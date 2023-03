Pekao w drugiej połowie 2023 roku zaoferuje klientom kredyty hipoteczne oparte na WIRON. Bank planuje także wyjść szeroko z ofertą ugód kredytów frankowych.

Bank Pekao planuje w 2023 roku wyjść szeroko do klientów z ofertą ugód kredytów CHF.

Bank jest przygotowany, by w drugiej połowie roku zaproponować sprzedaż kredytów hipotecznych opartych o wskaźnik WIRON.

Pekao liczy, że jego wyniki w tym roku nie będą dotknięte ponad nadmiarowymi odpisami i spodziewa się wzrostu wolumenów w segmencie przedsiębiorstw.

Paweł Strączyński, wiceprezes Pekao powiedział, że poziom obrezerwowania daje bankowi stabilność i pewność podejmowania decyzji co do programu ugód, z którym chce wyjść do klientów w tym roku.

Leszek Skiba, prezes banku dodał, że wyciągnięto wnioski z tego, co można zaobserwować u innych banków

- Ugody - jeśli traktować je na serio - muszą być w miarę hojne i ten nasz program ugód będzie taki, żeby rozwiązać ten problem - zaznaczył Leszek Skiba.

Po utworzeniu dodatkowych rezerw na kredyty frankowe, wynoszą one ponad 80 proc. aktywnego portfela kredytów w tej walucie, a ich wartość bilansowa netto w całym portfelu kredytów hipotecznych (przy uwzględnieniu zawiązanych rezerw na ryzyko prawne kredytów frankowych) wynosi poniżej 1 proc.

Leszek Skiba zapewnił także, że bank utrzyma w swojej ofercie kredyty hipoteczne oparte na zmiennej stopie.

- Jesteśmy przygotowani, by w drugiej połowie roku zaproponować sprzedaż kredytów hipotecznych na WIRON. Do tego czasu będziemy oferować produkt hipoteczny na WIBOR i na stopie stałej. Widzimy, że klienci potrzebują zarówno stałej stopy, jak i zmiennej - powiedział prezes banku Leszek Skiba.

W środę wiceminister finansów Piotr Patkowski podał, że od 1 lipca trzy banki komercyjne będą oferować nowe produkty finansowe oparte o wskaźnik WIRON.

