy dziesięciu zgłoszeniach, jesteśmy w stanie wybrać co najmniej trzy lokale, których wynajmem moglibyśmy się zająć.

Czy interesują was również popularne miejscowości turystyczne?

Raczej nie. Nad morzem interesuje nas jedynie Trójmiasto, a w górach tylko Zakopane. Widzimy w tych miastach potencjał, a dodatkowo sam jestem pasjonatem gór.

