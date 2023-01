OKAM otrzymał prawomocne pozwolenie na realizację projektu mieszkaniowego przy ul. Dowborczyków 18 w Łodzi. W ramach działań rewitalizacyjnych powstanie tam obiekt z niemal 350 mieszkaniami.

Inwestycja zlokalizowana będzie w sąsiedztwie budynku biurowego dewelopera - ŁÓDŹ.WORK.

Znajdować się będzie na części terenu, na którym w przeszłości działała fabryka Teodora Meyerhoffa.

Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w III kw.br. a ich zakończenie w III kw. 2025 r.

Niezwykle cieszymy się na kolejny projekt w Łodzi. To miasto, z którym jesteśmy związani od początku istnienia OKAM, które rozkwita na naszych oczach, mając dalszy, ogromny potencjał rozwoju. Łódź postrzegana jest jako miejsce atrakcyjne do życia i inwestowania. Aktywnie uczestniczymy - zarówno poprzez projekty budowlane, jak i udział w różnych inicjatywach - w jej przeobrażeniu. Dzięki procesowi rewitalizacji przekształcamy zniszczone obiekty, nadając im nowy koloryt. Łączymy to, co najważniejsze, elementy historyczne z nowoczesnymi akcentami - nowe oblicza i funkcjonalności naszych projektów doceniają mieszkańcy Łodzi. - zaznacza Marcin Michalec, CEO OKAM Capital.

Inwestycja przy Dowborczyków prowadzona będzie na terenie działki o wielkości ok. 6.700 mkw. Deweloper zakłada wybudowanie łącznie 347 mieszkań w 4 budynkach – 4, 6 i 9 piętrowych. Hala garażowa zlokalizowana będzie na poziomie – 1.

Mieszkania posiadać będą wysokość do 2.65 m, a także duże okna (portfenetry oraz okna o standardowych wymiarach). Do niektórych lokali przynależeć będą indywidualne tarasy na dachach budynków z bezpośrednim wyjściem z mieszkań. Ciekawym elementem będzie wykończenie ścian i filarów elewacji parteru okładziną z płyt kamiennych lub gresowych w kolorze brunatno-brązowym. Na wybranych fragmentach fasady wykorzystane zostaną także m.in. licówki ceramiczne. Istotnym walorem kompleksu będzie zieleń otaczająca inwestycję, zielony dziedziniec oraz zaadaptowane dachy budynków. Wśród innych atutów projektu będzie automatyczne podlewanie terenów zielonych zbieraną wodą deszczową. Do dyspozycji mieszkańców będą miejsca postojowe, także z podłączeniem do ładowania pojazdów elektrycznych.

Inwestycję charakteryzować będzie doskonała lokalizacja, w samym centrum Łodzi. Oznacza to dostęp do rozwiniętej infrastruktury z transportem publicznym, obiektami handlowo-usługowymi czy obiektami kulturalnymi w bliskiej odległości. W pobliżu znajduje się również park, placówki oświatowe i zdrowotne. W zaledwie 2 minuty autem można dostać się do trasy W-Z. Jednocześnie sama bezpośrednia okolica zapewnia spokój. Teren osiedla będzie ogrodzony

i zabezpieczony monitoringiem oraz chroniony.

Za stworzenie projektu architektonicznego odpowiadała Pracownia Architektoniczna Ferdzynowie.

Inwestycja mieszkaniowa będzie bezpośrednio sąsiadować z obiektem biurowym OKAM - ŁÓDŹ.WORK, na terenie którego przestrzenie zajmują firmy reprezentujące różne branże, jak i rozmaite organizacje.

Początek prac budowlanych przewidywany jest na III kw. br., zaś ich zakończenie i oddanie do użytkowania na III kw. 2025 r.

W Łodzi OKAM realizuje także od ub.r. pierwszy projekt mieszkaniowy - Strefę PROGREES. W ramach etapu I powstanie ok. 280 mieszkań, a ich oddanie do użytkowania ma nastąpić w I kw. 2024 r., w przygotowaniu jest także etap II. Ta inwestycja sąsiaduje z kolei z dynamicznie funkcjonującą inwestycją OKAM, kulturowo-rozrywkowym centrum na mapie Łodzi - tj. Strefą Piotrkowska 217. Oba projekty, w miejscu dawnej odlewni żelaza Józefa Johna, stworzą obiekt typu mixed-use łączący funkcje: mieszkaniową, kulturalną, usługową czy handlową.

