ATAL wprowadził do oferty 498 mieszkań oraz lokale usługowe w bud. A i B, w ramach II etapu katowickiego projektu ATAL Sky+, realizowanego w samym sercu miasta. Wkrótce dołączą do oferty apartamenty inwestycyjne.

ATAL SKY+ jest zlokalizowane przy Alei Wojciecha Korfantego w Katowicach, tuż przy tramwajowej Pętli Słoneczna.

W pobliżu znajdują się liczne przystanki, także autobusowe, stacje rowerowe, place zabaw i tereny zielone.

Same tereny zewnętrzne w inwestycji ATAL SKY+ obejmują powierzchnię ok 1,5 ha.

Dominantą osiedla będzie 36-kondygnacyjny budynek A. Liczbą pięter dorówna innemu katowickiemu wieżowcowi ATAL, który budowany jest przy ul. Olimpijskiej, ale będzie od niego o kilka metrów niższy.

Niebawem deweloper uzupełni ofertę II etapu o 248 apartamentów inwestycyjnych w bud. C. Mieszkania kosztują od 8 200 do 15 300 zł za mkw., co czyni nową ofertę atrakcyjną dla różnych grup odbiorców, w tym potencjalnych beneficjentów programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.”.

- Konsekwentnie realizujemy nasze tegoroczne plany inwestycyjne. Wdrożenie kolejnego etapu projektu ATAL Sky+ jest tego potwierdzeniem. Widzimy duże ożywienie rynkowe i coraz lepsze perspektywy na kolejne miesiące, co powinno przełożyć się pozytywnie na wyniki sprzedaży. Inwestycja ATAL Sky+ z założenia ma wielofunkcyjny charakter, a jej ważnym elementem uzupełniającym będą apartamenty inwestycyjne. Zaplanowaliśmy je w budynku C, wkrótce też przekażemy więcej informacji na ten temat. Taki miks ofertowy dobrze odpowiada na bieżące zapotrzebowanie rynkowe. Spotyka się bowiem z zainteresowaniem zarówno ze strony klientów poszukujących własnego „M”, jak również inwestorów czy przedsiębiorców. Jednych i drugich do zakupów motywują wciąż wysoka inflacja, stały wzrost cen nieruchomości i obawa przed mniejszą podażą mieszkań i lokali w następnych miesiącach – mówi Angelika Kliś, członek zarządu ATAL.

Do życia i dla inwestycji

Oprócz wspomnianych apartamentów hotelowych, na II etap inwestycji ATAL SKY+ składają się dwa budynki: 36- oraz 15-piętrowy. Znajdzie się w nich 498 mieszkań o różnych metrażach (38-178 mkw.) i układach (od 1 do 5 pokoi). Uzupełnieniem oferty będzie 18 lokali użytkowych.

Stanowiący dominantę wielorodzinny budynek A, liczący 36 kondygnacji naziemnych, podkreśli wyjątkowość całej inwestycji. Będzie on – obok budynku ATAL Olimpijska – jednym z najwyższych obiektów mieszkalnych na Śląsku. Smukła wieża, złożona z trzech modułów, stanie się także jednym z najwyższych punktów w Katowicach, wznosząc się na wysokość ok. 410 m n.p.m. Z jej ostatnich pięter rozpościerać się będzie imponujący widok na okolicę.

Atal Sky +, mat.pras.

W już realizowanej I części inwestycji powstają budynki mieszkalne D, E i F z 316 nowoczesnymi aparta­mentami. Elewacje budynków utrzymane zostaną w podobnej estetyce, choć każdy będzie posiadał swoje charak­terystyczne elementy wyróżniające. Mieszkania we wszystkich budynkach do 15 kondygnacji będą posiadały loggie, a powyżej 15. kondygna­cji powiększone zostaną o dodatkową przestrzeń użytkową.

Mieszkańcy osiedla ATAL SKY+ będą mogli korzystać z licznych lokali usługowych, sklepów, restauracji i kawiarni. To doskonałe miejsce do życia dla stawiających na wygodę młodych osób, rodzin z dziećmi, jak i osób poszukujących spokojnej oraz bezpiecznej lokalizacji w centrum miasta.

Teren rekreacyjno-usługowy zlokalizowany zostanie na dwóch kondygnacjach. Ta przestrzeń zainspiruje do działania. Klimatyczne ogródki na parterze będą tętnić życiem w sezonie letnim, stając się miejscem relaksu, a nawet seansów kinowych „pod chmurką”. Udogodnienia małej architektury na dziedzińcu, takie jak ławki i leżaki, umożliwią mieszkańcom odpoczynek na świeżym powietrzu.

Atal Sky +, mat.pras.

Na terenie inwestycji powstanie ogromny, nowoczesny plac zabaw z zabawkami edukacyjnymi oraz ścieżkami sensorycznymi. Zaaranżowane z dziecięcą fantazją strefy dla najmłodszych będą oddziaływały na zróżnicowane zmysły. Miejsce zostanie podzielone na przestrzenie z wyposażeniem dostosowanym dla różnych grup wiekowych oraz z miejscami do relaksu dla dorosłych. Powstaną części relaksacyjne: pole do jogi, kino plenerowe, strefy sąsiedzkie z osiedlowymi biblioteczkami, ogródki sąsiedzkie, obserwatorium przyrody i hotele dla owadów.

Na kondygnacjach podziemnych rozlokowane zostaną miejsca parkingowe, komórki lokatorskie oraz boksy na rowery. Na dachach budynków zaprojektowano system „zielonych dachów” odprowadza­jących wodę opadową, co sprawi, że ATAL SKY+ będzie ekologicznym miejscem do życia w centrum Katowic. Zatroszczono się również o infrastrukturę osiedla, by ta odpowiadała potrzebom osób nie­pełno­sprawnych i rodzin z dziećmi.

