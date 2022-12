PFR Nieruchomości wybrało projekt placu zabaw, który powstanie na osiedlu przy ul. Korczaka w Katowicach.

Architekci Milena Trzcińska, Łukasz Stępnik i Łukasz Kowalski architekt krajobrazu zdobyli I nagrodę w konkursie na najciekawszy plac zabaw „Inte - GRA”.

Konkurs został zorganizowany przez PFR Nieruchomości i Fundację Integra.

Zwycięski projekt zostanie zrealizowany na powstającym osiedlu w Katowicach przy ul. Korczaka.

Zespół złożony z architektonicznego tandemu Mileny Trzcińskiej i Łukasza Stępnika oraz Łukasza Kowalskiego architekta krajobrazu zdobył pierwszą nagrodę w konkursie „Inte - GRA”. Projekt został doceniony przede wszystkim za różnorodność pobudzającą wyobraźnię, wykorzystanie naturalnych surowców i dostępność dla osób w różnym wieku, o różnym stopniu sprawności fizycznej i emocjonalnej.

Milena Trzcińska, Łukasz Stępnik oraz Łukasz Kowalski. fot. mat. pras.

- Wyszliśmy z założenia, że plac zabaw dla wszystkich nie oznacza, że wszyscy robią to samo. Stąd pomysł na to, by nasz plac zabaw był archipelagiem, gdzie każda z wysp jest oddzielną historią, ma oddzielną narrację. Zbudowaliśmy szkielet strukturalny tego placu zabaw, który polega na tym, że przechodzimy od wyspy do wyspy. Każda opowiada inną historię i budzi inne skojarzenia, stymulując wyobraźnię dzieci udających się w wyimaginowaną ekspedycję - podkreślają architekci.

Główną ideą przyświecającą konkursowi była inkluzywność. Odpowiada na nią nagrodzony projekt, w którym zaproponowano duże odległości pomiędzy urządzeniami umożliwiające swobodny przejazd wózkiem. Z kolei kontrasty materiałowe i fakturowe ułatwiają poruszanie się osobom niedowidzącym, a ciche i kameralne zaułki tworzą bezpieczne zaułki, z których korzystać mogą np. dzieci w spektrum autyzmu.

Nagrodzony projekt placu zabaw. fot. mat. pras.

Place zabaw na współczesnych polskich osiedlach są najczęściej realizowane w wersji minimum. Ten konkurs pokazuje, że plac zabaw nie musi być tylko i wyłącznie zestawem gotowych, wystandaryzowanych zabawek w krzykliwych kolorach. Może to być przestrzeń dla wszystkich - dzieci, seniorów, młodych mam, osób z niepełnosprawnościami. Może być miejscem koncentrującym zróżnicowaną osiedlową społeczność. Laureatów wyłoniliśmy wspólnie z Fundacją Integracja, ale także z ekspertami w zakresie bezpieczeństwa placów zabaw oraz rodzicami niepełnosprawnych dzieci. Dzięki temu mamy pewność, że będzie to przestrzeń, która zaprasza i nikogo nie wyklucza - zaznacza Wojciech Caruk, prezes PFR Nieruchomości.

Nagrodzony projekt zostanie zrealizowany na powierzchni niemal 400 mkw. na terenie osiedla mieszkaniowego powstającego przy ul. Korczaka w Katowicach.

Spółka PFR Nieruchomości jest odpowiedzialna za rozwój dwóch funduszy oferujących mieszkania w formule najmu instytucjonalnego - Funduszu Mieszkań na Wynajem i Funduszu Mieszkań dla Rozwoju i posiada około 7,5 tysiąca mieszkań wybudowanych i w budowie w ponad 30 lokalizacjach w całej Polsce. Są to zarówno inwestycje w największych metropoliach - Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście czy Łodzi, a także miastach średnich takich jak Toruń, Radom, Wałbrzych czy Świdnik. Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej Polskiego Funduszu Rozwoju wspierającej zrównoważony rozwój kraju poprzez realizację ważnych projektów inwestycyjnych.

