Deweloperzy ocenili sprzedaż w I kwartale 2023 roku. Jakie lokale cieszyły się największym zainteresowaniem kupujących? W jakich inwestycjach są jeszcze dostępne mieszkania? O tym przeczytasz poniższej.

Sprzedaż mieszkań w największych polskich miastach w I kw. 2023 roku była dużo wyższa niż w ostatnich miesiącach minionego roku.

W tym okresie deweloperzy sprzedali ponad 11 tys. mieszkań.

Najlepiej sprzedawały się kawalerki i mieszkania o małym metrażu.

Pierwszy kwartał 2023 r. już za nami. RynekPierwotny.pl zapytał przedstawicieli firm deweloperskich, o to jak oceniają sprzedaż w tym okresie. Zobaczcie co mówią przedstawiciele firm.

Maciej Jurczak, P. O. Kierownika ds. sprzedaży i obsługi klienta w Profbud.

W 1 kwartale 2023 roku najlepiej sprzedawały się kawalerki i małe dwupokojowe mieszkania do 41 m2. Tego typu sytuacja zapewne nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, ponieważ trend i upodobania Polaków związane z wyborem niewielkich metraży trwa już od dłuższego czasu. Wynika to oczywiście z kilku powodów. Otóż, małe mieszkania składające się z dwóch pokoi traktowane są jako dobre rozwiązanie na „start” dla singli, par, młodych rodzin z dzieckiem, a także dla inwestorów. Tego typu lokale są również tańsze zarówno jeśli chodzi o ich zakup, jak i późniejsze koszty utrzymania. Ich cena jest też atrakcyjna dla wielu pod kątem możliwości i zdolności kredytowych. Pozytywnych aspektów wyboru takiego rozwiązania jest więc wiele, przez co inne cechy lokali m.in. piętro, usytuowanie lokalu w obrębie budynku czy wielkość balkonu stają się kwestią drugorzędną. Bardzo prawdopodobne jest więc, że tendencja ta będzie się utrzymywać w kolejnych kwartałach br., a małe mieszkania będą zyskiwać na znaczeniu.

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Najlepiej sprzedającymi się mieszkaniami w naszej ofercie na początku roku były zdecydowanie kompaktowe lokale 2-pokojowe o średniej powierzchni 40 m2. Mieszkania kompaktowe wprowadzamy na rynek polski od lat. Obecnie ponad 60 proc. naszej oferty stanowią takie właśnie lokale, a tzw. kompakt dotyczy każdego typu mieszkań, od 1- do 4-pokojowych. Zainteresowanie mieszkaniami kompaktowymi, zwłaszcza 2-pokojowymi, jest naprawdę duże. Decydują się na nie zarówno inwestorzy, jak i single oraz pary, którzy dysponują mniejszym budżetem, ale chcą mieszkać wygodnie. Największym atutem takich lokali jest wysoka funkcjonalność na stosunkowo niewielkim metrażu. Dodatkowo klienci kupujący mieszkania w naszych inwestycjach zwracają uwagę nie tylko na sam metraż, że także na inne elementy, które zapewnią im odpowiedni komfort życia. Na znaczeniu zyskuje zagospodarowanie terenu, miejsca do wspólnego spędzania czasu wewnątrz budynków, odpowiednia liczba komórek lokatorskich, infrastruktura dla dzieci czy ekologiczne rozwiązania.

Cezary Grabowski

Tomasz Kaleta, dyrektor departamentu sprzedaży, Develia

Trudna sytuacja na rynku hipotecznym odcięła klientów kredytowych od finansowania bankowego, przez co w ostatnich miesiącach dominowały zakupy za gotówkę – w niektórych okresach było to nawet 80 proc. wszystkich transakcji. Aktywni na rynku byli zarówno klienci inwestycyjni, ale także nabywający większe mieszkania na własne potrzeby, szczególnie w atrakcyjniejszych, droższych lokalizacjach. Duże mieszkania 3- i 4-pokojowe stanowią około 50 proc. naszej sprzedaży.

Pierwszy kwartał bieżącego roku nie przyniósł w tym zakresie większych zmian, poza jedną – odnotowaliśmy wzrost udziału klientów kredytowych o około 20 proc. i odsetek ten wzrasta. Stabilizacja stóp procentowych oraz zapowiadany rządowy program wsparcia dla kredytobiorców „Pierwsze Mieszkanie” sprawiły, że w ostatnich tygodniach ta grupa kupujących jest szczególnie aktywna. Nie wpłynęło to jednak na zmianę struktury sprzedawanych przez nas mieszkań.

Karolina Bronszewska, członek zarządu, dyrektor marketingu Ronson Development

Nasza statystyka sprzedażowa za I kwartał 2023 roku pokazuje, że w generalnym ujęciu, nasi klienci najchętniej wybierali mieszkania dwupokojowe, o metrażach ok. 45-47 mkw. Takie lokale stanowiły 50 proc. wszystkich sprzedanych mieszkań w okresie styczeń-luty 2023, a wybory sprzedażowe w tym okresie były konsekwencją oferty, jaką dysponowaliśmy na początku tego roku.

W podziale na konkretne inwestycje ta statystyka wygląda nieco inaczej. Dla przykładu, w naszych najpopularniejszych warszawskich projektach – Ursus Centralny oraz Miasto Moje, klienci chętniej sięgali po mieszkania trzy oraz cztero-pokojowe. W Ursusie 58 proc. sprzedanych mieszkań stanowiły 3-pokojowe, a w Mieście Moim 59 proc. mieszkania 4-pokojowe. Wyjaśnieniem tego faktu jest struktura wiekowa klientów tych projektów. W obu inwestycjach mieszkania najczęściej kupują osoby w wieku między 31, a 50. rokiem życia, które albo planują założenie rodziny, albo już posiadają potomstwo i pragną zapewnić mu komfortowe warunki życia.

Nasze mieszkania projektujemy w sposób funkcjonalny, m.in. z łatwym wyróżnieniem strefy dziennej i nocnej, o wysokim poziomie doświetlenia, z rozwiązaniami pozwalającymi na realne oszczędności w zakresie utrzymania nieruchomości, z dobrą bazą infrastrukturalną wokół budynku. Nasze mieszkania zawsze mają też balkony, loggie i tarasy. To ważne cechy, na które zwracają uwagę przyszli mieszkańcy naszych osiedli.

Karolina Bronaszewska

Katarzyna Unold, dyrektorka zarządzająca ACCIONA w Polsce

W I kwartale 2023 roku najlepiej sprzedawały się mieszkania dwupokojowe o metrażu 35-55 mkw., z ogródkami i dużymi tarasami – to one były hitami sprzedażowymi m.in. naszego osiedla Blanco w Pruszkowie. W ostatnim czasie, również na tym osiedlu, zauważyliśmy wzrost zainteresowania mieszkaniami 3- i 4-pokojowymi, szczególnie, że ich ceny były bardzo atrakcyjne.

W naszych dwóch ostatnich projektach, których sprzedaż ruszyła na początku marca (Rytmo na Białołęce i U-City w dzielnicy Ursus-Gołąbki), obserwujemy największe zainteresowanie mieszkaniami z ogródkami, położonymi na parterze. U-City to kontynuacja naszego pierwszego projektu w warszawskich Gołąbkach. Kupującym spodobała się lokalizacja i skala już wybudowanej części osiedla, co stało się najlepszą rekomendacją drugiego etapu.

Niemniej jednak to, na co zawsze zwracają uwagę klienci, to lokalizacja i skomunikowanie z centrum miasta oraz cena - szczególnie całościowa cena mieszkania, która, według naszych obserwacji, najlepiej, aby nie przekraczała 500 tys. złotych.

Katarzyna Unold

Angelika Kliś, członek zarządu Atal

Mieszkania, które cieszyły się największym zainteresowaniem w I kwartale 2023 r. to lokale 2-pokojowe oraz 3-pokojowe o mniejszych metrażach: odpowiednio do 40 mkw. oraz do 70 mkw. Ma to związek z ograniczoną zdolnością kredytową oraz rosnącymi kosztami utrzymania nieruchomości (czynsze, opłaty itd.).

Angelika Klis

Małgorzata Wiśniewska, dyrektor sprzedaży w Cordia Polska

W pierwszym kwartale 2023 r. obserwowaliśmy – poza niesłabnącą popularnością mniejszych mieszkań – również wzrost zainteresowania większymi lokalami, 3- i 4-pokojowymi. Oczywiście na to, jakie mieszkania najlepiej sprzedają się w danym projekcie, ma ogromny wpływ jego charakter, oferta i lokalizacja. Jednak trend rosnącego zainteresowania większym metrażem jest wyraźny w większości naszych realizacji.

Anna Pyłko, regionalny kierownik sprzedaży w Echo Investment

Echo Investment prowadzi obecnie swoje inwestycje mieszkaniowe w czterech polskich miastach: w Warszawie, Łodzi, Krakowie oraz Poznaniu. W stołecznym projekcie Apartamenty Rytm na Kabatach w pierwszym kwartale 2023 roku klienci najchętniej wybierali mieszkania z czterema oraz pięcioma pokojami o metrażach 90-140 mkw. Ponadto sporym zainteresowaniem cieszyły się także lokale dwupokojowe o przestrzeniach 44-46 metrów. Zupełnie inaczej wyglądało to jednak na rynku łódzkim. Tam 2/3 sprzedaży w Q1 2023 to kawalerki i lokale dwupokojowe o powierzchniach do 45 metrów.



