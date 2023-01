2022 rok był dla OKAM aktywny. Firma rozpoczęła ważne projekty i kontynuowała realizację inwestycji w Warszawie, Łodzi i Katowicach. - Nie wstrzymaliśmy rozpoczętych projektów, teraz przygotowujemy następne - powiedział Marcin Michalec, CEO OKAM.

2022 r. był dla OKAM aktywnym czasem. Deweloper, dynamicznie rozwijał się pomimo wyzwań, jakie w ostatnich 12 miesiącach stanęły przed sektorem nieruchomości.

Firma rozpoczęła ważne projekty i kontynuowała realizację kolejnych etapów inwestycji mieszkaniowych prowadzonych w Warszawie, Łodzi i Katowicach.

Na warszawskim Central House na Mokotowie zawisła wiecha, na Woli OKAM ruszył z budową Cityflow, a także zakończył realizację kolejnego etapu części mieszkaniowej Bohemy na Pradze Północ.

W Łodzi miało miejsce wbicie łopaty na I etapie Strefy Progress.

W Katowicach realizowane były prace wokół kolejnych etapów Inspire.

- To był dla nas niezwykle aktywny, obfitujący w ważne momenty rok. Choć nie należał do najłatwiejszych dla rynku nieruchomości z uwagi na rosnące ceny czy braki w dostępności materiałów budowlanych, a także trudności w uzyskaniu kredytów hipotecznych przez potencjalnych nabywców, w OKAM poszliśmy dynamicznie do przodu. Ostatnie 12 miesięcy pokazało nam, że wyznawana od początku filozofia: dostarczania konsumentom jak najlepszych standardów oraz dobór atrakcyjnych lokalizacji, jest doceniana i przekłada się na pozycję rynkową. W 2022 r. nie tylko nie wstrzymaliśmy rozpoczętych projektów, ale bez zwłoki przygotowywaliśmy czy rozpoczęliśmy następne, nie ustając w działaniu. Mamy nadzieję, że obecny rok będzie dla nas jeszcze lepszy, a dla branży zdecydowanie bardziej stabilny - zaznacza Marcin Michalec, CEO OKAM Capital.

Łódź

Strefa Progress to jedna z ważniejszych inwestycji w Łodzi. W 2022 roku podpisano umowę z generalnym wykonawcą projektu - firmą ALFA-BET, która rozpoczęła już prace na placu budowy. Deweloper uzyskał także finansowanie dla projektu i podpisał umowę z Alior Bank. Na ten moment sprzedanych zostało ok. 40 proc. mieszkań. Planowane oddanie I etapu inwestycji do użytkowania to I kwartał 2024 r. W trakcie przygotowania jest również drugi etap projektu.

Inwestycja Strefa Progress w Łodzi. fot. mat. pras.

Deweloper otrzymał też prawomocne pozwolenie na realizację inwestycji Dowborczyków 18, która powstaje w sąsiedztwie projektu biurowego o nazwie Łódź.work. W ramach osiedla powstanie ponad 300 mieszkań, których realizacja rozpocznie się w II kwartale 2023.

- Z Łodzią związani jesteśmy od samego początku istnienia. Dostrzegamy w tym mieście ogromny potencjał i bierzemy aktywny udział w zmianie jego oblicza. Łódź to miejsce, które rozwija się niezwykle dynamicznie – od kilku lat odnotowuje największy wzrost czynszów najmu i co za tym idzie największe zwroty z inwestycji w lokale mieszkaniowe - dodał Marcin Michalec.

Katowice

Sztandarowym projektem dewelopera w tym mieście jest Inpire. Prace przy realizacji inwestycji sukcesywnie posuwają się do przodu. W 2022 roku zakończyły się prace przy realizacji budynków A, B. Do użytkowania przekazano 101 lokali. Wszystkie zostały już sprzedane. Aktualnie trwają prace przy budowie budynku C (etap II). Oferta dewelopera powiększy się o kolejne 60 mieszkań. Ich budowa zakończy się w II kwartale 2023 r. Ponad 80 mieszkań ma już swoich właścicieli.

OKAM uzyskał także prawomocne pozwolenie na budowę budynku D (III etap) oraz budowę budynków E,F.G (IV etap), oraz podpisał umowę z generalnym wykonawcą - firmą Grimbud. W ramach III etapu powstanie 68 mieszkań. Prace rozpoczęły się w IV kw. 2022 r., a zakończą się w II kw. 2024 r. Na dzień dzisiejszy ok. 30 proc. mieszkań zostało już sprzedanych.

Osiedle Inspire w Katowicach. fot. mat. pras.

Warszawa

W stolicy deweloper realizuje inwestycję Bohema - Strefa Praga. Uzyskano prawomocne pozwolenia na rewitalizację ponad 130-letniego budynku Warzelni, w ramach którego powstanie 67 unikalnych na skalę stolicy loftów w historycznych przestrzeniach. Rozpoczęcie prac rewitalizacyjno-budowlanych planowane jest na II kwartał 2023 r., a ich zakończenie na I kwartał 2025 r.

Trwają także prace w etapie B związane z renowacją obiektów wokół głównego placu: Glicerynownia, Kotłownia wraz z przestrzenią wokół komina. W otoczeniu historycznego centralnego punktu tj. komina stworzony zostanie zielony obszar z hamakami, leżakami oraz częścią rekreacyjną dla dzieci. Oddanie do użytkowania zielonej przestrzeni wokół Komina wraz z Pawilonem planowane jest na II kwartał 2023 r. zaś zakończenie realizacji Glicerynowni i Kotłowni w I kwartale 2023 r.

OKAM posiada także pozwolenie na użytkowanie prawie 300 mieszkań w etapie C inwestycji.

Otrzymał też prawomocne pozwolenie na budowę nowych budynków i prawomocne pozwolenia zamienne na rewitalizację historycznych obiektów w etapach D i E, zlokalizowanych najbliżej Metra Szwedzka (rewitalizacja kompleksu: Budynku Produkcyjnego, Magazynu Centralnego, Wieży, Pudełkarni, Budynku Elektryka, Budynku Zarządu Fabryki). W ramach podpisanej umowy Unibep odpowiada za generalne wykonawstwo nowych obiektów w etapie D i E i rewitalizację historycznego budynku Zarządu Fabryki. Zakończenie prac przewidziane jest w III kwartale 2024 r. Z kolei FineTech Construction kontynuuje jako generalny wykonawca rewitalizację 5 budynków historycznych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra, w ramach etapu E.

Bohema Strefa Praga od OKAM. fot. mat. pras.

W Warszawie OKAM buduje też projekt Central House. To największa bodowa dewelopera realizowana na raz, w całości. To także pierwszy projekt firmy, który powstaje w pełni zgodnie z Nową Polityką Jakości, z szeregiem rozwiązań eko oraz podnoszących komfort mieszkania przyszłym właścicielom. Niedawno świętowano uroczystość zawieszenia wiechy na placu budowy inwestycji. Zakończenie realizacji blisko 500 mieszkań planowane jest w I kwartale 2023 r.

Inwestycja Central House w Warszawie. fot. mat. pras.

Cityflow to kolejna inwestycja OKAM w Warszawie. Generalnym wykonawcą projektu jest Unibep. Prace budowlane na placu budowy rozpoczęły się w IV kwartale 2022 r. W ramach etapu I powstanie ponad 300 mieszkań, zakończenie prac przewidziane jest na IV kwartał 2024 r. W roku 2022 podpisana została także umowa MRP z bankiem PKO BP oraz finalizowane są prace nad pozyskaniem finansowania dla projektu.

Cityflow od OKAM. fot. mat. pras.

W 2022 roku rozpoczęła się finalizacja masterplanu dla inwestycji Jagiellońska 88., który zostanie ogłoszony wiosną 2023 r. Podpisano także umowy najmu przestrzeni komercyjnej z kilkunastoma firmami i organizacjami z różnych branż.

- Rok 2022 był również rokiem pełnym wyzwań i dużej niepewności co do dalszego finansowania projektów deweloperskich przez banki. Jednakże bardzo dobra kondycja finansowa OKAM, niskie zadłużenie zewnętrzne utrzymywane przez firmę oraz wysokie marże historycznie realizowane przez nas na projektach pozwalają nam uzyskiwać finansowanie dla każdego z naszych projektów na bardzo korzystnych warunkach - podkreśla Joanna Ławniczak, CFO OKAM Capital.

