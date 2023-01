ATAL z początkiem roku zainaugurował program sprzedażowy pod nazwą Czas na mieszkanie, dla klientów planujących zakup mieszkania, lecz powstrzymujących się z decyzją ze względu na sytuację kredytową.

Skorzystanie z programu daje klientom ATAL gwarancję niezmiennej ceny oraz czas – nawet do września br.

Na sprawdzenie i pozyskanie finansowania.

W przypadku decyzji odmownej banku, klient nie zostanie obciążony karą za odstąpienie od umowy.

ATAL opisuje program pięcioma krokami, które przybliżają nabywców do sfinalizowania transakcji.

Założenia programu uwzględniają kilka pozytywnych czynników, których wystąpienie może w tym roku pobudzić rynek mieszkaniowy w Polsce. Są to m.in.: obniżenie oprocentowania kredytów hipotecznych, poluzowanie rekomendacji S i dzięki temu poprawa zdolności kredytowej wnioskujących; wdrożenie zapowiadanego programu rządowego, który dla części odbiorców oznaczać będzie większą dostępność mieszkań oraz ich zakup na preferencyjnych warunkach. Ponieważ na pozytywne efekty działania tych zmiennych potrzeba czasu, również nasz program ma dłuższy horyzont czasowy i obowiązuje do 29 września br. – mówi Angelika Kliś, członek zarządu ATAL.

Pierwszy z pięciu kroków w programie „Czas na mieszkanie” to wybór właściwego „M” i zapewnienie sobie jego niezmiennej ceny.

- Obecnie w Polsce budowanych jest prawie o połowę mniej mieszkań niż przed rokiem. Z czasem wybór mieszkania będzie więc ograniczony. Gdy popyt odbuduje się, a klienci ruszą na zakupy, znalezienie mieszkania, które spełni Twoje oczekiwania, może być o wiele trudniejsze. Deficyt mieszkań niestety będzie miał również wpływ na ich ceny. Decydując się teraz na zakup mieszkania, nie narażasz się na wymienione ryzyka. Dla Ciebie cena bazowa już nie wzrośnie – argumentuje

deweloper.

Zachęca także do skorzystania z opcji wykończenia mieszkania „pod klucz” w ramach programu ATAL Design. Na dojrzałych rynkach jest to powszechnym standardem. Zdaniem ekspertów, także w Polsce ten trend będzie zyskiwał na znaczeniu, jako rozwiązanie wygodne, umożliwiające szybsze wprowadzenie się do mieszkania, a także sfinansowanie kredytem kosztu robocizny i materiałów wykończeniowych.

Klienci przystępujący do programu „Czas na mieszkanie” podpisują umowę deweloperską bez żadnego ryzyka, która na tym etapie zobowiązuje ich do wpłaty jedynie 20 proc. wartości mieszkania i jednocześnie gwarantuje niezmienność ceny. Co ważne, do końca września 2023 roku odstąpienie od umowy

z powodu braku uzyskania finansowania, nie będzie wiązało się z utratą jakiejkolwiek części wpłaconej na początku zaliczki.

Program zakłada płatność kolejnej transzy nawet we wrześniu 2023 r. To sporo czasu na sprawdzenie możliwości uzyskania finansowania. Wiele wskazuje na to, że sytuacja kredytobiorców będzie coraz lepsza. Ponadto raty, które klient płaciłby przez okres od wyboru mieszkania do września 2023 r., można odłożyć i wykorzystać zgromadzone środki przy spłacie drugiej transzy. Jej wysokość uzależniona jest od inwestycji i stopnia jej zaawansowania - tłumaczy Angelika Kliś, członek zarządu ATAL.

Program „Czas na mieszkanie” dotyczy 23 projektów i ich etapów, znajdujących się w fazie realizacji, w siedmiu regionach Polski, w których działa ATAL.

Lista inwestycji:

Trójmiasto - Gdańsk : Przystań Letnica III, Bursztynowa Zatoka II, Przystań Jasień; Niebieski Bursztyn - Reda.

: Przystań Letnica III, Bursztynowa Zatoka II, Przystań Jasień; Niebieski Bursztyn - Reda. Górny Śląsk - Katowice : ATAL SKY +, ATAL Olimpijska, Francuska Park VII; Panorama Reden - Chorzów.

: ATAL SKY +, ATAL Olimpijska, Francuska Park VII; Panorama Reden - Chorzów. Kraków : Strefa Cegielnia, Skwer Harmonia.

: Strefa Cegielnia, Skwer Harmonia. Łódź : Nowe Miasto Polesie - etapy IIIa i IIIb, ATAL Aura; Źródlana 31 Residence - Piotrków Tryb.

: Nowe Miasto Polesie - etapy IIIa i IIIb, ATAL Aura; Źródlana 31 Residence - Piotrków Tryb. Poznań : Zacisze Marcelin etap II, Naramowice Odnova.

: Zacisze Marcelin etap II, Naramowice Odnova. Warszawa : Nowy Targówek V, Apartamenty Ostródzka II, Zakątek Harmonia I i II.

: Nowy Targówek V, Apartamenty Ostródzka II, Zakątek Harmonia I i II. Wrocław: ATAL City Square - etapy III I IV, Nowe Miasto Jagodno Enklawa.

