Odnowa dzielnic miast to skomplikowany proces. To wielki eksperyment na żywym organizmie. Udany projekt musi odpowiadać potrzebom lokalnej społeczności, przywracać życie zaniedbanej tkance, a przy tym nie może zatracać charakteru miejsca.

W tym roku planujemy finalizację wielu kluczowych inwestycji mających na celu odnowę tkanki miejskiej. W tegorocznym budżecie aż 167 mln zł przeznaczymy na kontynuację projektów - mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

Lokalna społeczność wnosi dużo do projektu. Mieszkańcy podpowiedzieli nam co jest najbardziej potrzebne i dlaczego to miejsce nie tętni życiem, choć powinno - mówi Wojciech Kowalczyk, architekt, todos architekci.

Dostrzegamy jak ważną rolę w funkcjonowaniu miasta gra przestrzeń publiczna - twierdzi Tomasz Bradecki, Wydział Architektury na Politechnice Śląskiej.

Budynki posiadają swoją historię, którą należy uwzględnić i umiejętnie połączyć z wizją architekta - uważa Rainer Mahlamaki, architekt, współzałożyciel Lahdelma&Mahlamaki architects.

O dzielnicach w trakcie metamorfozy rozmawiali uczestnicy sesji #4Diversity. Dzielnice potrzebują zmian”, która miała miejsce podczas konferencji 4 Design Days. Dyskusja toczyła się wokół potrzeb rewitalizacyjnych polskich miast oraz tego, jak zmieniają się dzielnice w aglomeracji śląskiej. Podczas spotkania paneliści rozmawiali także o roli samorządów, ale też samych mieszkańców w procesie odnowy przestrzeni miejskiej.

Uczestnicy sesji podkreślili, że polskie miasta pięknieją z roku na rok. Zyskują coraz więcej miejsc zielonych, skwerów, miejsc spotkań. Historyczne zabudowania i kamienice zyskują z kolei nowy wygląd czy funkcje i zmieniają krajobraz większych i mniejszych miejscowości. Ich zdaniem niewątpliwą zaletą takiego stanu rzeczy jest podnoszenie komfortu życia mieszkańców oraz to, że z map miast znikają zniszczone, nadgryzione zębem czasu budynki. Wiele z nich dostaje drugie życie, a po gruntownej modernizacji prezentuje się nawet lepiej niż za czasów swojej świetności.

Owocna współpraca

Jest to możliwe dzięki udanej współpracy na linii miasto, architekt, inwestor. A także dzięki funduszom pozyskanym ze środków firm oraz z Gminnych Programów Rewitalizacji, w których na lata 2016–23 przewidziane jest ponad 20 mld zł. Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia potwierdził, że gminy chętnie po nie sięgają. Podczas dyskusji opowiedział także o planach rewitalizacyjnych Bytomia i podał kilka udanych przykładów takich działań.

W tym roku planujemy finalizację wielu kluczowych inwestycji mających na celu odnowę tkanki miejskiej. W tegorocznym budżecie aż 167 mln zł przeznaczymy na kontynuację rozpoczętych i realizację zaplanowanych projektów. Mowa o remontach kamienic w Śródmieściu i Rozbarku, które mają na celu poprawę stanu technicznego budynków, termomodernizację i likwidację nieefektywnych źródeł ogrzewania. Wśród inwestycji, które wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców możemy wymienić budowę i rozbudowę przedszkoli, modernizację torowisk tramwajowych czy przebudowę głównej linii kolejowej w mieście – wymieniał Mariusz Wołosz.

Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia

Prezydent, na przykładzie rewitalizacji historycznych budynków w Śródmieściu, Rozbarku i zabytkowej Kolonii Zgorzelec wskazywał, że takie działania są potrzebne i że jest to nie tylko szansa na zmianę wizerunku miast, ale przede wszystkim na poprawę architektury miejskiej i przywrócenie pięknych, zabytkowych budynków ich mieszkańcom.

Prezydent wyjaśnił, że oprócz kontynuowanych w 2023 roku inwestycji związanych z rewitalizacją, w tym roku rozpocznie się także remont Nowej Kolonii Robotniczej w Bytomiu-Bobrku, jak również realizowany będzie projekt zagospodarowania przestrzeni miejskich Śródmieścia Bytomia na cele społeczno-integracyjne. Dzięki tej inwestycji już tego lata 1800 mkw. pustych przestrzeni po wyburzonych kamienicach zmieni się nie do poznania.

Duże wyzwanie

Wojciech Kowalczyk, architekt, todos. architekci dodał, że dużym wyzwaniem w procesie odnowy dzielnic jest zmiana nastawienia mieszkańców i przekonanie ich, że tego typu działania mają duży potencjał. Jak mówił, za ich przyczyną zdegradowane, a często także niedoceniane części miast mogą przyczynić się do polepszenia komfortu życia lokalnej społeczności. Tworzą także dodatkową przestrzeń dla działań biznesowych i nowe miejsca pracy.

Architekt opowiedział o planach modernizacji miejskiej plaży w Wągrowcu. Miasto otrzymało w ubiegłym roku gigantyczne dofinansowanie z Polskiego Ładu na rewitalizację tego terenu.

- Wągrowiec to miasto niedaleko Poznania, które posiada dostęp do jeziora. Można powiedzieć, że aktualnie to jezioro praktycznie nie żyje. Plaże i tereny wokół zbiornika są zaniedbane i nikt nich nie korzysta. Jednym słowem, coś co może i powinno być największą wartością dodaną miejscowości, jest całkowicie zdegradowane. Miasto podjęło decyzję o rekultywacji tego terenu. Zlikwidowane zostanie betonowe nabrzeże, powstanie kąpielisko składające się z trzech basenów, a także budynek użytkowo-handlowy, który zostanie częściowo wkomponowany w istniejącą skarpę brzegu jeziora. Powstanie plac zabaw dla dzieci ścieżki rowerów, ciągi pieszych i obiekty małej infrastruktury - mówił Wojciech Kowalczyk.

Wojciech Kowalczyk, architekt, todos architekci

Mieszkańcy mają głos

Architekt dodał że, w ramach I etapu oraz kolejnych części tej inwestycji, tj. etapu II oraz III, rewitalizacją ma być objęty obszar o powierzchni 6,7 ha. To duża i ważna dla miasta inwestycja. Z tego względu prace projektowe zostały poprzedzone konsultacjami społecznymi z mieszkańcami i właścicielami okolicznych lokali handlowych. Podczas spotkań zebrano wiele opinii na temat problemów i oczekiwań mieszkańców odnośnie tego terenu.

Lokalna społeczność wniosła dużo do projektu. Mieszkańcy podpowiedzieli nam co jest najbardziej potrzebne i dlaczego te miejsce nie tętni życiem, choć powinno - dodał Wojciech Kowalczyk.

Także Tomasz Bradecki z Wydziału Architektury na Politechnice Śląskiej, odniósł się do tego jak ważna jest rola mieszkańców w procesie rewitalizacji miast. Wskazał na najważniejsze oczekiwania społeczności, związane z dobrą jakością usług publicznych, czystą i zadbaną przestrzenią publiczną, tworzeniem miejsc, w których można bezpiecznie i kreatywnie spędzać czas. Dodał, że jeszcze 20 lat temu nikt nie przywiązywał większej uwagi do jakości przestrzeni publicznej i jej sposobów zagospodarowania. Teraz miasta zyskują nowe życie, dzięki wspólnym działaniom wszystkich zainteresowanych osób.

- Dostrzegamy jak ważną rolę w funkcjonowaniu miasta gra przestrzeń publiczna. To produkt społeczny, tzn. jest ciągle tworzony, ulega zmianom, a ludzie nie tyle w nim żyją, co go kreują poprzez funkcjonowanie w nim. W projektowaniu przestrzeni publicznej istotne jest to, jak ludzie ją odbierają, jakie mają potrzeby, oczekiwania wobec niej i preferencje. Gdy przestrzeń jest dobrze dopasowana do wymagań mieszkańców będzie przez nich używana – mówił Tomasz Bradecki.

Tomasz Bradecki z Wydziału Architektury na Politechnice Śląskiej

Dodał, że nie wszystkie projekty są udane. W projektowaniu przestrzeni liczy się dopasowanie projektu do miejsca i ludzi, którzy w nim żyją, funkcjonalność, ale i kompleksowość projektu.

Historyczny kontekst miejsca jest ważny

Rainer Mahlamäki, architekt, współzałożyciel Lahdelma&Mahlamaki architects zaznaczył, że rewitalizacja istniejącej tkanki miejskiej i wykorzystanie starych zabudowań to duże wyzwanie. W tym przypadku proces odnowy dzielnicy wygląda bowiem inaczej ze względu na obecność tkanki historycznej, np. pofabrycznej.

- Takie budynki posiadają swoją historię, którą należy uwzględnić i umiejętnie połączyć ją z wizją architekta. Dużą rolę odgrywa tu rzetelna analiza techniczna, ale też analiza historii miejsca. Tak, aby nadać inwestycji nowych funkcjonalności, a przy tym nie zatracić, zatrzeć klimatu miejsca. Wiemy, że w rewitalizowanych budynkach miały miejsce ważne wydarzenia, kluczowe dla historii Polski, ale też Europy, których nie można zapomnieć, wymazać - powiedział Rainer Mahlamäki.

Rainer Mahlamäki, architekt, współzałożyciel Lahdelma&Mahlamaki architects

Architekt opowiedział o procesie budowy inwestycji Żurawie w Gdańsku. Inspiracją do stworzenia tej unikatowej przestrzeni miejskiej było historyczne dziedzictwo Stoczni Gdańskiej.

- Industrialny charakter inwestycji znajdzie odzwierciedlenie w układzie brył oraz doborze materiałów budowlanych, nawiązujących do hal stoczniowych, statków, morza i wydm. Zachowane zostaną osie widokowe oraz układ komunikacyjny łączący stocznię, Europejskie Centrum Solidarności i Stare Miasto. Dzięki dbałości o szczegóły, obiekt naturalnie wkomponuje się w otoczenie - mówił Rainer Mahlamäki.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje