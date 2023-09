Na osiedlu Parkur Residence, przy ul. Kłobuckiej 27 w Warszawie, oddano do użytku ogólnodostępną ładowarkę samochodów elektrycznych. Takie urządzenia będą sukcesywnie instalowane we współpracy z ScreenCharge na terenie wszystkich inwestycji YIT.

- Jesteśmy firmą wywodzącą się z Finlandii, a zrównoważony rozwój od samego początku stanowił fundament strategii YIT. Dlatego m.in. projektując nasze osiedla, część miejsc w garażach podziemnych zawsze przeznaczamy pod instalacje do ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych. Będąc konsekwentnymi w swej filozofii, tym razem postanowiliśmy pójść o krok dalej uruchamiając ogólnodostępną ładowarkę zewnętrzną, z której skorzystać mogą wszyscy chętni. Wierzymy, że w ten sposób dokładamy swoją cegiełkę do rozwoju elektromobilności w Polsce - mówi Tomasz Konarski, prezes YIT Polska.

ScreenCharge to firma, która w innowacyjny sposób łączy rynek ładowarek do pojazdów elektrycznych z rynkiem reklamy. Na stacjach projektowanych przez nowego partnera YIT wyświetlane są bowiem materiały wizualne, w tym przekazy komercyjne oraz ogłoszenia społeczne.

Jednym z pierwszych kroków, jakie powinny podjąć światowe gospodarki, by zagwarantować kolejnym pokoleniom lepszą przyszłość, jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. W tym celu możemy np. przesiąść się do samochodów hybrydowych lub w pełni elektrycznych. Cieszymy się, że razem z firmą YIT, z którą łączą nas wspólne wartości i cele, możemy rozbudowywać sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych - mówi Marcin Matyjaszczyk, prezes ScreenCharge.

W Polsce przybywa samochodów elektrycznych. fot. mat. pras.

Elektromobilność rozwija się w Polsce

Z danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych wynika, że liczba zarejestrowanych elektrycznych samochodów osobowych, w tym pojazdów w pełni elektrycznych (BEV) i aut hybrydowych plug-in (PHEV) na koniec lipca 2023 r. wyniosła 82 955 sztuk - czyli o 57,7 proc. więcej niż w styczniu bieżącego roku. Oznacza to, że popyt na „elektryki” w Polsce rośnie, a wraz z nim - potrzeba rozbudowy sieci ogólnodostępnych stacji ładowania. Ich liczba na koniec lipca 2023 r. wynosiła 2953. Według PSPA do 2030 r. ma ona wzrosnąć do prawie 100 tys. Ponadto, zgodnie z unijnymi regulacjami, w ciągu 7 lat publiczne punkty ładowania mają być rozmieszczone co 60 km wzdłuż głównych tras transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.

