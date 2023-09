W Krakowie otwarto dom studencki Shed Living. W obiekcie zakwaterowanie znajdzie ponad 700 studentów. Właścicielem obiektu jest Investor 1 Asset Management.

Pierwszy Shed Living już działa w Krakowie.

Obiektem zarządza CRM Students.

W budynku dostępne są liczne udogodnienia i inteligentne rozwiązania.

Obiekt Shed Living Kraków położony jest w sercu miasta. Dom studenta zaoferuje 722 miejsca zakwaterowania oraz liczne udogodnienia, w tym: 566 jedno- i dwuosobowych, przytulnych apartamentów typu studio, siłownię z salą do jogi, salę kinową, pokój do gier do zajęć rekreacyjnych, pralnię oraz parking dla rowerzystów. W budynku dostępne są także inteligentne rozwiązania, dzięki którym studenci mogą kontrolować zużycie mediów.

Za projekt odpowiedzialna jest firma Investor 1 Asset Management.

To nasz debiut, jeśli chodzi o prywatne domy studenckie w Polsce, ale w nadchodzących latach planujemy większą ekspansję w tym sektorze. Inwestując w Shed Living Kraków, chcemy podkreślić, że zależy nam, aby zapewnić studentom coś więcej niż tylko zakwaterowanie. Chodzi o pielęgnowanie wartościowego środowiska, które wspiera rozwój osobisty i dobre samopoczucie. Naszym zdaniem, Polska jest doskonałym miejscem do inwestowania i staje się dobrze prosperującym rynkiem dla tego typu innowacyjnych produktów - podkreśla Matas Mockeliūnas, Fund Partner w 1 Asset Management.

Obiektem zarządza CRM Students. Współpraca pomiędzy 1AM, CRM Students i Shed Living Kraków to wynik wspólnej wizji przyszłości życia studenckiego.

- W samym sercu Krakowa stworzyliśmy nie tylko przestrzeń mieszkalną, ale także tętniącą życiem, różnorodną społeczność młodych umysłów z 40 różnych krajów - mówi Renata Kusznierska, dyrektor regionalny na Polskę i członek zarządu CRM Students.

Investor 1 Asset Management obsługuje i rozwija aktualnie bazę około 2 tys. łóżek, pracując nad dalszym poszerzeniem portfolio o kolejne 5 tys. Aktualnie posiadamy obiekty w: Wilnie (Litwa), Rydze (Łotwa), Krakowie (Polska), a wkrótce także w Warszawie (Planowane otwarcie w 2025 roku.)

