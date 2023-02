Wśród osób z zasobnym portfelem, pojawiają się seryjni kupujący, którzy z oferty ekskluzywnych ofert mieszkań i domów wybierają więcej niż jedną nieruchomość.

Wartość polskiego rynku nieruchomości premium wyniosła w zeszłym roku około 2,3 mld zł. Według niektórych prognoz, w 2023 roku może osiągnąć nawet 4 mld zł.

Zakup nieruchomości luksusowych to obecnie jedna z najpewniejszych lokat kapitału, która w dobie kryzysu skutecznie chroni pieniądze przed utratą wartości.

Kolekcjonerzy adresów polują na prawdziwe perły – lokale, które dzięki historycznej lokalizacji i starannemu odrestaurowaniu budynków, urastają do rangi architektonicznych dzieł sztuki.

Szacuje się, że apartamenty oraz apartamenty premium to obecnie około 6 proc. wszystkich nieruchomości dostępnych na polskim rynku

Zabytkowe nieruchomości, które dzięki odpowiedniej rewitalizacji przechodzą często do standardu premium, prezentują nie tylko dużą wartość finansową, ale i kulturową. O tym, że stają się dziełem sztuki, nie decydują tylko cechy architektoniczne, ale cała ich historia: to, kto je zaprojektował, kto w nich mieszkał, jak losy budynków splatały się z losami miast i ich mieszkańców.

Mieszkania w historycznych fabrykach

- Z naszego doświadczenia wynika także, że wielu koneserów dzieł malarstwa czy rzeźby, staje się także kolekcjonerami adresów. Chętnie kupują mieszkania w historycznych fabrykach, czy zabytkowych kamienicach. Jak bywa ze sztuką: jedno dzieło przyciąga kolejne i nierzadko tacy klienci szukają dla siebie kolejnych niepowtarzalnych lokali. W ten sposób na rynku nieruchomości premium pojawił się trend, który można nazwać kolekcjonowaniem adresów - tłumaczy Dariusz Jagusiak, członek zarządu Money Square Investment.

Wśród kupujących można wyodrębnić kilka grup: są to często przedstawiciele najwyższej kadry zarządzającej, np. menedżerowie zagranicznych korporacji, ale także osoby prowadzące własną działalność. Kolejna grupa to na przykład ludzie mediów, w tym znani sportowcy czy artyści.

Szukaj unikalnych ofert nieruchomości

To, co trudno dostępne i unikalne, zawsze będzie w cenie. Rynek nieruchomości luksusowych jest w Polsce stosunkowo młody, w porównaniu do innych krajów europejskich – ale to właśnie ten fakt działa na jego korzyść:

Szacuje się, że apartamenty oraz apartamenty premium to obecnie około 6 proc. wszystkich nieruchomości dostępnych na polskim rynku, więc jest to bardzo wąski wycinek. Podaż jest limitowana, bo obiektywnie jest też coraz mniej gruntów pod inwestycje o tym standardzie: znajdują się one bardzo często w ścisłych centrach największych miast, a więc tam, gdzie coraz trudniej stawiać nowe budynki.

- Z tego powodu kupujących przyciągają np. mieszkania w zabytkowych kamienicach. Widzimy to choćby na przykładzie kamienicy przy Kolberga 16 w Krakowie. Kupujący wiedzą, że sąsiedztwo tego budynku już się znacząco nie zmieni – nie powstaną tu nagle ogromne blokowiska, otoczenie pozostanie zaciszne. Niewiele miejsc w centrum może dać taką gwarancję – podkreśla Dariusz Jagusiak.

Prestiżowa lokalizacja poza centrum

Wyróżnikiem nieruchmości premium jet świetny adres. Może to być centrum miasta, jak to jest w przypadku rewitalizowanych kamienic, ale warto wiedzieć, że na popularności zyskują również niektóre lokalizacje, położone peryferyjnie wobec dużych ośrodków, ale za to dysponujące szeregiem udogodnień, których nie ma nigdzie indziej.

Oczywiście rekordy, jeśli chodzi o sprzedaż, zarówno ilościową, jak i kwotową, w sektorze premium biją adresy w miastach wojewódzkich: Warszawie, Krakowie czy Gdańsku. Ale niezwykły potencjał drzemie też w mniejszych miejscowościach.

- Dla nas takim odkryciem inwestycyjnym było Komarno niedaleko Wrocławia. Podczas rozmów z potencjalnymi nabywcami, niejednokrotnie słyszeliśmy, jak ważne obok wysokiego standardu, staje się dla nich bliskie sąsiedztwo przyrody - tłumaczy Dariusz Jagusiak.

W dzisiejszych czasach ono też ma już wymiar luksusu. Dla takich osób powstaje Green Peak w Komarnie: domy tworzone na indywidualne zamówienie, a do tego posiadają element, którego nie znajdziemy na żadnym z wielkomiejskich rynków premium: widok wprost na Sudety, Karkonosze i Izery. Wokół nieskazitelne powietrze, stoki narciarskie, spływy kajakowe.

- W kontekście luksusu należy też tu traktować wysoki poziom prywatności, jaki daje to miejsce: domów będzie jedynie 10 i zamiast widoku na balkon sąsiada, będzie widok na szeroką panoramę gór. Na tego typu czynniki pewnością także warto zwrócić uwagę, szukając naprawdę ekskluzywnej nieruchomości – zaznacza Dariusz Jagusiak.

Niepowtarzalne materiały gwarancją wzrostu ceny

Nieruchomość premium to oczywiście wysoki standard wykończenia. Co to oznacza w praktyce? Użycie szlachetnego kamienia, stali nierdzewnej, mosiądzu czy gatunków egzotycznego drewna – zarówno we wnętrzach, jak i na elewacji budynku. W ten sposób nie tylko osiągany jest efekt wizualny, ale i zminimalizowane zostaje ryzyko ewentualnych przyszłych napraw oraz modernizacji. Ale, jak radzi ekspert, materiałom i rozwiązaniom wykończeniowym warto się bacznie przyjrzeć jeszcze z innego powodu.

Nawet w świetle panującego kryzysu gospodarczego, nadal prognozuje się wzrost wartości nieruchomości premium i temu procesowi nie zagrażają wahania koniunktury. Wartość będą też podnosić wszelkie elementy wykonane tylko raz, na potrzeby konkretnego projektu.

-Z takiego rozwiązania korzystaliśmy np. w przypadku rewitalizacji kamienicy przy Kołłątaja 23 we Wrocławiu: aby uzyskać jak największą zgodność z historycznym oryginałem, na zamówienie była wykonana drewniana stolarka oraz posadzka w części wspólnej kamienicy. Natomiast oświetlenie oraz inne, mniejsze detale sprowadzone zostały z zagranicy. Ich unikalność też przekłada się na przyszły wzrost ceny nieruchomości - opisuje - radzi Dariusz Jagusiak.

