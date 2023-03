Sky Investments kończy realizację kilkuetapowego osiedla Rodzinne Podolany w Poznaniu. Niemal wszyscy nabywcy mieszkań z ostatniego etapu już odebrali klucze. W ramach inwestycji powstało 99 domów z ogrodami i dwupoziomowych mieszkań szeregowych.

Firma Sky Investments kończy realizację kilkuetapowego osiedla Rodzinne Podolany w Poznaniu.

Niemal wszyscy nabywcy mieszkań z ostatniego etapu już odebrali klucze i rozpoczęli prace związane z wykończeniem wnętrz.

Finalnie w ramach całej inwestycji powstało 99 domów z ogrodami i dwupoziomowych mieszkań szeregowych.

Dosłownie kilka lokali jest w sprzedaży.

Sky Investments kończy prace przy realizacji inwestycji Rodzinne Podolany. Osiedle zlokalizowane przy ul. Heleny Rzepeckiej w Poznaniu miało swoją premierę w styczniu 2019, aktualnie kończy się jego sprzedaż i realizacja.

Na początku 2023 roku zakończyła się realizacja IV etapu osiedla Rodzinne Podolany. W tej części osiedla powstały szeregi H i I. a w nich łącznie 28 lokali dwupoziomowych o powierzchni od 73 do 78 mkw. Do budynków prowadzi droga osiedlowa, wyłożona kostką brukową, a przed mieszkaniami powstały miejsca postojowe na auta.

- Zakończyliśmy przekazywanie kluczy naszym klientom. Niemal wszystkie mieszkania znalazły swoich nabywców, a dosłownie ostatnie lokale są gotowe do odbioru. Biorąc pod uwagę fakt, że osiedle cechuje się nowym typem zabudowy na poznańskich Podolanach, to jest to niemal ostatnia szansa, by tu zamieszkać i cieszyć się tak dużą przestrzenią - zauważa Katarzyna Wyszyńska, z firmy Sky Investments.

Dodaje, że osiedle jest niemal w całości gotowe.

- Dla klienta, który zastanawia się nad zakupem, to spory pozytyw, ponieważ może zobaczyć inwestycję, a nawet wejść do mieszkania. Organizujemy spotkania pokazowe, ale warto w tym celu się umówić z nami wcześniej. Zakup lokalu gotowego pozwala skrócić do minimum czas, kiedy nabywca wraz z rodziną ponosi koszty utrzymania, np. wynajem w aktualnym miejscu zamieszkania, a jednocześnie spłaca kredyt hipoteczny za nową nieruchomość. Takie rozwiązanie jest wygodne i pozwala poczuć się bezpiecznie przy przeprowadzce - podsumowuje przedstawicielka biura sprzedaży Sky Investments.

Ostatnie mieszkania dwupoziomowe na osiedlu Rodzinne Podolany o powierzchni od 76 do 78 mkw. są dostępne w cenie od 8900 zł brutto/ mkw.

