Zenit, pierwsze osiedle zaprojektowane zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju, zaczyna tętnić życiem. Deweloper rozpoczął wydawanie kluczy do mieszkań przy ulicy Widzewskiej 22. Premierowa faza inwestycji jest niemal całkowicie wyprzedana.

Osiedle przy Widzewskiej to projekt firmy Echo w Łodzi.

W ramach pierwszego etapu inwestycji powstało 168 mieszkań.

Premierowa faza inwestycji jest niemal całkowicie wyprzedana – w ofercie sprzedażowej pozostały ostatnie dwa mieszkania.

Już wkrótce Echo Investment rozpocznie realizację drugiego etapu inwestycji.

Budynek z pierwszego etapu powstawał od połowy 2021 roku. W pojedynczym obiekcie górującym nad pobliską aleją Piłsudskiego przygotowano 168 mieszkań o metrażach od 27 do 82 mkw. Każde z nich posiada balkon, loggię lub taras, a w cenie klienci otrzymują pakiet startowy Echo Smart, czyli bezprzewodowy system zarządzania mieszkaniem. Dzięki niemu głosowo lub zdalnie przy pomocy smartfona, można m.in. sterować oświetleniem, regulować temperaturę, wyłączać urządzenia elektryczne czy odblokowywać zamek drzwi wejściowych.

Ekologiczne ciepło do mieszkań z lokalnej elektrociepłowni dostarcza firma Veolia. Producent i dostawca ciepła systemowego wyposaża również inwestycję w nowoczesne, ekologiczne rozwiązania instalując np. panele fotowoltaiczne oraz ładowarki do aut elektrycznych. Wytworzona przez Veolię energia jest też wykorzystywana do zasilania części wspólnych np. wind, urządzeń wentylacji i klimatyzacji.

W trosce o środowisko deweloper skupi się także na innych ekologicznych rozwiązaniach zastosowanych w przestrzeniach wspólnych przedsięwzięcia na wschodzie Łodzi. Tereny zielone będą nawadniane wodą deszczową, magazynowaną w zbiornikach retencyjnych, a ponadto na osiedlu znajdzie się również szklarnia, w której mieszkańcy będą mogli uprawiać zioła, kwiaty czy warzywa.

Na terenie osiedla zaplanowano atrakcyjnie zaaranżowane części wspólne. / fot. mat. pras.

- Zenit to osiedle zaprojektowane zgodnie z "ekopaktem" Miasta Łódź. Aby żyło się na nim jeszcze przyjemniej na działce po dawnym sklepie wielkopowierzchniowym przygotujemy wiele terenów zielonych do relaksu i spędzania czasu wolnego, a w ramach udogodnień zapewnimy m.in. plac zabaw, a także Paczkomat InPostu.

Obszar, który przez lata był przede wszystkim betonowym parkingiem, zostanie przekształcony w otwarty, miastotwórczy fragment miasta, który całkowicie odmieni krajobraz największej łódzkiej dzielnicy - mówi Dawid Wrona, dyrektor sprzedaży mieszkań w Echo Investment.

Dawid Wrona, dyrektor sprzedaży Echo Investment

Podczas odbiorów klienci otrzymują od Echo Investment specjalny zestaw, na który składają się nie tylko klucze, piloty do garażu czy kody do domofonu, ale też np.: główne informacje dotyczące inwestycji czyli ważne kontakty i harmonogram opłat administracyjnych.

Wkrótce Echo Investment rozpocznie realizację drugiego etapu natomiast przed wakacjami deweloper uruchomi na terenie osiedla Zenit stację Echo Share.

Punkt o elektromobilnym charakterze zapewni mieszkańcom dostęp do własnej floty elektrycznych rowerów, hulajnóg i aut ładowanych dzięki ekologicznej infrastrukturze zasilanej energią słoneczną. Osiedlowy punkt mobilności Echo Share to wydzielona przestrzeń, z której ekopojazdy będą mogli wynająć tylko mieszkańcy Zenita. Korzystając z bezpłatnej aplikacji będzie można sprawdzić dostępność, zarezerwować wybrany model i dokonać płatności. Aplikacja umożliwi również sprawdzenie zasięgu pojazdów i poziomu ich naładowania.

