Prace budowlane w poznańskim projekcie Panoramiqa od BPI Real Estate Poland, postępują zgodnie z harmonogramem. Budowa wyszła już z ziemi i aktualnie realizowane są roboty konstrukcyjne związane z budową kondygnacji naziemnych.

Budowa inwestycja Panoramiqa w Poznaniu postępuje zgodnie z harmonogramem.

Projekt jest zlokalizowany na Starołęce w Poznaniu.

Powstaje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Inwestycję wyróżniają proekologiczne rozwiązania, które w skali roku przyniosą przyszłym mieszkańcom oszczędności z tytułu niższych kosztów eksploatacji części wspólnych.

Panoramiqę tworzą dwa budynki o wysokości od 7 do 17 pięter. Na dachu wyższego budynku znajdzie się, taras z widokiem na Poznań dostępny wyłącznie dla mieszkańców. W inwestycji znajdą się łącznie 272 mieszkania o strukturze od 1 do 4 pokoi i powierzchni od 26 do 82 mkw., każde z dostępną z pokoju dziennego loggią. Budynki tworzą razem wewnętrzny dziedziniec, na którym zaplanowano elementy małej architektury, zieleń i plac zabaw dla dzieci. W inwestycji powstanie podziemna hala garażowa, oraz naziemne miejsca postojowe dla samochodów, natomiast na parterze budynku znajdzie się lokal usługowy.

- Panoramiqa cieszy się zainteresowaniem ze względu na rozwiązania ekologiczne. Są to m.in. białe pokrycie dachu zmniejszające efekt nagrzewania budynku w okresie letnim, panele fotowoltaiczne, czy zbiornik retencyjny na wodę opadową. Wg naszych wyliczeń, na dziś wprowadzone rozwiązania przyniosą ok. 40 tys. zł rocznie oszczędności wynikających z niższych kosztów utrzymania części wspólnych budynku. Zastosowane przez nas rozwiązania ekologiczne mogą także pomóc klientom w otrzymaniu kredytu hipotecznego na zakup mieszkania na preferencyjnych warunkach w części banków - powiedział Wojciech Smolak, dyrektor sprzedaży i marketingu w BPI Real Estate Poland.

Energia elektryczna uzyskana z paneli fotowoltaicznych pozwoli zasilić instalacje oświetleniowe części wspólnych oraz dźwigi windowe.

- Zamontowane na dachach budynków panele wyprodukują ok. 46 MWh rocznie, co oznacza oszczędności w wysokości ok. 40 tys. zł rocznie biorąc pod uwagę obecne ceny prądu. Zamontowany w inwestycji zbiornik retencyjny o pojemności 56 m3 na deszczówkę wykorzystywaną do polewania, pozwoli zmniejszyć zużycie wody użytkowej i przez to opłaty za nią. Przy założeniu, że napełni się on 6 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego posadzonych wokół budynku roślin, przełoży się to na oszczędności w zakupie wody na poziomie 1,7 tys. zł rocznie (w przypadku, gdyby naliczona została także opłata za odprowadzenie ścieków, to koszt dodatkowy będzie mniejszy o 2,5 tys. zł rocznie) - zapewnia deweloper.

Trwają prace na placu budowy

Budowa inwestycji przebiega zgodnie z planem i jest już widoczna z poziomu ulicy. Obecnie znajduje się na etapie realizacji robót murarskich oraz instalacyjnych w garażu.

W części naziemnej wykonywane są obecnie ściany konstrukcyjne 4 kondygnacji, roboty związane z wykonaniem stropu nad kondygnacją 3 oraz w najwyższym budynku wykonywane są roboty zbrojeniowe i betoniarskie ścian żelbetowych 2 kondygnacji.

Zakończenie budowy planowane jest na wrzesień 2024 r. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma CFE Polska, która wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej co BPI Real Estate Poland.

Ceny mieszkań w ofercie BPI Real Estate Poland dla projektu Panoramiqa wynoszą średnio 10 450 PLN/ mkw.

