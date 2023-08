W zrewitalizowanych przestrzeniach Warzelni powstanie 67 apartamentów o charakterze loftów w zróżnicowanej powierzchni od 28 do 104 mkw. z przynależnymi powierzchniami, jak taras, ogródek zewnętrzny lub ogród zimowy. Budynek Warzelni wchodzi w skład rozpoznawalnego kompleksu Bohema – Strefa Praga z charakterystycznym odrestaurowanym Kominem w sercu inwestycji. Nie bez znaczenia dla mieszkańców jest świetna lokalizacja na Pradze Północ tuż przy stacji Metro Szwedzka, a także fakt, że sama dzielnica od kilku lat przeżywa swój renesans.

O wyjątkowości i oryginalności Warzelni świadczy zarówno historia miejsca, jak również architektura. Historyczny charakter inwestycji podkreśli ceglana fasada oraz aluminiowa ślusarka okienna ze szprosami. Zabytkowe ściany zewnętrze zostaną zachowane w wielu przestrzeniach wewnętrznych. Eleganckie lobby przywita gości wysokiej jakości materiałami wykończeniowymi, dobraną roślinnością, w szerokich korytarzach pojawią się industrialne lustra. Wyróżnikiem projektu jest zielone patio z oryginalnym szkieletem dachu i zawieszonymi na nim kładkami.

Warzelnia będzie perłą praskiej architektury, dopełnieniem sfinalizowanego przez OKAM kompleksu BOHEMA – Strefa Praga . Realizację tak ważnej inwestycji powierzyliśmy doświadczonemu podmiotowi – FineTech Construction , mając przekonanie, że za 2 lata ogłosimy wspólny sukces. To pierwszy loftowy projekt OKAM w niemal 20-letniej historii firmy, jednocześnie kolejny niezwykle znaczący w ramach prowadzonych przez nas rewitalizacji obiektów pofabrycznych. Dziś piszemy na nowo historię Warzelni - podkreśla Marcin Michalec , CEO OKAM Capital.

Historyczny budynek Warzelni, pochodzący z 1899 roku, wchodzi w skład kompleksu BOHEMA - Strefa Praga, zlokalizowanego przy ulicy Szwedzkiej w Warszawie. Inwestycja stanowi połączenie obiektów zabytkowych i budynków współczesnych. Zestawienie przestrzeni mieszkalnych z powierzchniami komercyjnymi, biurowymi i rozrywkowymi tworzy nową jakość życia.

W kompleksie od OKAM na stołecznej Pradze-Północ firma FineTech Construction odpowiadała uprzednio za realizację etapu B z historycznymi zabudowaniami wokół Komina, a także kontynuację prac w etapie F, w tym renowację zabytkowych obiektów zlokalizowanych najbliżej stacji Metro Szwedzka. Autorami projektu Warzelni są architekci z pracowni KALLAN. Trwa przedsprzedaż loftów, OKAM zawarł umowy rezerwacyjne na około 30 proc. Apartamentów.

Dla FTC możliwość kontynuowania współpracy ze strategicznym Partnerem, jakim jest spółka Okam Capital, przy rewitalizacji kolejnych obiektów dawnej fabryki Pollena-Uroda jest potwierdzeniem kompetencji naszej firmy w prowadzeniu prac przy budynkach objętych nadzorem konserwatora zabytków oraz rozwija nasze portfolio projektów w segmencie rewitalizacji. Stanowi również misję przywracania Warszawie, tak zniszczonej w trakcie działań wojennych, obiektów, które z racji wieku straciły swoją dawną funkcjonalność. To właśnie dzięki działaniom Inwestora nabierają one nowych funkcji potrzebnych miastu dla dalszego rozwoju, zachowując jednocześnie swoją niepowtarzalną architekturę, przyczyniając się do przywracania Warszawie dawnych klimatów, które dziś odradzają się, łącząc historię miasta z nowoczesnością – podkreśla Włodzimierz Bogiel, Prezes FineTech Construction.