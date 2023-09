P.A. Nova chce poprawić marże w segmencie budowlanym i spodziewa się ok. 150 mln zł przychodów z działalności budowlanej w 2023 r. Spółka chce koncentrować się na obiektach komercyjnych, ale rozważa także realizację inwestycji mieszkaniowej.

P.A. Nova chce poprawić marże w segmencie budowlanym.

Spółka rozważa realizację inwestycji mieszkaniowej.

Spółka posiada ok. 5 ha terenu w Przemyślu nad Sanem.

Deweloper ma pozwolenie na wybudowanie w Przemyślu 138 mieszkań.

Naszym planem jest skupienie się na obiektach komercyjnych, czyli parkach handlowych i obiektach DIY. To plan na lata 2024 i 2025. Co nie znaczy, że nie rozglądamy się za budownictwem mieszkaniowym. Posiadamy ok. 5 ha terenu w Przemyślu nad Sanem. Mamy tam pozwolenie na wybudowanie 138 mieszkań - powiedziała wiceprezes Ewa Bobkowska.

Dodała, że aktualnie trwają analizy i przygotowania do realizacji inwestycji.

- Mamy wydane pozwolenie na budowę, robimy kalkulację, rozeznanie rynku i chcielibyśmy na przełomie pierwszego-drugiego kwartału ruszyć z budową - wyjaśnia Ewa Bobkowska.

Jak ocenił prezes Tomasz Janik w segmencie budownictwa sytuacja na rynku nieco się ustabilizowała, jeśli chodzi o poziom cen i P.A. Nova realizuje kontrakty budowlane z dodatnią marżą, ale jednocześnie - chce dalej nad marżami pracować.

Pewną część kontraktów budowlanych realizujemy na własne potrzeby i to są poziomy rzędu nawet do 50 proc. przychodów z działalności budowlanej. (...) Chcielibyśmy zwiększyć zaangażowanie na rynku zewnętrznym - z jednej strony dlatego, że rynek deweloperski staje się trudny ze względu na wysoki koszt pieniądza i drugą nogę - generalnego wykonawstwa musimy wzmacniać. Poziom przychodów z działalności budowlanej w tym roku będzie mniej więcej 15 proc. wyższy niż w roku poprzednim, to będzie ok. 150 mln zł - powiedział Janik.

Wyjaśnił, że spółka jest w trakcie przebudowy organizacyjnej tego działu generalnego wykonawstwa.

- Zakładamy, że efekty przebudowy będą odzwierciedlone w 2024 r. (...) Chcemy wyjść na rynek szerzej i poprawić marżowość tego segmentu - dodał Janik.

W pierwszym półroczu 2023 r. skonsolidowane przychody P.A. Nova wzrosły rdr o 131,2 proc. do 210,8 mln zł, zysk netto o 126 proc. do 25,2 mln zł, a EBIT o 105,6 proc. do 40 mln zł. W ocenie prezesa głównym powodem skokowego wzrostu przychodów i zysków jest realizacja strategii sprzedaży nowych nieruchomości deweloperskich.

Nie w każdym kwartale tego typu transakcje będą dokonywane, ale możemy przyjąć, że w każdym roku 1-2 transakcje powinny być zamykane, bo mniej więcej 1-2, może 3 nowe obiekty każdego roku budujemy i chcielibyśmy budować (...). Chcemy taką strategię kontynuować w następnych latach - powiedział prezes Tomasz Janik.

Jak dodał, grupa chce na bieżąco uzupełniać swój portfel i cyklicznie rozpoczynać nowe projekty, sprzedając gotowe.

Z punktu widzenia naszej działalności operacyjnej konieczne jest prowadzenie ciągłej sprzedaży obiektów, bo to najlepszy sposób na wygenerowanie gotówki pozwalającej na nowe zakupy inwestycyjne, a także dzielenie się wynikiem z akcjonariuszami - ocenił prezes.

W pierwszym półroczu spółka sprzedała dwa obiekty handlowe dla odbiorców zewnętrznych (obiekt DIY w Płocku oraz park handlowy w Ząbkowicach).

W prezentacji podano, że na koniec drugiego kwartału 2023 r. łączna powierzchnia najmu realizowanych projektów w portfelu wynosiła 123,2 tys. m kw.

- Jesteśmy w trakcie procesu sprzedaży kolejnych obiektów w Kłodzku. To, czy transakcja zostanie zrealizowana w tym roku trudno przewidzieć. esteśmy w trakcie sprzedaży dwóch naszych obiektów, natomiast naszym celem jest jak najszybsze spłacenie obligacji przed terminem - powiedział prezes pytany o kolejne transakcje sprzedaży nieruchomości.

Spółka ma pozostałe do wykupu obligacje o wartości ok. 20 mln zł.

- Obligacje wyemitowaliśmy na koniec 2021 r. i były one na zupełnie innym poziomie WIBORU (...). Wzrost nas mocno dotknął i te obligacje mają 2,5 letni tenor, są przeznaczone do wykupu w połowie 2024 r. W związku z transakcjami, które prowadzimy jednym z kluczowych celów transakcji jest obniżenie poziomu zadłużenia - powiedział Janik. - W zależności od zapięcia transakcji będziemy chcieli podjąć decyzję o wcześniejszym wykupie obligacji na koniec roku lub pierwszego kwartału 2024 r." - dodał.

W ocenie wiceprezes nadal można obserwować duży popyt inwestorów na kupowanie parków handlowych.

- Pierwsza grupa inwestorów to zainteresowani kupnem małych obiektów (...) - to jest na ogół polski kapitał. (...) Najbardziej pożądane przez fundusze w większości zagraniczne są parki w granicach 7-14 tys. m kw. GLA. (...) Jeśli chodzi o transakcje większych obiektów - typu galeryjne - widzimy zastój, który jest efektem popandemicznym - powiedziała Ewa Bobkowska.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl