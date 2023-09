Niższe stopy to więcej chętnych na mieszkania. Informacja o obniżkach wydaje się więc dobra dla rynku nieruchomości. W obecnych realiach kolejne czynniki wspierające popyt mogą jednak przyczynić się do pogłębienia nierównowagi popytowo-podażowej.

We wrześniu RPP po raz pierwszy od wielu miesięcy obniżyła stopy procentowe.

Stopa referencyjna wynosi 6 proc.

Tak duża, zupełnie niespodziewana zresztą, obniżka stóp procentowych, jest dobrą informacją zarówno dla klientów, jak i deweloperów.

Czynniki wspierające popyt na mieszkania w aktualnych realiach rynku mogą przyczynić się do pogłębienia obecnej nierównowagi popytowo-podażowej.

RPP obniżyła stopy procentowe o 75 punktów bazowych, tym samym stopa referencyjna wynosi aktualnie 6 proc. Skala ruchu była dla rynku sporym zaskoczeniem, który spodziewał się cięcia o 25 pb. Niższe stopy procentowe przyniosą ulgę nie tylko właścicielom kredytów, ale też spółkom deweloperskim, które korzystają z finasowania zewnętrznego. Korzyści może być jednak znacznie więcej.

Andrzej Gutowski

Z punktu widzenia rynku nieruchomości, tak duża, zupełnie niespodziewana zresztą, obniżka stóp procentowych, jest dobrą informacją zarówno dla klientów, jak i deweloperów, bo pobudzi kolejne grupy osób, które chcą kupić mieszkanie, zwiększy zainteresowanie kredytem hipotecznym oraz wzmocni chęć inwestowania na rynku nieruchomości. Oczywiście pozostaje kwestia tego, czy ta obniżka będzie miała charakter trwały, a tym samym wpłynie na rynek długofalowo - powiedział Andrzej Gutowski.

Niższe stopy wpłyną na wyższe ceny mieszkań?

Andrzej Gutowski dodał, że obniżki stóp procentowych zwykle działają stymulująco i pro-zakupowo, aczkolwiek w ostatnich kwartałach stronę popytową mocno pobudził też program Bezpieczny kredyt 2%.

- Dodatkowe czynniki wspierające popyt, mogą tylko przyczynić się do pogłębienia obecnej nierównowagi popytowo-podażowej, która z kolei wpływa na wzrost poziomu cen nieruchomości. Stałe i niskie stopy procentowe gwarantują przewidywalność inwestowania, co może na nowo kierować na rynek nieruchomości osoby, które w ostatnim czasie zdecydowały się wstrzymać z decyzjami inwestycyjnymi - powiedział dyrektor ds. sprzedaży w Ronson.

Deweloper podwaja wysiłki

Ronson aktualnie skupia się na sukcesywnym uzupełnianiem oferty sprzedażowej, by stale odpowiadać na zapotrzebowanie zgłaszane przez naszych klientów.

- Na ten moment nasza pula sprzedażowa obejmuje blisko 700 mieszkań, a w planach mamy uruchomienie dwóch nowych projektów – piątego etapu inwestycji Nowe Warzymice w Szczecinie, gdzie powstanie 60 mieszkań oraz zupełnie nowego projektu na Dolnym Mokotowie w Warszawie – Zielono Mi, gdzie powstaną 92 mieszkania - powiedział Andrzej Gutowski.

Sprzedaż większa o 130 procent

Ronson, w pierwszym półroczu 2023 roku odnotował potężny wzrost sprzedaży. 494 sprzedane mieszkania, w porównaniu do 213 w pierwszej połowie 2022 roku, pozwoliły firmie odnotować wynik o 132 proc. większy rok do roku. Oczywiście złożyło się na to wiele czynników.

Z całą pewnością do wzrostu sprzedaży przyczyniła się do niego zmiana rekomendacji KNF dot. wyliczania zdolności kredytowej, ale też uruchomienie programu Bezpieczny kredyt 2%. Sądzę, że pewną rolę odegrał też efekt bazy, bo jeszcze rok temu mierzyliśmy się z dołkiem zakupowym. My wtedy działaliśmy strategicznie i wprowadziliśmy największą w historii firmy ofertę sprzedażową, dzięki czemu byliśmy dobrze przygotowani na obecne mocne odbicie rynkowe - dodał Gutowski.

Na rynek wrócili klienci, którzy odkładali swoją decyzję zakupową, ale wrócili do niej w obawie przed wyprzedawaniem oferty deweloperskiej, bądź dalszymi wzrostami cen.

