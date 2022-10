Okam oraz firma Grimbud podpisały umowę na generalne wykonawstwo budynku D w ramach etapu III osiedla Inspire w Katowicach. To kontynuacja współpracy, która rozpoczęła się przy wcześniejszych fazach tej inwestycji.

Inwestycja Inspire powstaje w katowickiej Dolinie Trzech Stawów,

W marcu br. zakończona została realizacja dwóch pierwszych budynków A i B w etapie I, jednocześnie trwają prace budowlane budynku C w etapie II, a także przedsprzedaż etapu III.

Podpisana umowa dotyczy realizacji budynku D.

Umowa dotyczy realizacji budynku D z 68 mieszkaniami o powierzchni

od 27 do 147 mkw oraz dwoma lokalami komercyjnymi. Przewidziany termin zakończenia prac budowlanych na terenie działki o powierzchni ok. 2.862 mkw, to II kwartał 2024 roku.

W ramach etapu I (budynki A i B) powstało łącznie 110 mieszkań wraz z recepcją oraz strefą mieszkańca, fitnessem i sauną. Kolejnych 60 jest realizowanych w etapie II (budynek C), którego zakończenie planowane jest natomiast na II kwartał 2023 r. Cały projekt Inspire zakłada budowę ok. 450 mieszkań w 7 budynkach.

- Kontynuacja współpracy z firmą Grimbud wynika z dobrych efektów dotychczasowej realizacji etapów I i II. Wierzymy, że podobnie jak poprzednie, także III etap przebiegnie zgodnie z planem i będziemy mogli w ciągu trochę ponad półtora roku oddać do użytkowania następne mieszkania w samym sercu Doliny Trzech Stawów - zaznacza Marcin Michalec, CEO Okam Capital.

Grimbud jest polską firmą działającą na rynku od 1993 r. Jako generalny wykonawca działała zarówno na etapie I, jak i kontynuuje realizację II fazy inwestycji.

- Z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem kontynuujemy współpracę w ramach III etapu z Okam Capital. Liczymy na dalszą współpracę, tworząc wspólnie wyjątkowe miejsce do życia dla kolejnych mieszkańców osiedla Inspire w Katowicach - dodaje Ryszard Maciak, prezes zarządu Grimbud.

Na terenie Inspire do dyspozycji będzie plac zabaw dla dzieci i zielone patio, a także bogato wyposażona Strefa Mieszkańca - z bilardem, kącikiem zabaw dla najmłodszych, częścią wypoczynkową oraz z przeznaczeniem pod organizację eventów rodzinnych, a także z siłownią i sauną.

Mieszkańcy będą mogli skorzystać również z wypożyczalni rowerów i pojazdu elektrycznego Twizy Renault, którymi można poruszać się po buspasach. Podobnie jak w przypadku etapu I, nabywcy lokali w etapach II i III otrzymają do swoich mieszkań profesjonalne oczyszczacze powietrza. Jednocześnie na dachu budynku zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne, a także zaplanowano zagospodarowanie wód deszczowych.

W ramach etapu I inwestycji sprzedane zostały już wszystkie mieszkania. Poza etapem III (budynek D) do nabycia pozostają jeszcze ostatnie lokale w etapie II (budynek C), o powierzchni od ok. 93 do 110 mkw.

