Bohema – Strefa Praga będzie czymś więcej niż tylko miejscem do mieszkania. Inwestycja OKAM ma stanowić połączenie przestrzeni mieszkalnej z komercyjną z kominem zlokalizowanym w centralnym miejscu.

Trwają prace w etapie B związane z renowacją obiektów wokół głównego placu: Glicerynownia, Kotłownia wraz z przestrzenią wokół komina.

W otoczeniu historycznego centralnego punktu tj. komina stworzony zostanie zielony obszar z hamakami, leżakami oraz częścią rekreacyjną dla dzieci. Kształtowanie takich oaz jest odpowiedzią OKAM na trend betonowania miast.

Oddanie do użytkowania przestrzeni wokół Komina planowane jest na II kwartał 2023 r.

OKAM kontynuuje rewitalizację pofabrycznych terenów na Pradze Północ w ramach inwestycji BOHEMA - Strefa Praga, uwzględniając przy tym aspekt środowiskowy.

- OKAM kojarzony jest z ambitnymi projektami rewitalizacyjnymi. Nadajemy bowiem nowe życie poprzemysłowym obiektom, z poszanowaniem historii, ale i uwzględnieniem innowacji czy trendów oraz mając na uwadze aspekt ekologiczny. Polskie miasta postrzegane są coraz częściej jako nadmiernie zabetonowane. Dlatego tak istotne jest umiejętne przeprowadzenie rewitalizacji obszarów pofabrycznych przy jednoczesnym kształtowaniu nowych obszarów biologicznie czynnych - podkreśla Marcin Michalec, CEO OKAM Capital.

Na wszystkich naszych inwestycjach staramy się zatem tworzyć zielone przestrzenie, w których zaciszu mieszkańcy mogą odpocząć od zgiełku miasta. Tereny postindustrialne dzięki rewitalizacjom zachowują historyczny charakter, przystosowany do nowych funkcji oraz zyskują nowoczesny blask i potrzebną zieloną oazę - dodaje Marcin Michalec.

Plac z Kominem to najważniejszy punkt w BOHEMIE, plac, który ma tętnić życiem i tworzyć miejsce spotkań mieszkańców, ich gości, a także wszystkich warszawiaków i przyjezdnych a wszystko z przemyślaną architekturą zieleni w tle.

Teren BOHEMA ma swoją bogatą historię, której korzenie sięgają epoki przemysłu parowego. Idea stworzona dla projektu krajobrazu wskrzesza ducha miejsca i przywraca elementy powiązane z dawnym krajobrazem fabryki Polleny, a jeszcze wcześniej fabryki Schichta i innych, które funkcjonowały na tym terenie. W projekcie wykorzystujemy kotły parowe oraz stosujemy motyw hałdy, modyfikując go, przekształcając na współczesny język.

Bohema pełna zielonych terenów

- Zamiast węgla, w myśl zasadom zrównoważonego rozwoju, stosujemy czerwony łupek powęglowy - odpad powstały podczas samozapłonów pokładów węgla. Tworzenie pofałdowanego krajobrazu otwiera możliwości plastycznego kształtowania widoków. Surowość hałdy będą przełamywać rośliny. Chcemy, aby ich kompozycje były swobodne, wielogatunkowe, nawiązujące do estetycznych cech powierzchni naturalnych – zmienności kwitnienia roślin i płynnego przenikania się struktur twierdzi Justyna Dziedziejko, topoScape (we współpracy z Grupa 5 Architekci).

Na terenie BOHEMY powstaną również tereny otwarte. Nie chcemy zamienić tego miejsca w utwardzony plac, dlatego dość dużą powierzchnię będą zajmować trawniki, na których mieszkańcy będą mogli poczuć swobodę ruchu, spędzić czas na leżakach. Przestrzeń ta nie będzie dyktować sztywnych zasad użytkowania. Naszym założeniem jest jednoczesne kształtowanie trójwymiarowego krajobrazu oraz funkcjonalności terenu odpowiadającej potrzebom różnorodnych użytkowników. Dzieci będą miały do swojej dyspozycji górkę saneczkową, tunel, siatkę do wspinania a także trampoliny – twierdzi Justyna Dziedziejko.

Generalnym Wykonawcą tej części etapu B inwestycji jest FineTech Construction. Termin oddania do użytkowania przestrzeni wokół Komina to II kwartał 2023 r. Z kolei w I kwartale 2023 r. ma zostać sfinalizowana renowacja otaczających go budynków historycznych: Glicerynowni, Kotłowni

i nowego obiektu komercyjnego: Pawilonu.

W ramach etapu B realizowana jest także renowacja Warzelni, w której powstanie 67 loftów, a także lokale usługowo-handlowe usytuowane na parterze. Cechą charakterystyczną będzie wysokość pomieszczeń: do 3,5 m, a do apartamentów przynależeć będą antresole, tarasy, ogródki zewnętrzne i ogrody zimowe. Przedsprzedaż loftów została już rozpoczęta, nabytych zostało już ok. 30% lokali.

Na ukończeniu jest jeszcze etap C, w ramach którego powstanie prawie 280 mieszkań w 4 budynkach zlokalizowanych najbliżej metra Szwedzka. Pierwsze odbiory już w listopadzie tego roku.

