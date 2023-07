Zniszczenia spowodowane wojną w Ukrainie szacowane są dziś na 411 mld dolarów i stale rosną. Rynek mieszkaniowy ucierpiał najbardziej. Procesy związane z odbudową mogą potrwać nawet ponad 10 lat. To szansa dla polskich firm z wielu sektorów.

Dotychczasowe straty zostały oszacowane przez Bank Światowy na 411 mld dolarów, co dwukrotnie przewyższa PKB Ukrainy z 2021 roku.

Działania wojenne wciąż trwają, co sprawia, że z miesiąca na miesiąc szacowane straty stale rosną.

Do wzrostu kosztów przyczyniają się ogromne zniszczenia m.in. w infrastrukturze mieszkaniowej, drogowej i energetycznej, ale też straty w przemyśle.

Jadwiga Emilewicz podczas dzisiejszego briefingu dotyczącego możliwości wsparcia polskiego biznesu na Ukrainie przekazała, że według niej zainteresowanie naszych przedsiębiorców tymi inwestycjami jest duże.

Zniszczenia spowodowane toczącą się wojną są najbardziej widoczne na rynku mieszkaniowym. Jak podano jesienią 2022 roku, ponad 2,4 mln osób mieszkało w domach zniszczonych lub uszkodzonych w związku z rosyjską inwazją. Z kolei w marcu 2023 roku w ciągu jednego dnia podczas ostrzału Zaporoża zostało zniszczonych lub uszkodzonych ponad 300 mieszkań w czternastu budynkach. Każdego dnia podobna sytuacja ma miejsce w wielu regionach kraju, zarówno w dużych miastach, mniejszych miejscowościach, jak i na wsiach.

Najnowsze wyliczenia ekspertów Kijowskiej Szkoły Ekonomicznej podają, że zaledwie po nieco ponad roku trwającej wojny największe zniszczenia dotknęły sektor mieszkalnictwa, a zniszczonych lub uszkodzonych zostało niemal 154 tys. obiektów tego typu. Prawie 88 proc. tej liczby to domy jednorodzinne, a pozostałe 12 proc. to bloki. Największe straty dotyczą właśnie sektora mieszkaniowego i sięgają 54 mld dolarów przewyższając straty spowodowane w infrastrukturze (ponad 36 mld) i przemyśle (13 mld). Już teraz nakłady, które będzie trzeba przeznaczyć na odbudowę mieszkań i domów, są znaczące, a postępujące działania wojenne sprawiają, że stale wzrastają.

Odbudowa Ukrainy będzie musiała odbywać się równolegle na wielu płaszczyznach, ale jednym z fundamentów będzie zatroszczenie się o podstawowe potrzeby ludzi i zapewnienie im dachu nad głową. Do tego liczymy też odbudowę infrastruktury, sklepów oraz sieci energetycznych, czyli wszystkiego, co pozwoli przywrócić względną normalność na zniszczonych terenach - wyjaśnia Marcin Wróblewski, ekspert rynku ubezpieczeniowego, prezes zarządu exito Broker.

Marcin Wróblewski, ekspert rynku ubezpieczeniowego, prezes zarządu exito Broker. mat.pras.

- To właśnie w tych sektorach można się spodziewać pierwszych i najbardziej znaczących inwestycji zaraz po zakończeniu działań wojennych - dodaje.

Cały świat gotowy do pomocy

Rekonstrukcja Ukrainy jest dziś jednym z kluczowych tematów w dyskusjach międzynarodowych. Pierwsze znaczące rozmowy odbyły się już w lipcu 2022 roku, gdy w Szwajcarii spotkały się delegacje ponad 40 państw i przedstawiciele m.in. Banku Światowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Kolejnym krokiem milowym były dyskusje pod koniec października w Berlinie, gdzie komisja Europejska i Niemcy sprawujące prezydencję w G7 organizowały konferencję ekspercką na temat odbudowy. Dyskutowano tam m.in. nad podstawami dla stworzenia inkluzywnej i przejrzystej platformy darczyńców, za której pośrednictwem mógłby być koordynowany proces odbudowy i modernizacji Ukrainy. Podczas następnego znaczącego spotkania w Londynie omówiono szersze niż do tej pory zaangażowanie inwestorów prywatnych.

Według ekspertów, etap odpowiednich przygotowań jest nie do przecenienia, bo dzięki przygotowaniu klarownego planu odbudowy, wyznaczeniu priorytetów czy uwzględnieniu roli prywatnych inwestorów, proces będzie mógł być odpowiednio rozplanowany, a jego wdrażanie powinno być maksymalnie efektywne. Ponadto na poziomie międzynarodowym dyskutuje się o potrzebie opracowania odpowiednich narzędzi i instrumentów finansowych, które umożliwią firmom zagranicznym zaangażowanie się w pomoc w odbudowie na możliwie bezpiecznych warunkach.

Odbudowa Ukrainy ogromną szansą dla Polski

- Polska ma duże szanse, aby odegrać kluczową rolę w całym procesie odbudowy, nie tylko z uwagi na sąsiedztwo geograficzne, ale również dzięki wcześniejszym bogatym doświadczeniom współpracy i działaniu wielu firm na rynku ukraińskim - stwierdza Marcin Wróblewski z exito Broker.

Nie bez znaczenia pozostanie także doświadczenie nabyte podczas przekazywania i tranzytu środków pomocowych tuż po wybuchu konfliktu. Mamy szanse pełnić rolę koordynatora procesu, choć będzie to z pewnością wymagające zadanie. Trudno dziś wyobrazić sobie, żeby odbudowa Ukrainy odbyła się bez znaczącego udziału Polski, ale przed nami jeszcze wiele przygotowań - uważa Marcin Wróblewski.

Już dziś powstaje wiele inicjatyw, które mają usystematyzować wiedzę i zgromadzić wszystkich potencjalnie zainteresowanych udziałem w tego typu przedsięwzięciach. W minionym roku powstał Katalog Polskich Spółek zainteresowanych odbudową Ukrainy przygotowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Do tej pory w katalogu zarejestrowało się ponad 2,1 tysiąca firm reprezentujących branże: budowlaną, energetyczną, rolno-spożywczą, farmaceutyczną, IT i wiele innych.

Eksperci zgromadzeni w Warszawie podczas posiedzenia Rady ds. Przedsiębiorczości wielokrotnie podkreślali konieczność wykorzystania potencjału polskiego biznesu w odbudowie Ukrainy. Coraz częściej mówi się o tym, że odbudowa Ukrainy, od infrastruktury, przez budownictwo mieszkaniowe, na przemyśle i energetyce kończąc, musi opierać się o nowe technologie i innowacyjne rozwiązania. Aby to wszystko było możliwe, potrzebne są odpowiednie rozwiązania - instrumenty ubezpieczeniowe i gwarancyjne, które umożliwią bezpieczne funkcjonowanie polskich firm na ukraińskim rynku.

Czy państwa wspomogą przedsiębiorców?

Sergiy Tsivkach, prezes UkraineInvest, ocenia, że tylko w latach 2023-2024 będzie potrzeba ok. 5 mld dolarów przeznaczonych na składkę za ubezpieczenie inwestycji od ryzyka wojny. Jest to znacząca kwota i należy się spodziewać, że gwarancji nie udzielą prywatni ubezpieczyciele. W tym kontekście widać dużą odpowiedzialność i konieczność zaangażowania międzynarodowych instytucji finansowych, takich jak Bank Światowy oraz rządów. Polska jest tego świadoma. Widać to w postaci chociażby procedowanej nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa kredytach eksportowych, która pozwoli finalnie ma ubezpieczanie udziału polskich przedsiębiorstw w odbudowie Ukrainy i ich inwestycji.

Musimy pamiętać, że znaczącą rolę w całej odbudowie Ukrainy będą mieć prywatne podmioty z całego świata, a bez udziału prywatnego biznesu trudno mówić o wielkoskalowych inwestycjach w nowoczesne fabryki i biurowce, sieci energetyczne, przemysł czy w sektor mieszkaniowy - komentuje Marcin Wróblewski.

- Jednocześnie obecność biznesu będzie podyktowana możliwością ochrony przed ryzykiem wojny. Tutaj widać przestrzeń, żeby gwarancje były w przyszłości udzielane na różne sposoby. Wydaje się też oczywiste, że za część ryzyka będą odpowiadać ubezpieczyciele komercyjni, ale też instytucje międzynarodowe - podsumowuje.







Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl