Skanska rozpoczyna sprzedaż ostatniego etapu osiedla Holm House. Inwestycja powstaje na warszawskim Mokotowie. Inspiracją przy opracowywaniu projektu piątego etapu stał się wiekowy dąb usytuowany na środku działki pod zabudowę.

Rozpoczęła się sprzedaż piątego etapu osiedla Holm House w Warszawie.

To ostatni etap tej inwestycji.

Osiedle powiększy się o 78 mieszkań.

Holm House 5 oferuje liczne rozwiązania proekologiczne, np. system odzysku wody szarej i system smart home Appartme.

Ostatni etap osiedla Holm House w Warszawie będzie zlokalizowany przy ul. Zdziechowskiego (tuż obok ul. Domaniewskiej). W budynku znajdzie się 78 funkcjonalnych mieszkań o metrażach od 27 do niemal 110 metrów kwadratowych. Dodatkowo, na parterze obiektu przewidziano 4 lokale usługowe.

Za projekt inwestycji odpowiada pracownia architektoniczna Kulczyński Architekt.

Osiedle ze 150-letnim dębem

To, co będzie wyróżniać Holm House 5 na tle innych inwestycji, to około 150-letni dąb, który rośnie na środku działki. Firma Skanska, w duchu zrównoważonego rozwoju i szacunku dla przyrody, podjęła niezwykłe wyzwanie - ocalenie tego historycznego drzewa. Dzięki ścisłej współpracy inwestora, projektantów, wykonawców i ekspertów zajmujących się drzewami, m.in. dendrologów czy arborystów, udało się wkomponować drzewo w osiedle, czyniąc z niego serce inwestycji. Było ono kluczowym punktem odniesienia dla całego procesu projektowego i realizacyjnego tej inwestycji oraz wymagało od dewelopera stworzenia unikalnej koncepcji, która musiała harmonijnie wpasowywać się w istniejącą już w tym miejscu architekturę wcześniejszych etapów Holm House.

W projekcie Holm House 5 postawiliśmy na nowoczesną bryłę z wyraźnymi kształtami geometrycznymi, co stanowi kontrast wobec naturalnego, nieregularnego kształtu dębu rosnącego na tym terenie. Drzewo jest dla nas wyjątkowe, zwłaszcza jesienią, gdy jego liście przybierają piękny, pomarańczowoczerwony kolor. Chcieliśmy zachować to oryginalne połączenie między nowoczesnością a naturą. Dlatego zdecydowaliśmy się zastosować materiały imitujące miedź na gzymsach budynku. Ma ona ten sam pomarańczowoczerwony odcień co liście naszego dębu jesienią. Te elementy miały za zadanie wprowadzić harmonię między nieregularnością drzewa, z jego wijącymi się konarami i gałęziami, a geometrycznymi kształtami budynku - wyjaśnia architekt, Bogdan Kulczyński.

Dwa lata pielęgnacji

Przygotowanie dębu do rozpoczęcia budowy obejmowało liczne konsultacje z ekspertami oraz specjalistyczne zabiegi pielęgnacyjne, które wzmocniły jego kondycję. Prace te były wykonywane pod nadzorem znanego rzeczoznawcy i wieloletniego biegłego sądowego w zakresie ochrony środowiska, Jaremy Andrzeja Rabińskiego.

Dąb na działce Holm House 5 jest wyjątkowy ze względu na swoją wiekową historię. Przez blisko dwa lata prowadziliśmy intensywną opiekę nad tym drzewem, wykonując niezbędne zabiegi pielęgnacyjne, takie jak: zabezpieczenie systemu korzeniowego, stałe kontrolowanie jego kondycji oraz regularne podlewanie. Zapewniliśmy mu odpowiednie wartości odżywcze i monitorowaliśmy jego stan w każdym szczególe. To niespotykany przykład aktywnej i zaangażowanej współpracy między architektami, deweloperem i ekspertami ds. zieleni, której celem było zachowanie tego wyjątkowego drzewa, jako centralnego elementu projektu Holm House 5 – mówi Jarema Andrzej Rabiński, wieloletni biegły sądowy i rzeczoznawca.

Eko rozwiązania i BREEAM na poziomie excellent

- Wraz z ostatnim etapem projektu wprowadzamy również dodatkowe rozwiązania ekologiczne, stąd np. w tej inwestycji mamy system odzysku wody szarej - komentuje Radosław Mazur, Project Manager inwestycji Holm House w spółce mieszkaniowej Skanska.

Zastosowanie innowacyjnego systemu odzysku wody szarej oznacza, że planowane jest wykorzystanie wody dwukrotnie - najpierw do mycia rąk, a potem do spłukiwania toalet. Szara woda magazynowana jest wówczas w specjalnym zbiorniku, a każde jej spłukanie powoduje automatyczny przepływ ze zbiornika do spłuczki. Jak wynika z danych Europejskiej Agencji Środowiska, zastosowanie nowoczesnych systemów spłukiwania toalet pozwala każdorazowo oszczędzić aż 6 litrów wody.

Deweloper planuje uzyskać także certyfikat BREEAM na poziomie excellent.

- W Polsce nie ma jeszcze inwestycji mieszkaniowej, która może poszczycić się certyfikatem na tym poziomie. Dodatkowo, obiekt Holm House 5 zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z certyfikatem "Obiekt bez barier" - dodaje Radosław Mazur.

Mieszkania będą wyposażone w system smart home Appartme, dzięki któremu przy pomocy aplikacji można kontrolować zużycie energii i ciepła. W inwestycji Holm House 5 przewidziano także inne rozwiązania proekologiczne, jak zbiornik na deszczówkę, która będzie wykorzystywana do podlewania terenów zielonych, poidełka dla ptaków, czy domki dla owadów.

Mieszkania mają podwójne balkony

Plany rozkładu pomieszczeń stwarzają możliwość podziału lokalu na dwa niezależne mieszkania ze wspólnym wejściem. Jest to szczególnie cenne przy wynajmie lub w sytuacji, gdy pojawia się potrzeba wygospodarowania oddzielnego mieszkania dla dorosłych dzieci czy opieki dla osoby starszej. Ponadto, część mieszkań będzie miała dwa wygodne balkony - większy w części dziennego wypoczynku oraz mniejszy w sypialni głównej, co zapewni przyszłym mieszkańcom wyjątkowy komfort.

Warto również dodać, że wraz z ukończeniem inwestycji Holm House 5 deweloper Skanska przekaże do użytku fragment zmodernizowanej ulicy Modzelewskiego, co przyczyni się do komfortu przejazdu i poprawy komunikacji w okolicy.

