OKAM zawarł umowę z PKO BP na finansowanie realizacji I etapu inwestycji Cityflow przy Redutowej w Warszawie. Powstanie ponad 300 mieszkań. Zakończenie projektu przewidziane jest na I kwartał 2025 roku.

- Uzyskanie finansowania to ważny krok w realizacji naszej kolejnej warszawskiej inwestycji - Cityflow. Duże zainteresowanie klientów i sprzedaż około 40 proc. mieszkań w ramach I etapu - przełożyły się na pozytywną decyzję PKO Banku Polskiego i świadczą o potencjale projektu. W rozwijającej się części Woli stworzymy wielofunkcyjną przestrzeń do życia. Dostarczy ona mieszkańcom liczne eko-rozwiązania i udogodnienia ze strefami przeznaczonymi do aktywności. W projekcie blisko 40 proc. - tj. około 1,5 ha działki - stanowi powierzchnię biologicznie czynną - podkreśla Marcin Michalec, CEO OKAM Capital.

Jak z kolei wskazuje Joanna Ławniczak, CFO OKAM Capital to największa umowa kredytowa w historii OKAM.

- Serdecznie dziękujemy całemu zespołowi PKO Banku Polskiego odpowiedzialnemu za transakcję za profesjonalną współpracę, ogromne zaangażowanie i pełne zrozumienie potrzeb OKAM - wyjaśnia Wojciech Kołakowski, senior lawyer, Real Estate & Commercial Law w OKAM, który odpowiadał za prawną stronę transakcji.

Projekt OKAM realizowany jest na postindustrialnym terenie zlokalizowanym na Woli przy ul. Redutowej 7, 7a, 7b, 7c. W ramach I etapu powstaną 333 mieszkania w dwóch budynkach, które liczyć będą maksymalnie 9 kondygnacji naziemnych (w zabudowie kaskadowej od 6 do 9 kondygnacji) i 2 podziemne.

Do dyspozycji klientów I etapu przekazanych zostanie ponad 390 miejsc parkingowych, również z możliwością późniejszego podłączenia pod ładowanie pojazdów elektrycznych, a także stanowiska dla jednośladów, boksy garażowe oraz komórki lokatorskie. Łącznie na całą inwestycję Cityflow składać się będą cztery budynki z 749 lokalami, zrealizowane w dwóch etapach.

W ofercie dewelopera znajdują się mieszkania o zróżnicowanej powierzchni - od 29 do 193 mkw. Do wybranych lokali na ostatnich piętrach przynależeć będą tarasy, dla pozostałych przewidziano balkony czy ogródki.

Inwestycja zostanie wpisana w istniejące tereny zielone na Woli, a jej teren wewnętrzny zajmą wewnętrzne dziedzińce z roślinnością. Projekt zakłada stworzenie unikalnej przestrzeni do życia, ze strefą aktywności, street workoutu, relaksu i spotkań. Miłośników życia w zgodzie z naturą ucieszą tereny zielone, ogródek warzywny, zaciszna oaza z leżakami i hamakami, amfiteatr oraz plac z mgłą wodną.

Zgodnie z Nową Polityką Jakości OKAM, w trosce o środowisko naturalne i polepszenie standardów życia mieszkańców, Cityflow charakteryzować będą liczne eko-rozwiązania. Znajdą się wśród nich m.in.: oczyszczacze powietrza i podzlewowe filtry do wody w każdym mieszkaniu, system inteligentnego domu, bezpłatna wypożyczalnia rowerów i hulajnóg, stacja do serwisu jednośladów, a także układ automatycznego nawadniania terenów zielonych zbieraną wodą deszczową.

Generalnym Wykonawcą I etapu jest firma Unibep, zaś zaprojektowanie powierzono pracowni Dedeco.

Prace budowlane realizowane są zgodnie z założeniami. Realizacja I fazy przewidziana jest na I kwartał 2025 r. Sprzedaż mieszkań sięga na ten moment 40%.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl