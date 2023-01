Rynek mieszkaniowy znajduje się w fazie spowolnienia, ale w opinii analityków branża najgorszy okres pod względem popytu ma już za sobą. Odbicie sprzedaży ich zdaniem może nastąpić w II połowie 2023 roku.

Odbicie na rynku mieszkaniowym spodziewane jest najwcześniej w II kwartale 2023 roku.

Deweloperzy ograniczają nowe inwestycje mieszkaniowe z obawy przed utratą płynności finansowej.

Deweloperzy nie widzą miejsca na większe obniżki cen samych mieszkań.

Popyt na mieszkania pewnie wróci wraz z pierwszym cięciem stóp, ale kluczem jest niższy WIBOR.

Obecnie dla deweloperów kluczowe jest stymulowanie sprzedaży i utrzymywanie płynności.

Maciej Wewiórski, biznes analityk DM BOŚ powiedział w rozmowie z PAP, że sprzedaż mieszkań przez deweloperów odnotowana w czwartym kwartale 2022 r. to kontynuacja trendu, który widzieliśmy w drugim i trzecim kwartale. Jak wyjaśnia analityk, spadek sprzedaży nie jest zaskoczeniem - deweloperzy już na początku kwartału zapowiadali bowiem, że nie należy spodziewać się odwrócenia tendencji w ostatnich miesiącach 2022 r.

- Spadki są duże, ale należy też pamiętać, że baza jest bardzo wysoka, bo w 2021 r. i 2020 r. mieliśmy do czynienia ze szczytem sprzedaży, popyt był mocny przy niskich stopach procentowych i tanich kredytach. Podwyżki stóp procentowych zmieniły układ sił na rynku i spowodowały, że wiele osób nie ma obecnie wystarczającej zdolności kredytowej, by nabyć lokal - powiedział w wypowiedzi dla PAP Maciej Wewiórski.

Krzysztof Pado, zastępca dyrektora wydziału analiz i informacji w DM BDM dodał, że cały 2022 r. był słabszy niż oczekiwano tego na początku roku, a cele sprzedażowe spółek były systematycznie redukowane w drugim i trzecim kwartale.

- Sprzedaż w trzecim kwartale wyglądała bardzo słabo, poziom był porównywalny z pierwszym lockdownem covidowym. Wydaje się, że nałożył się wtedy szczyt obaw o inflację oraz okres wakacyjny. W samym czwartym kwartale wśród giełdowych deweloperów nastąpiła poprawa sprzedaży" - dodał wskazując, że dla Dom Development czy Ronsona był to nawet najlepszy kwartał w roku - dodał Krzysztof Pado.

Analityk ocenił, że najgorszy okres pod względem popytu już minął. Jak wyjaśnił analityk, rynek zaczyna nawet wyceniać spadki stóp procentowych, z czego mogą sobie zdawać sprawę bardziej świadomi klienci kredytowi.

- Na pewno jednak sprzedaż będzie zależała od wielkości oferty, a tu deweloperzy nadal są ostrożni, oraz polityki banków w zakresie samej oferty kredytowej - banki wycofują się z kredytów opartych o WIBOR i będą przechodzić na WIRON – taki okres zawieszenia może potrwać kilka miesięcy. Są także zapowiedzi rządu o preferencyjnym kredycie, ale pojawi się najwcześniej w drugiej połowie roku. Oceniamy, że także inne partie polityczne mogą zaproponować przed wyborami jakieś programy wspierania zakupu mieszkań i może to być jeden z przewodnich tematów kampanii wyborczych - uważa Pado.

Jego zdaniem, te czynniki mogą w pierwszej połowie roku lekko wstrzymywać popyt, a scenariuszem bazowym wydaje się na ten moment stabilizacja sprzedaży w pierwszym półroczu 2023 r. i być może jakieś wyraźniejsze odbicie na przełomie 2023/24 na bazie odroczonego popytu z 2022 i pierwszej połowy 2023 roku - przy założeniu, że nie nastąpi druga fala inflacji lub znacząca eskalacja wojny za wschodnią granicą.

Jak podaje PAP, w odbicie sprzedaży na początku 2023 r. nie wierzy także DM BOŚ.

- Nie liczymy na odbicie sprzedaży w pierwszym kwartale, a prawdopodobnie także i w drugim, i trzecim kwartale 2023 r. Pierwszy kwartał 2023 r., pod względem sprzedaży, myślę że będzie podobny do czwartego kwartału 2022 r. i gorszy od pierwszego kwartału 2022 r., który był jeszcze sprzedażowo dobry, bo wojna wybuchła dopiero pod koniec lutego. Popyt może zacząć lekko odbijać najwcześniej w drugiej połowie tego roku - cytuje wypowiedz analityka banku Macieja Wewiórskiego, PAP.

W opinii analityka, kredyty minimalnie potaniały w ślad za WIBORem, a banki trochę odpuściły, jeśli chodzi o marże na kredytach, ale też trudno oczekiwać, że stopy spadną do tak ekstremalnie niskiego poziomu jak w czasie pandemii.