W Krakowie, w projektach Bonarka Living oraz ZAM Apartments, pierwszy kwartał roku upłynął pod znakiem ożywionej sprzedaży mieszkań z dwoma pokojami. Klienci w stolicy Małopolski nabywali więc przede wszystkim metraże wynoszące około 40-42 mkw., a także mniejsze lokale trzypokojowe – do 52 metrów. Z kolei w Poznaniu, na terenie projektu Wieża Jeżyce powstającego w ramach rewitalizacji terenów po dawnych zakładach Apator Powogaz, najwięcej klientów pyta o mieszkania dwupokojowe, ale takich nie mamy w ofercie. Wieża Jeżyce to kameralne kawalerki oraz mieszkania z trzema oraz czterema pokojami. To co jednak dostrzegamy w stolicy Wielkopolski to zmieniające się oczekiwania wobec powierzchni mieszkań. Obecnie potencjalni nabywcy dopytują głównie o lokale posiadające od 34 do 45 mkw. Wynika to m.in. z nadal ograniczonej zdolności kredytowej zainteresowanych zakupem.

Karolina Opach, kierownik działu sprzedaży w spółce Q3D Locum

Początek roku 2023 przyniósł spore ożywienie w naszych biurach sprzedaży. Obecnie prowadzimy dwa projekty: w pierwszym z nich, inwestycji Park Leśny Bronowice, dominowały transakcje sprzedaży mieszkań dwupokojowych o metrażu do ok. 40 m2. Były to zakupy gotówkowe mieszczące się w okolicach kwoty 400 000 zł. Drugi projekt, Greendustry Zabłocie, to inwestycja w segmencie premium. Tu również zanotowaliśmy zdecydowanie większe zainteresowanie ofertą niż w ubiegłym kwartale. Nabywców znalazły mieszkania trzy i czteropokojowe, każde z przestronnym prywatnym tarasem.

Karolina Opach

Agnieszka Nalepa, dyrektor działu sprzedaż Tętnowski Development

W pierwszym kwartale 2023 r. największym powodzeniem w naszych inwestycjach Krowodrza Park i Osiedle Pasteura cieszyły się mieszkania o niewielkich metrażach od 30 do 40 mkw., 1 i 2-pokojowe. Mieszkania te były najczęściej nabywane w celach inwestycyjnych za gotówkę. Z kolei w naszej najnowszej inwestycji Nowa Drożdżownia, zlokalizowanej w dzielnicy Bieżanów, klienci najchętniej decydowali się na zakup domu o metrażu ok. 100 mkw. z garażem.

Ważny dla klientów jest funkcjonalny układ pomieszczeń oraz posiadanie własnego ogrodu.

Agata Nowaczyk, poznańskie biuro sprzedaży EBF Development

Były to lokale "średnie", o powierzchni od 37 do 42 mkw., czyli kawalerki lub 2 - pokojowe. Ich nabywcami byli zarówno klienci inwestycyjni, jak i osoby nabywające mieszkanie na własne potrzeby. Powodem takiego wyboru były z pewnością dwa czynniki. Mały metraż to cena, która jest akceptowalna dla statystycznego Kowalskiego, a z drugiej strony takiego typu lokale najlepiej się wynajmują.

Patrycja Pilarczyk, biuro sprzedaży inwestycji Nowa Murowana

W 2023 roku, sprzedają się najlepiej kawalerki o powierzchni około 26 mkw. oraz mieszkania 2-pokojowe około 40 mkw. Z jednej strony, wynika to z faktu, że ich cena jest proporcjonalnie niższa i klientowi zdecydowanie łatwiej wypracować zdolność kredytową i wówczas zakupić mieszkanie. Z drugiej – to także dobry metraż pod kątem wynajmowania lokalu mieszkalnego w przyszłości, więc klienci inwestycyjni również wybierają takie metraże.

Dostrzegamy, że powoli zmienia się sytuacja na rynku kredytowym, choć oczywiście do optymalnej jeszcze daleko. Natomiast wiemy, że wraca już zainteresowanie większymi lokalami i na ich sprzedaż również przyjdzie czas.

Justyna Wiśniewska, reprezentująca Scandic Park

I kwartał bieżącego roku oznacza dla nas zadowalające wyniki sprzedażowe i pozytywne sygnały z rynku. W naszej ofercie mamy zarówno mieszkania w budynku wielorodzinnym, w ramach inwestycji Nove Dopiewo, jak i domy w zabudowie bliźniaczej, w Bajkowym Dopiewcu. W obu tych projektach zostały już ostatnie lokale, co nas bardzo cieszy. Klienci doceniają nie tylko lokalizację, ale też fakt, że jesteśmy konkurencyjni. Aktualnie mamy ostatnie mieszkania i domy w takich cenach. Nove Dopiewo to kameralne mieszkania i choć jako pierwsze sprzedały się te zlokalizowane na piętrze, to teraz klienci pytają również o parter i ogródki. W budynku wielorodzinnym, który realizujemy, znajdzie się finalnie 20 mieszkań, w tym kawalerki oraz lokale 2- i 3-pokojowe, od 30 do 64 mkw.

Natomiast Bajkowy Dopiewiec to większa przestrzeń, zabudowa bliźniacza i zielone ogrody. Powstało 20 parterowych EcoVilli w zabudowie bliźniaczej o powierzchniach 77 oraz 89 mkw. Każdy dom to przestronny salon z aneksem kuchennym, 3 sypialnie, łazienka oraz pomieszczenie gospodarcze, a powierzchnia działki wynosi od 400 do 520 mkw.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl