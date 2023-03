Robyg wprowadziła do sprzedaży piąty etap osiedla Royal Residence na warszawskim Wilanowie. W ramach tej części inwestycji są 243 mieszkania. Łącznie powstanie tu blisko 1200 lokali z towarzyszącymi strefami usługowymi i pasażem handlowym.

Robyg wprowadził do sprzedaży 243 mieszkania w ramach osiedla Royal Residence na warszawskim Wilanowie. Wszystkie mieszkania będą wyposażone w Smart House firmy Keemple. W bezpośrednim sąsiedztwie budynków zachowana zostanie w dużym stopniu naturalna zieleń parkowa, bez absolutnie żadnej ingerencji dewelopera. To projekt realizowany z ukłonem w stronę ESG - znajdą się tu wszystkie najnowsze elementy eco w standardzie. Ponadto Robyg zainstaluje stacje ładowania samochodów elektrycznych.

Na osiedlu będą zainstalowane panele fotowoltaiczne zasilające w energię części wspólne, oświetlenie LED, zaprojektowano także atrakcyjne tereny zielone.

Osiedle będzie ogrodzone, zapewnione będzie bezpieczeństwo, ochrona i monitoring. Między budynkami zaplanowano strefę zieleni pełną bujnej, różnorodnej roślinności skomponowanej m.in. z łąki kwietnej - tak ważnej zwłaszcza dziś dla ekologicznej harmonii i bioróżnorodności. Znajdzie się tu także plac zabaw dla dzieci, wewnętrzna strefa fitness z sauną i miejsca relaksu dla dorosłych. Ścieżki spacerowe, rowerowe i elementy małej architektury dopełnią całości.

- Royal Residence - to enklawa nowoczesnych, 4 piętrowych budynków, zaprojektowanych z myślą o najbardziej wyrafinowanych gustach. Klienci będą mieć do dyspozycji indywidualnie zaprojektowane części wspólne - obejmujące tapety, fototapety, lustra i panele. Dodatkowo mieszkania będą przygotowane do własnego montażu klimatyzacji. Każde mieszkanie będzie wyposażone w trzyszybowe, drewniane okna, zewnętrzne rolety przeciwsłoneczne sterowane elektrycznie, filtry antysmogowe, kamienne parapety oraz kolorowe wideodomofony. W sprzedaży są funkcjonalne mieszkania oraz apartamenty w różnorodnych metrażach wyposażone w tarasy, loggie, balkony i ogródki. Wewnętrzny dziedziniec został zaaranżowany zielenią z placem zabaw dla dzieci wraz ze zraszaczami, zaplanowaliśmy także eleganckie 2-kondygnacyjne lobby wejściowe z portierem, wewnętrzną strefę fitness wraz z sauną dla mieszkańców osiedla oraz stacje ładowania samochodów elektrycznych - powiedziała Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Grupie Robyg.

Całe osiedle ma elewacje w stonowanej kolorystyce z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów.

W ramach osiedla powstaną liczne przestrzenie wspólne. fot. mat. pras.

Miasteczko Wilanów to jedna z najbezpieczniejszych dzielnic Warszawy. Jest pięknie położone - w pobliżu znajduje się Pałac i park w Wilanowie, Park Natolin, Ogród Botaniczny i Plaża Zawady. Jest także samowystarczalne - zaletą jest duża dostępność sklepów, restauracji i kawiarni, salonów kosmetycznych czy fryzjerów. Wilanów jest także atrakcyjny dla rodzin - są tu liczne place zabaw, klubiki dla dzieci, przedszkola, szkoły, przychodnie lekarskie i punkty usługowe. To też miejsce idealne dla osób aktywnych, które mają do dyspozycji siłownie plenerowe, ścieżki biegowe i rowerowe oraz pole golfowe.

