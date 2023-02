Priorytetem postawionym przez inwestora było stworzenie wyjątkowych wnętrz z możliwością indywidualnego dopasowania oraz zastosowanie najlepszych rozwiązań służących na lata. Zespół Iliard Architecture & Interior Design opracował układy funkcjonalne dla każdego typu mieszkania, a następnie zaproponował koncepcję wnętrz utrzymanych w trzech głównych stylach: rusty, olive i grey. Architekci zadbali o najdrobniejsze szczegóły, wykorzystując m.in. lokalne akcenty nawiązujące do industrialnej części Pragi Północ, które przełamano drewnianymi elementami, a do wykończenia zabudów i w dodatkach wykorzystano zróżnicowaną kolorystykę. Oprócz kwestii estetycznych, zadbano także o te, związane bezpośrednio z użytkowaniem przestrzeni. Sprzęty, które zostały zamontowane w apartamentach pozwolą mieszkańcom na długie, ekologiczne, a przede wszystkim funkcjonalne korzystanie z wynajmowanych wnętrz.

Cieszymy się bardzo, że klient nie zdecydował się na standardowe rozwiązania wykończeniowe, stosowane w mieszkaniach na wynajem, tylko zgłosił się do nas chcąc wdrożyć indywidualnie zaprojektowane rozwiązania. Nasi specjaliści przygotowali kilkanaście różnych wizualizacji, które klient mógł swobodnie modyfikować, również w trakcie już prowadzonych prac wykończeniowych, tak aby uzyskać pożądany efekt oraz jak najlepiej zrealizować i zaaranżować funkcjonalne mieszkania – komentuje Łukasz Koziana , współzałożyciel i członek zarządu Reesco Hospitality oraz Iliard Architecture & Interior Design.

W trakcie realizacji tego projektu spółka Reesco musiała zmierzyć się ze stosunkowo krótkim terminem oddania obiektu nałożonym przez inwestora. Początkowy etap prac przy kompleksie La Praga zbiegł się w czasie z wybuchem wojny w Ukrainie, czego pokłosiem były wzrost cen materiałów oraz problem z ich dostępnością.

Receptą na to wyzwanie okazało się znalezienie wizualizacyjnie zbliżonych komponentów, spełniających również wysokie standardy, a także wpisujących się w założoną estetykę całego projektu. Sukcesem praskiej inwestycji jest synergia wiedzy ekspertów z Iliard Architecture & Interior Design oraz doświadczenie w realizacji projektów typu fit-out zespołu Reesco Hospitality. Obecnie realizujemy ponad tysiąc mieszkań w inwestycjach z segmentu PRS w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. To dowód na to, że doskonale odpowiadamy na potrzeby rynkowe, a także posiadamy kompetencje pozwalające nam kompleksowo realizować tego typu projekty – podkreśla Wojciech Witek, współzałożyciel i członek zarządu Reesco Hospitality oraz Iliard Architecture & Interior Design.