Inpro w okresie od stycznia do września uzyskała 168,5 mln zł skonsolidowanych przychodów netto oraz wypracowała 23,7 mln zł zysku netto. Większość obrotów zostanie wygenerowana w IV kwartale br., kiedy planowane jest zakończenie pięciu inwestycji.

Inpro podsumowała wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

W tym okresie spółka uzyskała 168,5 mln zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży oraz wypracowała 23,7 mln zł zysku netto.

Zdecydowana większość obrotów zostanie wygenerowana w ostatnim kwartale br., kiedy planowane jest zakończenie oraz przekazanie właścicielom mieszkań w ramach pięciu inwestycji.

W skali całego br. grupa planuje uzyskać pozwolenie na użytkowanie łącznie 932 gotowych lokali, co oznaczać będzie wzrost w ujęciu r./r. o 34 proc.

Za pierwsze dziewięć miesięcy 2022 r. grupa Inpro zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 168,5 mln zł, czyli o 13 proc. mniej względem poprzedniego roku. W tym czasie grupa wydała łącznie 293 lokale w porównaniu z 408 lokalami w roku ubiegłym (spadek o 28 proc.).

Od stycznia do września br. Inpro oddało do użytkowania 4 budynki wielorodzinne na osiedlu Optima IV (124 lokale), jeden budynek Optima V (24 lokale) oraz budynek w Pruszczu Gdańskim – Debiut IV (62 lokale). Natomiast Domesta zakończyła prace przy budynku A-B i C na osiedlu Robinia (łącznie 52 lokale), przy budynku D na Osiedlu Traffic (64 lokale) oraz przy budynkach nr 2 i 7 na osiedlu Havlove (56 lokali). W samym III kwartale br. Grupa Kapitałowa Inpro przekazała łącznie 120 lokali i było to o 36 proc. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, kiedy wydanych zostało 187 mieszkań.

- Rekordowy wzrost stóp procentowych i rekomendacje KNF coraz silniej ograniczające akcję kredytową, skutkowały dalszym spadkiem popytu na rynku mieszkaniowym - podkreślił Krzysztof Maraszek, prezes zarządu Inpro.

W takim otoczeniu przedsprzedaż Grupy Kapitałowej Inpro (w rozumieniu umów przedwstępnych netto) w samym III kwartale br., czyli w okresie od lipca do września, osiągnęła poziom 79 umów netto co oznacza 52 proc. spadek wolumenu sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Narastająco za dziewięć miesięcy br. grupa sprzedała łącznie 279 lokali, czyli również o 52 proc. mniej w ujęciu r./r.

Zdecydowana większość obrotów spółek Inpro i Domesta przypadać będzie na ostatni kwartał 2022 r. Przy założeniu braku opóźnień w procedurach administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie, do końca 2022 r. planowane jest zakończenie jeszcze 5 inwestycji. Łącznie w całym 2022 r. grupa planuje uzyskać pozwolenie na użytkowanie dla 932 lokali, czyli o 34 proc. więcej niż w 2021 r., kiedy zakończono budowę łącznie 694 lokali.

W ostatnich trzech miesiącach roku Inpro planuje wprowadzić do oferty dwa nowe przedsięwzięcia - budynki na osiedlu Kampinoska i Leszczynowy Park. Łącznie powstanie tu 76 lokali.

Decyzje dotyczące możliwości wprowadzenia kolejnych przedsięwzięć deweloperskich do sprzedaży uzależnione będą przede wszystkim od popytu ze strony potencjalnych nabywców, w szczególności z uwzględnieniem negatywnego wpływu na rynek wysokich stóp procentowych i rekomendacji KNF w sprawie liczenia zdolności kredytowej.

