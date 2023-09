Czy Bezpieczny kredyt 2 proc. ? Czy mieszkań może zabraknąć? Co przyniosą kolejne miesiące na rynku mieszkaniowym? O to zapytaliśmy Piotra Uścińskiego, sekretarza stanu z Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Piotr Uściński: W pierwszym tygodniu września zostało złożonych 48 tys. wniosków o Bezpieczny kredyt 2 proc., udzielono 7 700 kredytów.

Pierwsze siedem miesięcy 2023 roku przyniosło 124 tysiące mieszkań oddanych do użytku.

Piotr Uściński: Chcemy, aby Polacy przy zakupie pierwszego mieszkania mieli możliwość wzięcia bezpiecznego kredytu, który będzie ze stałą ratą i na który będzie Polaków stać.

Piotr Uściński: Deweloperzy uruchamiają nowe inwestycje w związku z kredytem 2 proc., który też ma być narzędziem stymulującym rynek.

Piotr Uściński: Zachęcamy też indywidualnych inwestorów do budowy.

W czasie Property Forum 2023 rozmawialiśmy między innymi o ożywieniu na rynku mieszkaniowym. Gościem sesji #Mieszkaniówka pod presją był m.in. Piotr Uściński, sekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, który zaznaczył, że jest wielu chętnych do skorzystania z Bezpiecznego kredytu 2 proc.

W pierwszym tygodniu września zostało złożonych 48 tys. wniosków kredytowych, udzielanych decyzji, czyli kredytów 7 700. Tempo jest dosyć wolne, ponieważ nie wszystkie banki w lipcu przystąpiły do tego programu - powiedział Piotr Uściński.

- Chcemy, aby Polacy przy zakupie pierwszego mieszkania mieli możliwość wzięcia bezpiecznego kredytu, który będzie ze stałą ratą i na który będzie Polaków stać - podkreślił wiceminister.

Piotr Uściński zaznaczył, że mieszkań w Polsce brakuje od dawna, dlatego tak dużo ich się buduje.

W latach 2014-2015 deweloperzy i indywidualni inwestorzy wybudowali w Polsce poniżej 150 tys. mieszkań. W ostatnich latach liczby były następujące: 2021 r. - 235 tys. mieszkań, 2022 r. - 238 tys. mieszkań, a pierwsze siedem miesięcy tego roku - 124 tys. mieszkań oddanych do użytku.

Według Piotra Uścińskiego, w perspektywie kilku miesięcy to rozpędzone koło na pewno będzie utrzymywało się. Deweloperzy uruchamiają nowe inwestycje w związku z kredytem 2 proc., który też ma być narzędziem stymulującym rynek.

- Chcemy zachęcić do budowania nowych mieszkań, by ich liczba w kolejnych latach też była bardzo duża. Jaka widać, deweloperzy reagują na to. Warto tu podkreślić, że też zachęcamy indywidualnych inwestorów do budowy. Deregulacje prawa budowlanego, które były wprowadzane, które jeszcze planujemy i wszystkie programy, też są im dedykowane - powiedział Piotr Uściński.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje