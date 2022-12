Budynek z 255 jednostkami mieszkalnymi powstał przy ul. Tuwima 64 w Łodzi w ramach platformy Vantage Rent. Za tą marką stoi wrocławska spółka Vantage Development, która w Łodzi planuje zrealizować jeszcze cztery inwestycje z taką samą funkcją.

Przyszli najemcy mogą wybierać spośród lokali od jednopokojowych do czteropokojowych o powierzchni od 26 do 85 mkw.

Budynek z 255 jednostkami mieszkalnymi powstał w ekspresowym tempie, dzięki owocnej współpracy pracowni architektonicznej Design Lab Group, inwestora oraz generalnego wykonawcy: spółki Mostostal Warszawa. Działka, na której zrealizowano projekt znajduje się pomiędzy ulicami Tuwima, Targową oraz Aleją Scheiblerów - w doskonałej lokalizacji, w samym sercu Nowego Centrum Łodzi. Od ul. Piotrkowskiej (w linii prostej) projekt dzieli zaledwie 1 km i 13 - minutowy spacer.

Częścią inwestycji są również zabytkowe magazyny, które inwestor planuje zrewitalizować w późniejszym terminie, po zakończeniu wszelkich procedur administracyjnych. Fot. Mat. prasowe.

- Jestem przekonana, że w dobie drogich kredytów hipotecznych, oferta nowoczesnych mieszkań, w świetnej lokalizacji, wynajmowanych na przejrzystych zasadach od profesjonalnego operatora stanowi nową jakość na łódzkim rynku nieruchomości. Cieszę się również, że kolejne realizowane przez Vantage inwestycje zlokalizowane są w centrum miasta, czyli na obszarze, którego rozwój ma dla nas absolutny priorytet – mówi Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

Częścią inwestycji są również zabytkowe magazyny, które inwestor planuje zrewitalizować w późniejszym terminie, po zakończeniu wszelkich procedur administracyjnych. Tymczasem mieszkańcy Łodzi mogą wybrać się na ulicę Tuwima, gdzie niebawem zostaną przekazane najemcom pierwsze klucze do mieszkań.

- Cieszymy się, że do grona miast, w których działa sieć lokali na wynajem Vantage Rent dołączyła teraz Łódź. Poza Wrocławiem i Poznaniem to już trzecie miasto z bardzo dużym potencjałem, w którym możemy oferować mieszkania na wynajem. To, co wyróżnia ofertę Vantage Rent na rynku to przede wszystkim nowe lokale z atrakcyjną aranżacją wnętrz, w najlepszych lokalizacjach i z obsługą najmu na bardzo wysokim poziomie. Nasi dotychczasowi klienci to potwierdzają: aż 93% z nich poleciłoby mieszkania Vantage Rent swojej rodzinie i znajomym. Taki sam, wysoki poziom zadowolenia najemców chcemy uzyskać w Łodzi – mówi Dariusz Pawlukowicz, wiceprezes zarządu Vantage Development.

Komfort na pierwszym miejscu

Przyszli najemcy mogą wybierać spośród lokali z 1,2, 3 lub 4 pokojami, o powierzchni od 26 do 85 mkw. Mieszkania są w pełni wyposażone w niezbędne meble w zabudowie (kuchnia, szafy) oraz ruchome (łóżka, kanapa, stolik kawowy, stół i krzesła, szafka RTV). W lokalach nie zabraknie także nowego sprzętu AGD: pralki, lodówki, płyty indukcyjnej, piekarnika oraz zmywarki.

Umowa najmu mieszkania zawierana jest na minimum 12 miesięcy, ale istnieje również możliwość podpisania jej na okres 2 lub 3 lat z preferencyjną stawką czynszu. Fot. Mat. prasowe.

Poza mieszkaniami, najemcy mogą wynająć także miejsce postojowe w garażu podziemnym (115 dostępnych miejsc) oraz komórkę lokatorską, która ułatwi sezonowe przechowywanie. W parterze budynku zlokalizowane są również 3 lokale usługowe. Dwa z nich zostały zagospodarowane pod główny salon najmu Vantage Rent w Łodzi, trzeci o powierzchni 113 mkw. czeka na najemcę.

Umowa najmu mieszkania zawierana jest na minimum 12 miesięcy, ale istnieje również możliwość podpisania jej na okres 2 lub 3 lat z preferencyjną stawką czynszu.

