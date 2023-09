W dotychczas typowo biurowym krajobrazie pomiędzy ulicami Wołoską, Domaniewską i Postępu w Warszawie wkrótce pojawi się zabudowa mieszkaniowa z terenami zielonymi i usługami. Archicom startuje z realizacją miastotwórczej inwestycji Modern Mokotów.

Archicom startuje z budową inwestycji Modern Mokotów w Warszawie.

W Pierwszym etapie inwestycji powstanie 540 mieszkań i apartamentów.

Za projekt budynku odpowiadają architekci z pracowni BBGK.

Deweloper zrealizuje na Służewcu w pełni wyposażoną szkołę podstawową z oddziałem zerówkowym.

Zakończenie budowy pierwszego etapu Modern Mokotów planowane jest w pierwszej połowie 2025 roku.

Modern Mokotów powstanie w miejscu, dla którego zmiana jest czymś naturalnym. Najnowsza koncepcja przeobrażenia enklawy biurowej, zakłada stworzenie przyjaznego i funkcjonalnego kwartału miejskiego bez ogrodzeń, w pełni powiązanego architektonicznie i komunikacyjnie z okolicą.

W pierwszym etapie projektu Modern Mokotów powstaną trzy budynki. Pierwszy z nich posiadać będzie 356 mieszkań oraz dwa dziedzińce, w drugim oddanych do użytku zostaną 144 lokale oraz jeden dziedziniec.

Ponadto na otwarciu osi kompozycyjnej całości projektu powstanie kameralny budynek w wyższym standardzie - Apartamenty przy Kwitnącej Wiśni, w którym znajdzie się 40 apartamentów - od kawalerek po przestrzenie pięciopokojowe z metrażami sięgającymi nawet 142 mkw. Do apartamentowca przylegać będzie teren zielony z placem zabaw.

W pierwszym etapie projektu Modern Mokotów powstaną trzy budynki. fot. mat. pras.

Premierowa faza posiadać będzie podziemny garaż, jak również strefę handlowo-usługową na poziomie parteru, a w ramach udogodnień deweloper zapewni np. klub mieszkańca i warsztat dla pasjonatów majsterkowania.

Nowe budynki wyróżni regularny rytm fasad nawiązujący do konstrukcji fabrycznych hal oraz kratownicowa elewacja z prefabrykowanego betonu w odcieniach beżu i szarości. Architekci z pracowni BBGK zaproponowali również detale i elementy wykończeniowe, nawiązujące do stylistyki popularnych urządzeń elektronicznych, niegdyś produkowanych w tej części miasta.

Zakończenie budowy pierwszego etapu Modern Mokotów planowane jest w pierwszej połowie 2025 roku.

Naszym celem jest gruntowna przemiana przestrzeni znajdujących się naprzeciwko galerii handlowej Westfield Mokotów. Kiedyś dominowały tu tereny rolnicze, potem nastąpiła rewolucja przemysłowa, aż w końcu zawitał biznes z biurowcami tworząc tzw. Mordor. Teraz zamierzamy zredefiniować ten fragment Mokotowa. Napiszemy nową historię Służewca, ale już w oparciu o funkcję mieszkalną oferującą dostęp do najważniejszych miejsc w odległości kwadransa od domu. Zgodnie z tą ideą wystarczy krótki spacer lub przejażdżka rowerem, aby zrobić zakupy, odwiedzić lekarza, dotrzeć do pracy, szkoły oraz parku - mówi Waldemar Olbryk, prezes zarządu Archicom.

Inwestycja zaprojektowana w zgodzie z najbliższym sąsiedztwem

Archicom na pierwszym miejscu stawia aktualne potrzeby mieszkańców miast, wśród których priorytetem jest ruch pieszy i rowerowy. Bujną zieleń zaplanowano nie tylko w zewnętrznych przestrzeniach wspólnych, ale także na budynkach - roślinność dominować będzie od parterów aż po tarasy na dachach.

W Modern Mokotów przewidziano łącznie ponad 3,5-ha zieleni wokół budynków, w tym sześć ogrodów z nasadzeniami tematycznymi.

O rozbudowany ekosystem, który zastąpi betonowy parking, zadba m.in. odzysk wody deszczowej wykorzystywanej do podlewania drzew, krzewów i traw. Pomiędzy nową zabudową powstanie jedno z wielu atrakcyjnych miejsc spotkań - publiczny plac Przemiany otoczony restauracjami, kawiarniami i butikami.

Osiedle inspirowane modelową koncepcją dzielnicy zrównoważonej – Warszawskiej Dzielnicy Społecznej - zapewni zewnętrzne strefy fitness & crossfit, przestrzeń do uprawiania kalisteniki, tor rowerowy, miejsce do gry w bule oraz minigolfa, a także kameralny amfiteatr. Wszystkie te rozwiązania uzupełnią ofertę rekreacyjną otwartego dla wszystkich parku linearnego zaprojektowanego wzdłuż ulicy Wołoskiej. W ramach ogólnodostępnych przestrzeni powstaną place idealnie nadające się na miejsca spotkań, do odpoczynku lub organizacji lokalnych wydarzeń.

W ramach inwestycji powstaną liczne udogodnienia, w tym klub mieszkańca. fot. mat. pras.

Nabywcy lokali w Modern Mokotów skorzystają także z pomieszczeń do coworkingu oraz wózkowni. Najmłodsi będą mogli spędzać czas na powietrzu korzystając m.in. z trzech bezpiecznych i różnorodnie wyposażonych placów zabaw, polany gier plenerowych oraz rekreacyjnej górki.

Nie tylko mieszkania

Od strony ulicy Wołoskiej projekt zapewni pasaż z kawiarniami, restauracjami, sklepami i usługami. Nowa mikrodzielnica na Służewcu zaoferuje mieszkańcom Aleję Lipową - duży i nowocześnie zaprojektowany park linearny, w którym najważniejsi będą piesi i rowerzyści.

Ożywimy zabetonowane wcześniej przestrzenie i stworzymy nową miejską destynację dla warszawiaków. Ta odważna metamorfoza odmieni charakter dawnych przemysłowo-biurowych terenów w strategicznym punkcie dzielnicy. Idąc krok w krok za światowymi trendami projektowania przyjaznych i wielofunkcyjnych przestrzeni do życia nadamy temu miejscu równowagi i balansu, aby żyć w pełni bliżej miasta, natury i ludzkich potrzeb. Sprawimy, że wszystko co niezbędne na co dzień będzie dla mieszkańców Modern Mokotów dostępne na wyciągnięcie ręki. W ten sposób stworzymy dzielnicę bliższą życia - zapewnia Dawid Wrona, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży i marketingu, członek zarządu Archicom.

Deweloper wybuduje szkołę

Oprócz budynków mieszkalnych oraz terenów zielonych, grupa Echo Investment zrealizuje na Służewcu w pełni wyposażoną szkołę podstawową z oddziałem zerówkowym. Z placówki przy ulicy Konstruktorskiej, która trafi do miejskich zasobów oświatowych, skorzysta niemal pół tysiąca uczniów.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl