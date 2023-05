Osiedle Sokołówka na łódzkim Julianowie zapełnia się kolejnymi mieszkańcami. Klucze do swoich lokali wybudowanych przez dewelopera SGI zgodnie z harmonogramem odbierają właściciele mieszkań znajdujących się w IV etapie tej inwestycji.

Zakończyła się budowa IV etapu inwestycji osiedle Sokołówka w Łodzi.

Inwestorem projektu jest SGI.

Budowa zakończyła się zgodnie z harmonogramem.

Na osiedlu Sokołówka powstaną kolejne dwa bloki z mieszkaniami o pow. od 47 mkw.

Osiedle Sokołówka położone jest tuż nad doliną rzeki Sokołówka oraz w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Mickiewicza. W pobliżu osiedla wybudowanego przez SGI znajdują się ścieżki rowerowe i kluby sportowe, m.in. z kortami tenisowymi.

Inwestycja SGI przebiegła zgodnie z planem. Oddana do użytku ta część Sokołówki zaprojektowana przez pracownię Mellon, składa się z dwóch budynków: jeden o wysokości pięciu pięter, drugi – ośmiu, połączonych na parterze halą garażową z 63 miejscami parkingowymi. Mieszkańcy Sokołówki mają też do dyspozycji miejsca postojowe na zewnątrz, rowerownię, wózkownię oraz komórki lokatorskie.

W budynkach znalazły się 63 lokale o powierzchni od 52 do 123 mkw. Niezwykle ustawne mieszkania 2-, 3-, 4- i 5-pokojowe posiadają duże okna, które zapewniają naturalne doświetlenie wnętrza. Do każdego lokum przynależy loggia (3,80-8,60 mkw), a do penthouse’ów na ostatnich piętrach przestronne tarasy (19-99 mkw). Oprócz tego w standardzie, dla zachowania poczucia bezpieczeństwa, mieszkania wyposażone są w domofon lub wideo domofon.

SGI zadbało również o jakość części wspólnych. Jasne hole zostały wzbogacone o dekoracyjne drewniane lamele ścienne, w których wkomponowano skrzynki pocztowe sąsiadujące z praktycznym lustrem zamontowanym przy wejściu do budynku. Wejścia do mieszkań zdobią z kolei portale drzwiowe, a przed progiem każdego z nich zamontowano wycieraczkę wpuszczoną w posadzkę.

Części wspólne budynku. fot. mat. pras.

Budowa kolejnego etapu rusza niebawem

Niebawem ruszy budowa kolejnego, V już etapu inwestycji SGI nad Sokołówką. W planach jest postawienie dwóch 8-piętrowych budynków, w których znajdzie się w sumie 89 mieszkań 2-, 3-, 4- i 5-pokojowych o powierzchni od 47 do ponad 130 mkw. Będzie to zatem idealna oferta zarówno dla singli, jak i tych, którzy posiadają duże rodziny. Zgodnie z projektem do każdego lokalu będzie przynależeć loggia lub taras – największy taras przynależący do jednego z mieszkań na ostatniej kondygnacji będzie mieć prawie 75 mkw.

Dla zmotoryzowanych przewidziano 46 miejsc postojowych wewnętrznych i 62 zewnętrzne. Będzie także 16 boksów rowerowych i 21 komórek lokatorskich. Według zakładanego harmonogramu nowe budynki będą gotowe w II kwartale 2025 roku.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl