Inpro zakończyło budowę i uzyskało pozwolenie na użytkowanie II etapu osiedla Start w Gdańsku Kokoszkach. W ramach tej fazy projektu powstały 4 budynki mieszczące w sumie 159 mieszkań. Klucze do mieszkań wkrótce zostaną przekazane właścicielom.

Inpro zakończyło budowę II etapu osiedla Start w Gdańsku.

Inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Nowatorów.

Łącznie w ramach osiedla powstało 316 lokali mieszkalnych.

Deweloper wkrótce rozpocznie przekazywanie kluczy mieszkańcom.

Osiedle Start składa się z dwóch etapów obejmujących w sumie 316 mieszkań w 8 budynkach. Do lokali przynależą balkony, loggie oraz przydomowe ogródki. Projekt wyróżnia się nowoczesną, minimalistyczną architekturą, a cały teren inwestycji wypełniony jest zróżnicowaną roślinnością.

Na terenie kompleksu mieszkańcy mają dostęp do wielu udogodnień, m.in. podziemnych hal garażowych, boxów do przechowywania rzeczy oraz placu zabaw. W jednym z budynków w ramach każdego z etapów powstała także część handlowo-usługowa, w ramach której funkcjonuje m.in. Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 9 w Gdańsku. Ponadto wokół inwestycji wykonano ogólnodostępne tereny zielone, które mogą posłużyć jako idealne miejsce do wypoczynku. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców osiedle wyposażono w system monitoringu CCTV.

W okolicy osiedla Start znajduje się m.in. szkoła czy też sfinansowane i wybudowane przez spółkę Inpro na działce należącej do Gminy Miasta Gdańska ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne, stanowiące doskonałą przestrzeń do integracji lokalnej społeczności.

Aktualnie w ofercie dostępnych jest 38 mieszkań powstałych w ramach etapu II.

Ceny lokali zaczynają się już od 7 992 zł brutto za mkw.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje