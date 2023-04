Pekabex nie chce myśleć wyłącznie w kategorii Polski. Chcemy być liderem europejskim, naszym celem jest znaleźć się wśród pięciu największych firm budowlanych w Europie w segmencie budownictwa systemowego - mówi w rozmowie z WNP.PL Robert Jędrzejowski, prezes Pekabeksu.

Pekabex mocno stawia na dywersyfikację. - Oznacza ona przede wszystkim większą stabilność i bezpieczeństwo naszej działalności, większy spokój - mówi Robert Jędrzejowski, prezes Pekabeksu

Elementem dywersyfikacji jest wejście w segment deweloperski, spółka stawia m.in. na budowę apartamentów wakacyjnych

Pekabex prowadzi rozmowy sondażowe. - Rozważamy przejęcie fabryk na Ukrainie - mówi Robert Jędrzejowski.

Pekabex to ścisła czołówka krajowej branży budowlanej. Jakie są ambicje spółki w Europie?

Robert Jędrzejowski, prezes Pekabeksu: - W tej chwili jesteśmy obecni na kilku rynkach zagranicznych - jest to Szwecja, Norwegia, Dania i Niemcy. Generujemy tam blisko 25 proc. przychodów i - co oczywiste - dążymy do powiększania tego wskaźnika.

Jako szczególnie perspektywiczny traktujemy rynek niemiecki. Dwa lata temu przejęliśmy niemiecką spółkę FTO Fertigteilwerk Obermain, która ma być naszym oknem na Niemcy oraz - w perspektywie - platformą do rozwoju w innych krajach, ze względu na to, jak pozytywnie postrzegani są Niemcy na rynkach.

Faktycznie, w kraju jesteśmy liderami, jednak Pekabex nie chce myśleć wyłącznie w kategorii Polski. Chcemy być liderem europejskim, naszym celem jest znaleźć się wśród pięciu największych firm budowlanych w Europie w segmencie budownictwa systemowego.

Chcemy zmienić postrzeganie Pekabeksu jako uczestnika polskiego rynku - na podmiot działający na rynku europejskim. W związku z tym na nasze produkty, działalność, konkurencję patrzymy przez pryzmat nie jednego kraju, ale co najmniej Europy.

Na co pozwala tak duża skala działalności, jaką osiągnął Pekabex?

- Fakt, że jesteśmy dużą spółką, daje nam wiele przewag i możliwości. Po pierwsze, dzięki potencjałowi intelektualnemu i produkcyjnemu jesteśmy w stanie realizować duże kontrakty, na przykład infrastrukturalne. Nieprzypadkowo Pekabex był wykonawcą stadionów miejskich na Euro2012, Gazoportu czy obecnie trwających budów dwóch ogromnych fabryk baterii. To bardzo duże projekty, które są na naszym koncie.

Robert Jędrzejowski. Fot. mat. pras.

Po drugie, dzięki solidnemu bilansowi stać nas na inwestycje w zakresie automatyzacji. By zapewnić im zwrot, potrzebny jest odpowiedni poziom wolumenu. Przykładowo zgrzewarka do siatek, kupiona do jednego z naszych zakładów, kosztowała 800 tys. euro.

Trzecią rzeczą, o której chcę powiedzieć, jest kreowanie rozwiązań technologicznych. Oczywiście, kupowanie i implementacja technologii ma znaczenie, jednak Pekabex stawia na tworzenie własnych rozwiązań technologicznych.

Współpracujecie ze start-upem.

- Zgadza się. Na początku 2022 roku połączyliśmy siły z polskim start-upem ReBuild, który tworzą studenci i absolwenci Politechniki Warszawskiej. Będziemy z nimi projektować i produkować maszyny na potrzeby prefabrykacji betonowej.

W Pekabeksie powstał także specjalny dział inżynierii, który projektuje i wykonuje rozwiązania maszynowe.

To wszystko jest możliwe właśnie dzięki temu, że osiągamy odpowiedni wolumen, dysponujemy dużymi zasobami finansowymi, jak i intelektualnymi.

Dywersyfikacja oznacza większą stabilność i bezpieczeństwo

Jakie znaczenia ma wasza rola lidera dla całego polskiego rynku budowlanego?

- Planujemy wejść z generalnym wykonawstwem do Niemiec, tworzymy tam oddział, budujemy kadry. Jeżeli ta ekspansja nam się uda, z pewnością dużo łatwiej będzie nam pociągnąć za sobą naszych wykonawców z Polski.

Pamiętamy czasy, kiedy duże polskie firmy, jak Pekabex czy Budimex, wysyłały tysiące ludzi na kontrakty za granicę. Dzisiaj branża budowlana może zrobić kolejny krok i eksportować nie tylko pracę, ale też idee, koncepcje, know-how, w formie gotowych produktów. Jestem przekonany, że dla polskiej gospodarki wykreuje to znacząco większą wartość.

Pekabex mocno stawia na dywersyfikację. Jakie korzyści spółka w związku z tym osiąga?

- Dywersyfikacja oznacza przede wszystkim większą stabilność i bezpieczeństwo naszej działalności, większy spokój. Jesteśmy obecni na rynku budowlanym, na którym obserwujemy dużą liczbę wstrząsów, zmian, sytuacji kryzysowych.

W ostatnich kilku latach pierwszym kryzysem była pandemia, potem w wyniku odbicia gospodarki i olbrzymich ilości pieniądza na rynku mieliśmy do czynienia z drastycznym wzrostem kosztów surowców, materiałów, usług budowlanych. Dla części firm generowało to olbrzymie problemy. Następnie zaskoczył nas wybuch wojny w Ukrainie, który przyniósł przerwanie łańcuchów dostaw i kolejne wzrosty cen.

Dzisiaj mamy odcinek 4.0 tego kryzysu, czyli scenariusz recesyjny i problemy z popytem. Wszyscy zadajemy sobie pytanie, jaki będzie odcinek piąty kryzysu.

Co w takiej kryzysowej sytuacji daje dywersyfikacja? Chodzi po prostu o to, że kiedy jedna noga jest słabsza, inne biorą ciężar na siebie? Czy o coś więcej?

- Dywersyfikacja pozwala nam dużo łatwiej przechodzić te kryzysy, o których powiedziałem. Wiemy, że rynek niemiecki jest bardziej stabilny niż polski. Nasze konstrukcje dostarczamy do mieszkań, logistyki, przemysłu. Sprawia to, że wyhamowanie, które obserwowaliśmy w mieszkaniówce, nie jest dla nas tak znaczące, ponieważ mamy inne „nogi”.

Działalność Pekabeksu opiera się dzisiaj na trzech podstawowych działach: generalnego wykonawstwa, developmentu i prefabrykacji. Każdy z tych działów inaczej reaguje w różnych cyklach koniunkturalnych. O ile dla generalnego wykonawstwa ostatnie dwa lata były bardzo ciężkie, sytuacja była dużo trudniejsza niż w części prefabowej, tak teraz dzięki podpisanym wcześniej kontraktom, dział generalnego wykonawstwa jest dla nas swego rodzaju poduszką, która pozwala poprawiać marżę.

W dobie inflacji apartamenty wakacyjne są interesującą lokatą kapitału

Elementem tej dywersyfikacji jest zdecydowane wejście w segment deweloperski, szczególnie akcentujecie budowę apartamentów wakacyjnych.

- Sektor deweloperski nie jest jeszcze bardzo znaczącym obszarem działalności z perspektywy finansów naszej grupy, natomiast pozwala nam realizować swoje własne inwestycje, inkorporować tam naszą technologię, promować ją.

Dzięki tym inwestycjom możemy spojrzeć z perspektywy klienta, mamy feedback bezpośrednio od niego, bez pośredników.

Mamy bardzo ciekawe lokalizacje, w których apartamenty kupują także nasi pracownicy. Naszą dewizą jest bowiem to, że budujemy mieszkania, które sami chcielibyśmy kupić, w których sami chcielibyśmy mieszkać.

W dobie inflacji te apartamenty są interesującą lokatą kapitału, szczególnie w przypadku apartamentów wakacyjnych, które są wynajmowane krótkoterminowo.

Wejście w segment mieszkań premium jest też pewnie wizerunkowym krokiem dla spółki.

- W jakimś sensie też, natomiast myślę, że przede wszystkim jest to ciekawy biznes dla nas, jako kreujących ten produkt, oraz dla nabywców, którzy zyskują stabilny, pasywny dochód i przyjemne chwile związane z pobytem właścicielskim w apartamentach Casa Baia na Helu czy Origin w podgdyńskich Mechelinkach.

Apartementy Origin w podgdyńskich Mechelinkach Fot. mat. pras.

Rozpoczęliśmy budowę Osiedla Neonowego w Częstochowie, wkrótce planujemy inwestycję Zatoka Wrzosowo w Dziwnówku, rozważamy kilka lokalizacji w górach.

Co ważne, w budowie apartamentów wakacyjnych pomaga nam technologia prefabrykacji, ponieważ często są to miejsca, gdzie trudno o siłę roboczą i gdzie zależy inwestorowi na czasie. Nierzadko dostęp do tych lokalizacji nie jest najłatwiejszy.

Działalność Pekabeksu umożliwia skrócenie czasu budowy, co często odgrywa szczególnie dużą rolę.

Pekabex jest liderem w zakresie innowacji technologicznych

W branży budowlanej szeroką falą wchodzą innowacje, nowe technologie. Jak to wygląda w Pekabeksie?

