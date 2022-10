OKAM, wraz z Instytutem Architektury Wnętrz łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, rozstrzygnął konkurs wśród studentów uczelni. W ramach inicjatywy młodzi ludzie przygotowywali projekty aranżacji trzech mieszkań w inwestycji Strefa Progress.

W ramach inicjatywy młodzi ludzie przygotowywali projekty aranżacji funkcjonalno-przestrzennej trzech mieszkań: kawalerki, a także 2 i 3-pokojowych w inwestycji Strefa Progress.

Zwycięzcy otrzymali nagrody finansowe, a uroczystość odbyła się na terenie Odlewni w Strefie Piotrkowska 217 OKAM sąsiadującej ze Strefą Progress.

- Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, w szczególności zwycięzcom konkursu, którzy zaproponowali naprawdę ciekawe rozwiązania dla mieszkań w Strefie Progress.

Nie jest powiedziane, że nasze drogi jeszcze kiedyś się nie zejdą - czy nie będą z nami współpracować przy projektach architektonicznych, a może któryś z nich znajdzie również u nas zatrudnienie - podkreśla Anna Watkowska, Head of HR i członek zarządu w OKAM Capital.

Zwycięzcy wyłonieni zostali przez kapitułę składającą się z przedstawicieli OKAM oraz Instytutu Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. W kategorii: kawalerka i mieszkanie 2-pokojowe przyznane zostały nagrody główne i wyróżnienia, zaś w kategorii mieszkanie 3-pokojowe wyłoniono jednego laureata.

Jako nagrodę główną studenci otrzymali po 1500 zł, zaś za wyróżnienie kwotę 500 zł. Każdy z 14 uczestniczących w inicjatywie studentów otrzymał również pamiątkowy dyplom z podziękowaniem.

Studenci poddali analizie mieszkania 1, 2 i 3-pokojowe, przygotowując dla wybranego lokalu autorską propozycję układu funkcjonalno-przestrzennego, z uwzględnieniem kwestii praktycznych.

Pod uwagę wzięte zostały bieżące trendy, funkcjonalność rozwiązań, aspekty psychologiczno-społeczne, w tym potrzeby przyszłych mieszkańców.

- Pomysły młodego pokolenia - które w znacznej części zamieszka w Strefie Progress - w postaci reprezentacji studentów łódzkiej ASP, są dla nas bardzo ważne. W niezwykle twórczy sposób odpowiedzieli na założenie wizji naszej inwestycji, która nie będzie zwykłym miejscem do mieszkania, a przestrzenią do życia w pełni. Łódzcy studenci kolejny raz pokazali też, że należą do najlepszych wśród kierunków architektonicznych w całej Polsce - zaznacza Marcin Michalec, CEO OKAM Capital.

Zwycięskie projekty zostaną udostępnione przez dewelopera zainteresowanym przyszłym nabywcom mieszkań w Strefie Progress jako inspiracje. Prace będzie można obejrzeć w biurze sprzedaży Strefy Progress.

Strefa Progress to pierwsza łódzka inwestycja mieszkaniowa OKAM realizowana przy al. Kościuszki 132. Znajdzie się na niej łącznie niemal 280 mieszkań o metrażach między 26 a 150 mkw, a w części parterowej zaplanowano lokale usługowe. Kompleks wyposażony będzie w parking podziemny oraz komórki lokatorskie.

Strefa Progress powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie innej inwestycji OKAM – centrum kulturalno-rozrywkowego Strefy Piotrkowska 217. Przyszli mieszkańcy będą mieli dostęp do pełnej infrastruktury i tej przestrzeni – usługowej, restauracyjnej, a także do odbywających się tam wydarzeń. W Strefie Progress sprzedanych zostało już ok. 35 proc. mieszkań. Oddanie inwestycji do użytkowania planowane jest na I kwartał 2024 r.

