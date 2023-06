Jeżeli stopy procentowe w Polsce będą utrzymywały się na wysokim poziomie, to przedłużenie wakacji kredytowych byłoby uzasadnione - ocenił Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Rząd zapowiada przedłużenie programu Wakacje Kredytowe.

Przedłużenie jest uzasadnione jeśli stopy procentowe zaczną spadać.

Wakacje Kredytowe mają pomóc Polakom mającym problemy ze spłatą zobowiązań kredytowych.

W opinii Pawła Borysa, prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju, przedłużenie wakacji kredytowych jest uzasadnione przy stopach utrzymujących się na wysokim poziomie.

Paweł Borys, PFR

- Rząd mówi jedno - analizujemy sytuację w sektorze bankowym z jednej strony, bo mamy kwestie kosztów związanych z frankami, rząd musi tutaj ważyć stabilność sektora bankowego, a z drugiej strony to, czy spadną stopy procentowe. Jeżeli stopy procentowe będą spadały to nie ma już uzasadnienia dla przedłużenia wakacji kredytowych, natomiast jeżeli stopy będą pozostawały na wysokim poziomie, to w mojej opinii takie uzasadnienie by było - powiedział w TOK FM Borys.

27 czerwca premier Mateusz Morawiecki poinformował, że decyzje w sprawie wakacji kredytowych zapadną najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy. Jak wskazał, decyzje mogą dotyczyć np. jednego półrocza, mogą też zawierać kryterium dochodowe.

- Premier mówi wyraźnie o kryteriach dochodowych, być może o krótszym okresie, więc być może w jakimś ograniczonym zakresie te decyzje zostaną podjęte - podsumował Paweł Borys.

Mateusz Morawiecki zaznaczał także, że ważny jest także poziom niespłacanych kredytów oraz to jak szybko zaczną spadać stopy procentowe, wtedy zostaną podjęte odpowiednie decyzje.

Prezes PFR zapytany, czy w tym roku można spodziewać się obniżek stóp procentowych w Polsce, powiedział, że jeżeli projekcje NBP będą wskazywały, że w perspektywie dwóch lat inflacja wraca do celu, jest to wtedy uzasadnienie podejmowania pierwszych decyzji o obniżkach stóp.

- Dzisiejsze prognozy wskazują, że stopy procentowe już rzeczywiście do końca przyszłego roku mogą spaść z tego poziomu 6,75 proc. do ok. 5 proc., i to jest dobra decyzja, bo mamy szansę w końcu na stabilizowanie się cen, a także stóp procentowych, więc kredytobiorcy będą płacili mniejsze raty - powiedział Borys.