- Pekabex jest liderem w zakresie innowacji technologicznych. Na razie większość tych rozwiązań kupujemy, w większości ich dostawcami są firmy europejskie.

Chcemy tworzyć swoje rozwiązania. Wymaga to dużych nakładów, jednak dzięki odpowiedniemu wolumenowi możemy sobie na to pozwolić.

Uważamy, że nie ma innej drogi niż wdrażanie nowych technologii, ponieważ budowanie będzie coraz droższe. Koszty pracy w Polsce są ciągle dużo niższe niż na zachodzie Europy, jednak proces zrównania się wynagrodzeń pomiędzy wschodnią i zachodnią Europą będzie postępował. W tej sytuacji automatyzacja jest jedyną możliwością dalszego wzrostu polskiej gospodarki, przy zwiększaniu wynagrodzeń.

Możemy sprowadzać pracowników z zagranicy.

- Import siły roboczej spoza Europy może się wydawać alternatywą, jednak uważam, że to nie jest dobre rozwiązanie. Mam na myśli zarówno fizyczną możliwość sprowadzania tych pracowników, jak i jakość ich pracy.

Poza tym jako społeczeństwu nie zależy nam na tym, aby wynagrodzenia nie rosły, a czynnikiem, który powoduje, że tak się dzieje, jest import taniej siły roboczej.

Żeby nasza gospodarka mogła rosnąć, konieczne jest zmniejszenie ilości pracy do wykonania przez ludzi. Tu wracamy do automatyzacji.

Czym dla Pekabeksu są rozwiązania prośrodowiskowe? Wydaje się, że czymś więcej niż tylko modą.

- Staramy się być bardzo aktywni w tym zakresie. Działamy w biznesie formowania betonu i stali, które są głównym elementem konstrukcyjnym i długo takimi pozostaną.

Osiedle Neonowe w Częstochowie Fot. mat. pras.

Nie oznacza to jednak, że nie działamy na rzecz zmniejszenia ich śladu węglowego. Przykładem jest nasz System Hal Pekabex® - system konstrukcyjny, gdzie dźwigary dachowe mają bardzo dużą ognioodporność i nośność, pozwalającą na to, żeby bez dodatkowych wydatków i wzmocnień montować tam na przykład instalacje fotowoltaiczne.

Obiekt, który obecnie nie ma możliwości instalacji fotowoltaiki na dachu, jest obiektem niepełnowartościowym, wybrakowanym.

Na dachach naszych własnych zakładów powstają instalacje fotowoltaiczne. W Gdańsku zainstalujemy 1 MW, podobnie będzie w Mszczonowie, w następnej kolejności w Bielsku-Białej i Poznaniu. Chcemy, by duża część energii, którą zużywamy, była wyprodukowana przez nas, na miejscu. Celem tych inwestycji z jednej strony jest ekologia, z drugiej – pokazanie, że nasz dach w przypadku takich rozwiązań bardzo dobrze się sprawdza.

Po drugie, staramy się, by nasze prefabrykaty były bardziej smukłe. By do wznoszenia budynków z naszych prefabrykatów trzeba było zużywać mniej betonu i stali, ponieważ z tymi materiałami wiąże się największy ślad węglowy. Ograniczamy w związku z tym ich zużycie na metr kwadratowy obiektu.

Będziemy przechodzić na klasy betonu, które mają niższy ślad CO2. Jesteśmy zainteresowani betonem, który będzie pochłaniał wytworzony dwutlenek węgla, nawet w sytuacji, gdy jego cena będzie wyższa niż rozwiązań konkurencyjnych.

Bardzo ważne jest to, że w zakresie poszukiwania rozwiązań zielonych nie ograniczamy się tylko do słów, ale podejmujemy konkretne inwestycje, jesteśmy gotowi do poniesienia konkretnych kosztów.

Proszę zauważyć, że inwestorzy, szczególnie w Europie Zachodniej, i młodsze pokolenie, coraz poważniej podchodzą do kwestii ekologicznych. Dlatego to już nie jest tylko nasza dobra wola, ale absolutna konieczność. Nawet jeżeli nie każdy w Polsce to jeszcze rozumie.

Mówił pan o obecności spółki na rynku niemieckim, a jakie są plany w zakresie odbudowy Ukrainy?

- W tym momencie prowadzimy rozmowy sondażowe. Jesteśmy przekonani, że nasza technologia może dużo wnieść do procesu odbudowy Ukrainy.

Rozważamy przejęcie fabryk na Ukrainie.

Jakie to fabryki?

- Prowadzimy rozmowy z różnymi partnerami, ale nie jesteśmy jeszcze na etapie negocjowania umów. Jest za wcześnie, by rozmawiać o szczegółach w tym zakresie. By można było ruszyć z inwestycjami, najpierw musi się skończyć wojna na Ukrainie.