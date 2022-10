Nowe badanie wskazuje na dalsze pogarszanie się sytuacji na rynku nieruchomości, głównie przez trudną sytuację kredytową, rosnące koszty życia i niechęć do inwestowania.

Indeks nastrojów pośredników w obrocie nieruchomościami (INPON) to pierwszy barometr koniunktury rynku wtórnego bazujący na opinii reprezentatywnej grupy pośredników, opracowany przez zespół ekspertów z Centrum Badawczo-Rozwojowego przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Gospodarka, w tym rynek nieruchomości, po przyspieszonym tempie wzrostu w 2021 roku, ulega schłodzeniu.

W przypadku lokali biurowych (sprzedaż i najem) można mówić o stabilizacji na pozycji z poprzedniego kwartału.

W sprzedaży kawalerek oraz większych mieszkań nastąpiła poprawa nastrojów w III kw. 2022 r. w porównaniu do II kw.

W opiniach pośredników uwidacznia się dwutorowość oceny przyszłości rynku nieruchomości.

Gospodarka, w tym rynek nieruchomości, po przyspieszonym tempie wzrostu w 2021 roku, ulega schłodzeniu. Nie jest to jeszcze określane jako kryzys i ucieczka z rynku, lecz raczej jako zastój – wyczekiwanie i poszukiwanie okazji. Dodatkowo spowolnienie na rynku pierwotnym może przełożyć się w średnim okresie na ograniczenie ofert na rynku wtórnym.

W przypadku tylko dwóch z analizowanych segmentów – sprzedaży kawalerek oraz większych mieszkań nastąpiła poprawa nastrojów w III kw. 2022 r. w porównaniu do II kw., choć segment mieszkań większych wciąż pozostaje pod kreską granicy optymizmu (41,3 pkt). Powyżej 50 pkt (na granicy pozytywnych nastrojów) znalazł się subindeks sprzedaży kawalerek (50,4 pkt). Świadczy to o niewielkiej poprawie ocen, szczególnie dotyczących popytu, co jednak nie przekłada się na znaczący rozwój na tych rynkach. Natomiast wzrosty, choć delikatne, świadczą o chęci nabywców do zakupu kawalerek lub mniejszych mieszkań pod inwestycję lub na własne potrzeby – w głównej mierze z własnych środków pieniężnych.

W przypadku lokali biurowych (sprzedaż i najem) można mówić o stabilizacji na pozycji z poprzedniego kwartału – zmiana rzędu 0,5 pkt, lecz wciąż na niezadowalającym poziomie ok. 40 pkt. Nieznacznie wyższą wartość (powyżej 40 pkt) miał subindeks lokali usługowych, jednak i tu sytuacja się nie poprawia. Oprócz utrwalenia się zmian w stylu pracy i życia widoczne są oznaki spowolnienia gospodarczego i obniżenia aktywności części podmiotów gospodarczych.

Nastroje w III kwartale 2022 r. kształtowały się przede wszystkim: po stronie popytowej pod wpływem obniżonej zdolności kredytowej i spadku zainteresowania kredytami hipotecznymi ze strony potencjalnych nabywców nieruchomości; po stronie podażowej pod wpływem rosnących kosztów materiałów budowlanych, energii, paliw, wynagrodzeń oraz kredytów. Istotną barierą – obecnie, jak i w przyszłości – mogą być ograniczenia związane ze zmniejszoną podażą nowych nieruchomości.

Pośrednicy porównujący transakcje kupna-sprzedaży w 2022 roku z 2021 rokiem w przeważającej liczbie wskazują na duży lub umiarkowany wzrost udziału zakupów nieruchomości za gotówkę. Najwięcej odpowiedzi dotyczyło sprzedaży kawalerek (72 proc. respondentów wskazało na wzrost udziału zakupów gotówkowych). Również dla większych mieszkań przeważały odpowiedzi wskazujące na wzrost (69 proc. respondentów). W segmentach działek budowlanych i domów połowa respondentów wskazała na wzrosty udziału gotówki w transakcjach, a w segmencie budynków i lokali użytkowych dominowały odpowiedzi wskazujące na umiarkowany wzrost lub brak znaczących zmian w porównaniu z 2021 rokiem.

W opiniach pośredników uwidacznia się dwutorowość oceny przyszłości rynku nieruchomości. Z jednej strony przewiduje się stabilizację, a w pewnym sensie unormowanie przy innym, nowym poziomie równowagi na rynku, na którym będzie realizowanych mniej transakcji. Z drugiej strony pojawia się scenariusz bardziej pesymistyczny związany z kryzysem, w ocenie części pośredników nawet większym niż w latach 2007-2008.

