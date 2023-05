W rejonie ulic Gajowej i Ceramicznej w Bydgoszczy rozpoczyna się najnowsza realizacja spod kreski Kuryłowicz & Associates.

Projekt osiedla wpisany w ambitny, miejski charakter okolicy, ma maksymalnie wykorzystać potencjał atrakcyjnej lokalizacji w sąsiedztwie parku przy Balatonie.

Zaprojektowane osiedle będzie oferowało ciekawy i różnorodny wybór mieszkań.

Mieszkania będą z bezpośrednim dostępem do jednych z ulubionych terenów rekreacyjnych bydgoszczan.

Osiedle, którego inwestorem jest firma Budlex, zostało zaprojektowane jako zwarty zespół trzech budynków o charakterze półotwartego kwartału. Od strony ulic Ceramicznej i Gajowej ukształtowano zabudowę ciągłą, tworzącą pełną pierzeję od strony Gajowej oraz lekko otwierającą się na park od strony Ceramicznej. Teren wewnątrz kwartału stanowi układ dwóch przenikających się dziedzińców. Budynek sąsiadujący z parkiem jest najwyższy – jest to lekko uskakująca bryła o wysokości od 11 do 7 kondygnacji. Wewnątrz kwartału zabudowa ma 6 kondygnacji, a budynek wzdłuż ul. Gajowej to 5-o kondygnacyjna bryła z miejscowymi podwyższeniami do 6 i 7 kondygnacji. Mimo dużej skali zabudowy wewnątrz kwartału udało się zachować dużo przestrzeni i właściwe relacje z otaczającą zabudową.

Osiedle nad Balatonem, Kuryłowicz&Associates. Fot. Mat. pras.

Głównym wyzwaniem projektowym nowej zabudowy było harmonijne wpisanie się w różnorodne otoczenie oraz maksymalne wykorzystanie atrakcyjnego parkowego sąsiedztwa i pięknych widoków – mówi Joanna Musiałowicz, architekt z Kuryłowicz & Associates.

Architektura budynku zaproponowana przez studio Kuryłowicz & Associates. Fot. Mat. pras.

Architektura budynku zaproponowana przez studio Kuryłowicz & Associates nawiązuje do ambitnych bydgoskich realizacji, które odznaczają się miejskim charakterem i ciekawą architekturą.

Mieszkania z pięknym widokiem. Fot. Mat. pras.

Przy kształtowaniu elewacji przyjęliśmy założenie, że elewacja od strony Ceramicznej zostanie ukształtowana w sposób wyjątkowy. Dlatego wyposażyliśmy ją w ciągłe balkony, których zabudowy ułożone zostały w rysunek dwukondygnacyjnej „kraty” optycznie zmniejszającej skalę budynku. Rozbicie bryły na wyższych kondygnacjach pozwoliło na wytworzenie maksymalnie dużej ilości atrakcyjnych tarasów, z których rozciągać się będą spektakularne widoki na park i miasto – tłumaczy arch. Maria Saloni Sadowska, kierownik projektu i partner w Kuryłowicz & Associates.

Pozostałe elewacje są znacznie spokojniejsze. Dominują na nich długie lekko uskakujące balkony, które na elewacji od strony ul. Gajowej układają się w ciągłe horyzontalne linie. Na elewacjach wewnętrznych pojawiają się większe płaszczyzny ścian. Elewacje wykończone zostały dwoma rodzajami tynku w jasno-szarym kolorze – połyskującym tynkiem dekoracyjnym na elewacjach frontowych i tradycyjnym tynkiem drobnoziarnistym na elewacjach wewnętrznych. Wejścia do klatek i ściany przejścia bramnego w budynku A zostaną obłożone płytką klinkierową w tradycyjnym zielonym kolorze. Na elewacjach zastosowano dwa typy balustrad – balustrady ze szkła refleksyjnego z delikatnym nadrukiem i balustrady stalowe.

Na elewacjach zastosowano dwa typy balustrad. Fot. Mat. pras.

Na parterze od strony ul. Gajowej zlokalizowano lokale usługowe. W budynkach znajduje się 256 mieszkań o powierzchni od 30 do 120 mkw. Na niższych piętrach usytuowano mieszkania mniejsze, a na piętrach wyższych mieszkania wyposażone są także w przestronne tarasy. Pod budynkami znajdują się dwa garaże podziemne z systemem oddymiania na 218 samochodów.

Zielone dziedzińce służyć będą jako wspólne ogrody, miejsce odpoczynku i spotkań. Fot. Mat. pras.

Zaprojektowane wewnętrzne, zielone dziedzińce służyć będą jako wspólne ogrody, miejsce odpoczynku i spotkań. Bliska lokalizacja terenów zielonych, kortów tenisowych, jeziora Balaton, szkółki żeglarskiej i placów zabaw stworzy wiele możliwości do prowadzenia aktywnego trybu życia wszystkim mieszkańcom.

Realizacja projektu ruszyła w maju 2023 r. Inwestor planuje zakończenie budowy na koniec września 2025 r.

