Tomasz Kaleta potwierdza, że rynek mieszkaniowy powoli wraca na właściwe tory. Na sprzedaż mieszkań pozytywnie oddziałują niższe stopy procentowe oraz program Bezpieczny Kredyt 2%.

- Obniżka stóp procentowych to pozytywny impuls. Oznacza dla klientów większą zdolność kredytową oraz mniejszy koszt kredytu. Z kolei dla deweloperów to niższe nakłady na obsługę długu związanego z realizacją inwestycji - mówi Tomasz Kaleta.

Jak dodaje, trudno jednak oceniać tę decyzję w oderwaniu od innych wskaźników ekonomicznych. - Inflacja w Polsce utrzymuje się na wysokim poziomie, w związku z czym wielu ekonomistów ma wątpliwości, czy tak radykalna obniżka stóp nie jest w obecnej sytuacji przedwczesna. Z pewnością została ciepło przyjęta przez osoby, które mają już zaciągnięty kredyt hipoteczny o zmiennym oprocentowaniu - w ich przypadku raty wzrosły w ostatnich latach niemal dwukrotnie - tłumaczy Tomasz Kaleta.



Pytany o to, czy rynek mieszkaniowy w Polsce potrzebuje stałych i niskich stóp procentowych wyjaśnia, że Polska jest jednym z niewielu państw w Europie, w których istnieje możliwość zaciągania kredytów o zmiennym oprocentowaniu.

Polski rynek finansowy, którym w ostatnich latach wstrząsały pandemia koronawirusa czy kryzys wywołany agresją Rosji na Ukrainę, potrzebuje spokoju i stabilności. W tej sytuacji stałe i niskie stopy procentowe są potrzebne i pożądane - dodaje Tomasz Kaleta.

Develia rozbudowuje portfel mieszkań

Develia dostosowuje ofertę do aktualnego ożywienia rynkowego i wprowadza do sprzedaży nowe inwestycje. Są to zarówno kolejne etapy już realizowanych osiedli, jak i zupełnie nowe projekty, m.in. Bochenka Vita w Krakowie czy Orawska Vita we Wrocławiu.

Deweloper skupia się na także na włączaniu w swoje struktury polskich spółek Nexity.

Dzięki akwizycji Nexity znacząco wzmocniliśmy nasz potencjał sprzedażowy w Warszawie i Krakowie, gdzie już byliśmy obecni oraz weszliśmy na zupełnie nowy dla nas rynek poznański - mówi Tomasz Kaleta.

Sprzedaż z miesiąca na miesiąc rośnie

Develia w I półroczu 2023 r. sprzedała łącznie 1 184 mieszkania wobec 964 mieszkań w I półroczu 2022 r., co oznacza wzrost o 23 proc. Do biur sprzedaży wrócili klienci, którzy odzyskali zdolność kredytową po poluzowaniu zapisów rekomendacji S oraz beneficjenci nowego programu mieszkaniowego.

- Obecnie transakcje przeprowadzane przy udziale kredytu stanowią ponad 50 proc. zawieranych umów. Jest to wynik zbliżony do tego, jaki odnotowywaliśmy przed wybuchem wojny i serią podwyżek stóp procentowych. Z uwagi na wzrost sprzedaży do wysokich poziomów oraz nabycie polskich spółek Nexity zaktualizowaliśmy nasze cele na 2023 rok do 2500-2600 lokali, co oznacza wzrost o ok. 60-70 proc. wobec oczekiwań z początku roku - wyjaśnia Tomasz Kaleta.

