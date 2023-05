W Zakopanem powstaje designerska osada Cyrhla Villas. To projekt pracowni architektonicznej mode:lina oraz Stanisława Topora.

Połączenie nowoczesności z lokalnym folklorem to esencja projektu Cyrhla Villas stworzonego przez projektantów mode:lina i architekta Stanisława Topora.

W swojej pracy architekci wykorzystali wiele motywów odwołujących się do przyrody i kultury Podhala.

Przestrzeń ma emanować duchem dawnego Zakopanego oraz zachęcać gości do odkrywania jego skarbów.

Powstająca z inicjatywy konceptu Zakolovers, położona w najwyższej części Zakopanego rodzinna osada Cyrhla Villas – silnie nawiązuje do lokalnej specyfiki: sztuki, kultury i otoczenia.

Cyrhla Villas, mat.pras.

Gość już po przekroczeniu progu zostanie wprowadzony do miejsca inspirowanego prawdziwym, starym Zakopanem, dalekim od tego, co można obserwować na obleganych przez turystów Krupówkach.

Projekt jest nasycony Podhalańskimi inspiracjami poprzez dokładny dobór materiałów, kolorów, dekoracji i detali, dzięki czemu odwiedzający Cyrhla Villas będą mogli odkryć urok dawnego Zakopanego i zainspirować się regionem. Inwestycja została zainspirowana stylem Witkiewiczowskim, a jej realizacja stanowi połączenie doświadczeń zakopiańskiego architekta – Stanisława Topora z renomą uznanej i nagradzanej pracowni architektonicznej mode:lina.

Cyrhla Villas, mat.pras.

Nasza pracownia odpowiadała głównie za koncepcję architektoniczną. Współpraca z lokalnymi architektami jest w takich wypadkach wymagana, ponieważ to oni najlepiej znają lokalne uwarunkowania terenu – tłumaczy Paweł Garus, architekt, założyciel mode:lina architekci.

Podhalański sznyt

Do wspólnego projektowania Cyrhla Villas została zaproszona, nagradzana na światowych konkursach, Pracownia Architektoniczna mode:lina oraz pochodzący z Toporowej Cyrhli architekt Stanisław Topór. Dzięki ich zaangażowaniu i współpracy powstał projekt, którego źródłem inspiracji stały się przepiękne zakopiańskie wille witkiewiczowskie, bogate w detale i charakterystyczne elementy ozdobne. W projektach pojawiły się liczne wyględy, przysztychy i przyłapy, a całości dopełniły unowocześnione w formie ornamenty akcentujące konstrukcję.

Cyrhla Villas, mat.pras.

– Na życzenie inwestorów architektura została ukształtowana w oparciu o inspirację jednym z najbardziej rozpoznawalnych stylów Podhala — stylu Witkiewiczowskim. To powstały na przełomie XIX i XX wieku styl architektoniczny, którego podstawą było łączenie elementów tradycyjnego budownictwa góralskiego z wpływem zewnętrznym — elementami ogólnoeuropejskiego ruchu secesji. We współczesnym wydaniu Cyrhla Villas również można by powiedzieć, że próbowano połączyć tradycyjny styl Witkiewiczowski z aktualnymi ogólnoeuropejskimi trendami architektonicznymi – komentuje Paweł Garus architekt, założyciel, mode:lina architekci.

Cyrhla Villas, mat.pras.

Cyrhla Villas, mat.pras.

Wnętrza Cyrhla Villas 1 zostaną zaaranżowane w trzech stylach – Górskim Premium, Modern Ski Hut i Natural Hideaway.

Pierwszy z nich będzie łączył ciepło naturalnego drewna świerkowego z odcieniami bieli, szarości, grafitu i czerni. We wnętrzach w stylu Modern Ski Hut zostaną użyte energetyzujące i soczyste kolory, w połączeniu z kojącymi zmysły ciepłymi barwami drewna. Z kolei Natural Hideaway będzie się charakteryzował wykorzystaniem naturalnych materiałów jak kamień, naturalne tkaniny, czy drewno, które zostaną uzupełnione odcieniami beżu i brązu oraz ciemną oliwką i grafitem.

Cyrhla Villas, mat.pras.

Piękno tkwi w szczegółach

Twórcy resortu przyłożyli ogromną wagę do detali. Każdy budynek Cyrhla Villas będzie miał swój motyw przewodni – nawiązujący do kwiatów podhalańskich. Nazwy poszczególnych budynków pochodzą od ich łacińskich określeń p. Primula (pierwiosnek), Crocus (szafran spiski), Silene (lepnica bezłodygowa) czy Delphina (ostróżka tatrzańska). Kwiat pojawi się również na m.in. ornamentach zewnętrznych i wewnątrz sieci, elementach łóżek i szaf, drobnych elementach wyposażenia wnętrza, haftach na obrusach, ręcznikach, płaszczach kąpielowych czy materiałach graficznych.

Cyrhla Villas, mat.pras.

Cyrhla Villas, mat.pras.

Inwestorzy – poznańska firma Zakolovers – nawiązali też współpracę z gronem wybranych artystów i rzemieślników tworzących prawdziwe arcydzieła sztuki podhalańskiej. Prowadzą oni renowację autentycznych, starych mebli, które staną się częścią designu wnętrz apartamentów i przestrzeni wspólnych.

Cyrhla Villas, mat.pras.

Część dekoracji wewnętrznych ma być wykonana przez lokalnych rzemieślników, takich jak rzeźbione ramy grafik lub luster, rzeźbienia w meblach, np. na skrzydle szafy. Natomiast w sieni mają być eksponowane elementy klasyczne dla sztuki podhalańskiej typu fajczarstwo lub spinkarstwo – podsumowuje Adam Michańków, współtwórca konceptu Zakolovers, realizującego ekoinwestycję Cyrhla Villas.

Pierwszy etap Cyrhla Villas zostanie oddany w trzecim kwartale 2023 roku.

Cyrhla Villas, mat.pras.