- Popyt na mieszkania pewnie wróci wraz z pierwszym cięciem stóp, ale kluczem jest niższy WIBOR. Nawet rządowy program oferujący kredyty hipoteczne z 2-proc. oprocentowaniem niewiele może wpłynąć na poprawę sytuacji, jeśli chodzi o liczbę sprzedawanych mieszkań dlatego, że program obejmuje również rynek wtórny - dodał Maciej Wewiórski.

Obniżek cen mieszkań nie będzie

Jak podaje PAP większość deweloperów nie deklaruje spadków cen nieruchomości. Potwierdzają to także oficjalne dane. Z kwartalnika mieszkaniowego Otodom i Polityki Insight wynika, że w czwartym kwartale 2022 r. ceny ofertowe mieszkań na rynku pierwotnym spadły kdk o 0,3 proc. W ujęciu rdr wzrost wyniósł 11,6 proc.

- Deweloperzy nie widzą miejsca na większe obniżki cen samych mieszkań. Jednocześnie jednak oferuje odroczone systemy płatności (np. 70 czy 80 proc. płatności dopiero przy odbiorze mieszkania) czy gratisy w postaci komórek lokatorskich, miejsc postojowych. Więc z jakąś formą ukrytej korekty mamy do czynienia - zauważa Krzysztof Pado.

Dodaje, że otwarte pozostaje pytanie jak będą wyglądać ceny na nowych projektach.

- Obecnie wyraźnie spadły z ubiegłorocznych szczytów np. ceny stali. Mniejsza jest też presja cenowa ze strony podwykonawców. Jest więc jakaś przestrzeń, by nowe projekty miały bardziej atrakcyjne ceny, przynajmniej na początku sprzedaży, także aby zachęcić klientów. Na pewno łatwiej na takie ruchy będzie deweloperom z niskim poziomem długu, którzy w obecnych warunkach są bardziej elastyczni - powiedział analityk.

Wewiórski zwrócił z kolei uwagę, że deweloperzy wstrzymują wprowadzanie nowych inwestycji do sprzedaży, czy rozpoczynanie budów i to - w jego ocenie - na razie się nie zmieni. Wyzwaniem są bowiem kwestie finansowania.

- Ci, którzy mają mieszkania w ofercie obserwują spadki sprzedaży, więc uruchamianie kolejnych etapów, czy nowych budów mija się z celem. Poza tym, koszty finansowania wyglądają zupełnie inaczej niż rok, czy dwa lata temu, kiedy kredyty były tańsze. Dzisiaj deweloper rozpoczynając budowę nie może oczekiwać zaliczek na takim poziomie jak wcześniej, więc uruchamiając nowy projekt musiałby posiłkować się głównie kredytem. Na tym polega problem – w każdy projekt trzeba by zaangażować dużo kapitału, bo nie ma na wstępnym etapie tylu kupujących, żeby projekt mógł finansować się z zaliczek. W czasie prosperity kredyt był uruchamiany, jeśli wartość zaliczek była niewystraczająca, a obecnie takie finansowanie na pewno byłoby uruchamiane, co z kolei oznaczałoby wysokie odsetki do spłacenia. To natomiast przełożyłoby się na niższe marże - powiedział analityk DM BOŚ.

Rynek przystosowuje się do nowej rzeczywistości.

Jak podaje PAP, Krzysztof Pado z DM BDM uważa, że obecnie dla deweloperów kluczowe jest stymulowanie sprzedaży i utrzymywanie płynności - szczególnie dla tych, którzy mają podwyższone lewarowanie.

- Bez realizacji bieżącej sprzedaży nie będą w stanie rozpoczynać nowych projektów, by mieć ofertę, kiedy rynek zacznie się wyraźniej poprawiać. Dla tych deweloperów, którzy nie mają znaczącego zadłużenia obecny okres to szansa na korzystniejsze akwizycje gruntów czy nawet gotowych projektów z pozwoleniami na budowę i tym samym powiększenia swoich udziałów rynkowych. Na razie rynek jest nadal w dużej niepewności, ale po wynikach czwartego kwartału 2022 r. wydaje się, że przystosowuje się do nowej rzeczywistości - ocenił Pado.

Wewiórski wskazał, że deweloperzy byli w niezwykle komfortowej sytuacji przez ostatnie lata, ale 2022 r. dużo zmienił. Nie spodziewa się jednak, że 2023 r. będzie dla branży rokiem najgorszym w historii.

- Przy tych spadkach, które zanotowano w zeszłym roku doszliśmy lekko poniżej poziomu sprzedaży z hossy w okresie 2006-2007, więc sytuacja nie jest zła. Poza tym, deweloperzy są zasobni w gotówkę po latach prosperity, więc nie spodziewałbym się raczej bankructw. Lepiej wyglądają perspektywy deweloperów, którzy mają ofertę w centrach największych aglomeracji (Warszawa, Trójmiasto, Kraków, Poznań, Łódź, Wrocław), bo mogą oni liczyć na klientów gotówkowych. Natomiast w mniejszych aglomeracjach, jak np. Konin, Skierniewice, czy nawet Katowice – rynek mocniej się skurczył, bo klienci wspierali się głównie kredytem - ocenił analityk DM BOŚ w rozmowie z PAP.

