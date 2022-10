Rynek wynajmu mieszkań w ostatnich latach uległ transformacji. Coraz więcej osób poszukując mieszkania na wynajem preferuje skorzystanie z oferty profesjonalnej instytucji. Jakie platformy oferują długoterminowy wynajem mieszkań w Polsce?

Profesjonalne platformy oferujące mieszkania na wynajem długoterminowy oferują bezpieczne umowy najmu, gwarancję wypłat czynszu, automatyczną weryfikację najemców i najem bez kaucji.

Na polskim rynku funkcjonuje kilka organizacji tego typu.

Działają w największych miastach Polski, w których rynek najmu mieszkań ma największy potencjał.

Na polskim rynku najmu pojawia się coraz więcej profesjonalnych podmiotów, które oferują bezpieczny i komfortowy długoterminowy wynajem mieszkań. Nowoczesne budownictwo, przestronne wnętrza, mieszkania wykończone pod klucz, w pełni wyposażone kuchnie i łazienki, garaże i komórki lokatorskie oferowane są w wygodnym i bezpiecznym systemie najmu instytucjonalnego.

PRS stanowi alternatywę dla osób, które nie mogą sfinansować mieszkania na własność. Mieszkania tego typu równie chętnie są wybierane przez studentów lub młodych, pracujących dorosłych, którzy cenią sobie dogodne lokalizacje, stabilność oraz elastyczny okres najmu.

Fundusz Mieszkań na Wynajem

Jednym z większych podmiotów oferujących mieszkania na wynajem długoterminowy w Polsce jest Fundusz Mieszkań na Wynajem. To komercyjny projekt stworzony i realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach rynkowych, na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Pierwsze mieszkania funduszu powstały w Poznaniu przy ulicy Saperskiej. Aktualnie jest około 2 tys. Fundusz Mieszkań na Wynajem działa w 6 największych miastach w Polsce: w Warszawie, we Wrocławiu, w Poznaniu, Krakowie, Gdańsku i Katowicach. Fundusz kupuje od deweloperów całe bloki, a następnie urządza je pod klucz. Oferta Funduszu jest skierowana do osób, które nie mogą kupić mieszkania na własność, studentów, a także podmiotów gospodarczych.

W każdym z budynków oferuje całodobowy serwis, który sprawdzi się w sytuacji awarii lub usterek. Mieszkania można wynająć na czas określony przy założeniu minimalnego okresu 6 miesięcy. Długość trwania umowy zależy od najemcy, a wysokość czynszu uzależniona jest od czasu trwania umowy. Zaletą lokali z Funduszu Mieszkań na Wynajem jest też to, że najemca nie musi wpłacać kaucji. W wielu przypadkach wprowadza się do lokalu, w którym nikt wcześniej jeszcze nie mieszkał.

Mieszkania w abonamencie

Resi4Rent obecnie posiada łącznie 2 600 lokali, a do końca 2022 roku liczba ta wzrośnie do ponad 3 tys. Do 2025 roku firma zamierza zwiększyć portfolio do co najmniej 10 tys. mieszkań, z których większość jest już w fazie realizacji. W samym Krakowie firma zabezpieczyła grunty pod budowę kolejnych 1400 mieszkań w różnych częściach miasta.

W połowie bieżącego roku Resi4Rent zakończył realizację swojego pierwszego projektu w stolicy Małopolski. Przy ulicy Przyjaźni Polsko-Węgierskiej powstała inwestycja na 149 mieszkań. Lokatorzy, którzy zdecydowali się na mieszkania w bloku mogli wybierać nie tylko liczbę pokoi, kondygnację budynku, ale także czas trwania umowy na 3, 6 lub 12 miesięcy z gwarancją niezmiennych warunków.

W usłudze mieszkania w abonamencie Resi4Rent zawarte jest zakwaterowanie we w pełni wyposażonym w sprzęty AGD i umeblowanym lokalu, dostęp do sieci Wi-Fi, dedykowany panel do zarządzania rozliczeniami, serwis techniczny i stała opieka biura obsługi klienta. Dla mieszkańców przygotowywana są także miejsca parkingowe oraz infrastruktura dla rowerzystów.

We wszystkich budynkach Resi4Rent średnie obłożenie utrzymuje się na poziomie 99 proc, a większość najemców przedłuża umowy na kolejne lata Ponadto, co piąty klient firmy korzysta z oferty firmy z rekomendacji innego mieszkańca.

Lokatorzy mieszkań Resi4Rent doceniają jasne zapisy odnośnie zasad najmu, brak prowizji i sprawny serwis techniczny. Mieszkańcy mają także dostęp do dodatkowych usług oferowanych w budynkach, takich jak zajęcia sportowe czy programy lojalnościowe z rabatami do miejsc usługowych i gastronomicznych w okolicy.

W spółce Resi4Rent 30 proc. udziałów posiada Echo Investment, a 70 proc. firma Griffin Capital Partners, działająca w imieniu globalnego funduszu PIMCO.

Profesjonalny najem

INA Management obecnie zarządza około 500 mieszkaniami na wynajem długo- i krótkoterminowy w Trójmieście, Warszawie i Wrocławiu. W przygotowaniu jest siedem inwestycji deweloperskich w różnych miastach. Marka My Stay to najnowsze koncepcja sieci INA, ukierunkowana na zarządzanie wynajmem długoterminowym. My Stay oferuje najemcom ustandaryzowane pod względem powierzchni i wyposażenia apartamenty typowo mieszkalne - z recepcją i serwisem sprzątającym. Równocześnie dba o ich promocję, obłożenie, serwisowanie, a także bieżącą administrację i monitoruje zdarzenia w najmowanych lokalach. W swojej usłudze ma również obsługę i serwisowanie części wspólnych budynków.

Nowa platforma Griffin

LifeSpot to nowa platforma Griffin. Oferuje przystępne cenowo mieszkania na wynajem w średnich i dużych miastach w całej Polsce. Obecnie platforma zarządza 450 lokalami w Warszawie i Gdyni. Kolejne 1300 mieszkań jest w budowie, a 2400 na etapie pozyskiwania pozwoleń - mają zostać oddane do użytku w ciągu najbliższych 1,5-3 lat. Ambicją platformy jest zwiększenie liczby posiadanych lokali do 10 tys. w ciągu 3-4 lat.

Projekty w planach

Rozwój na rynku najmu instytucjonalnego jest jednym z istotnych celów, które Develia określiła w strategii na lata 2021-2025. W lipcu bieżącego roku Develia zawarła umowę współpracy joint venture z firmą The Heart, zajmującą się venture building. W ramach umowy ma powstać spółka, której głównym produktem będzie platforma do zarządzania wynajmem mieszkań skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Platforma ma być narzędziem do obsługi najmu, obejmującym cały proces zarządzania mieszkaniem.

Spółka będzie kontrolowana przez Develię. The Heart jest partnerem technologicznym, odpowiadającym za stworzenie i funkcjonowanie platformy. Nakłady inwestycyjne na projekt wyliczono na łącznie 8,5 mln złotych w perspektywie 3 lat, a łączne docelowe zaangażowanie Develii wyniesie maksymalnie 7,5 mln złotych.

Uruchomienie platformy planowane jest na 2023 rok. Na początku rozwiązanie będzie dostępne dla funduszy i klientów indywidualnych posiadających mieszkania z oferty Develii. W kolejnych etapach deweloper zapowiada rozszerzenie grona potencjalnych odbiorców. Według założeń, w perspektywie 5 lat, do 2027 roku platforma ma obsługiwać kilkanaście tysięcy mieszkań.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje