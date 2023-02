Grupa deweloperska Real Management podpisała już pierwsze umowy deweloperskie w swoim najnowszym projekcie mieszkaniowym Neo Natolin. Inwestycja powstaje w warszawskim Wilanowie, przy ul. Stefana Korbońskiego.

Real Management rozpoczęła sprzedaż mieszkań w projekcie Neo Natolin.

Podpisano pierwsze umowy rezerwacyjne.

Neo Natolin będzie gotowy na przyjęcie pierwszych mieszkańców już w trzecim kwartale 2024 roku.

- Podpisywanie umów deweloperskich rozpoczęliśmy dwa tygodnie temu i obserwujemy duże zainteresowanie naszą inwestycją. Potencjalni klienci doceniają przede wszystkim zastosowane rozwiązania architektoniczne, zapewniające komfort i prywatność wszystkim mieszkańcom, jak i doskonałe położenie osiedla. Szczególnym uznaniem cieszą się także ogródki przynależące do budynków, które mieszkańcy będą mogli zagospodarować na własne potrzeby. Zgodnie z założonym harmonogramem, Neo Natolin będzie gotowy na przyjęcie pierwszych mieszkańców już w trzecim kwartale 2024 roku -powiedział Jerzy Motz, przewodniczący rady nadzorczej Real Management.

Neo Natolin to osiedle domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej. Inwestycję, która docelowo będzie składała się z ok. 300 lokali mieszkalnych, wyróżnia elegancka i nowoczesna architektura oraz najwyższej jakości rozwiązania zapewniające sąsiadującym ze sobą rodzinom prywatność i liczne udogodnienia. Domy będą połączone ze sobą jedynie garażami, co zapewni maksimum prywatności mieszkańcom. Każdy z lokali mieszkalnych będzie posiadał działkę o powierzchni od ok. 580 mkw. do 990 mkw., a 70 proc. powierzchni działki każdego budynku będzie biologicznie czynne.

Na terenie osiedla planowane są liczne zielone przestrzenie, wspólne skwery, staw czy zakątki z małą architekturą. fot. mat. pras.

Autorem projektu architektonicznego całego osiedla jest renomowana pracowania APA Wojciechowski. Firma Internity Home wesprze natomiast przyszłych mieszkańców w projektowaniu i aranżacji wnętrz.

Inwestycja Neo Natolin jest trzecim projektem Real Management w kategorii zabudowy jednorodzinnej. Spółka w swoim portfolio posiada także Rezydencje Chojnów, obejmujące 30 domów oraz Rezydencje Pałacowa z 48 luksusowymi budynkami.

