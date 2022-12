W Płocku wkrótce rozpocznie się budowa nowych mieszkań dla seniorów. - Inwestycję zrealizuje spółka Inwestycje Miejskie, a wykonawcą będzie płocka firma Eurodom – ogłosił prezydent miasta Andrzej Nowakowski.

Nowa inwestycja stanie przy ul. Sienkiewicza 21. Pomieści on 28 mieszkań jedno- i dwupokojowych.

Na podwórku zaplanowano miejsca na poletka uprawowe oraz dwa zbiorniki na wodę deszczową.

Mieszkania dla seniorów będą przygotowane pod klucz.

Budynek stanowi kontynuację zabudowy pierzejowej ulicy Sienkiewicza i będzie przylegał bezpośrednio do istniejącego sąsiedniego budynku. Został zaprojektowany jako niepodpiwniczony, trzykondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Pomieści on 28 mieszkań jedno- i dwupokojowych. Do budynku prowadzić będą dwie klatki schodowe, które na każdej kondygnacji będą połączone między sobą.

Poletka uprawowe i zbiorniki na deszczówkę

Wejście do budynku będzie możliwe zarówno od strony ulicy Sienkiewicza, jak i od strony podwórka. Na tyłach nowej inwestycji zbudowanych zostanie 17 miejsc parkingowych, a wjazd na teren będzie się odbywał przez automatycznie otwieraną bramę.

Na podwórku zaplanowano również miejsca na poletka uprawowe oraz dwa zbiorniki na wodę deszczową. W pobliżu placu rekreacyjnego znajdzie się altana ogrodowa. Do dyspozycji seniorów będzie też plac postojowy dla rowerów ze stojakami, ławki parkowe, stoły oraz stoły do gry w szachy, a także siłownia pod chmurką. Wszystko to, po to by nowi mieszkańcy mieli zapewnione optymalne warunki do życia i rozwoju relacji sąsiedzkich.

Mieszkania dla seniorów pod klucz

Mieszkania dla seniorów będą przygotowane pod klucz. Wystarczy wstawić meble i będzie można zamieszkać. Nowi lokatorzy w kuchni znajdą podłączoną do instalacji elektrycznej kuchnię indukcyjną 4-palnikową z piekarnikiem oraz zlewozmywak wraz z baterią.

Z kolei łazienki będą wyposażone w toalety, umywalki wiszące z półpostumentami, miejsce natrysku wydzielone od pozostałej części szklaną ścianką prysznicową z przesuwnymi drzwiami, krzesełka prysznicowe, uchwyty i poręcze oraz niezbędne baterie umywalkowe i natryskowe. Ściany i posadzka w łazience wyłożone zostaną płytkami.

Dla mieszkańców całego budynku, jako segment integracyjny zaplanowano świetlicę, która zostanie zlokalizowana na parterze i będzie dostępna dla mieszkańców z obu klatek schodowych. Z kolei na dachu budynku zaprojektowano panele fotowoltaiczne.

Co oczywiste, budynek zostanie wyposażony w dwie windy, a przestrzenie wewnętrzne będą przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Służyć temu będą odpowiednio szerokie korytarze i drzwi oraz specjalnie zaprojektowane mieszkania o rozkładzie pozwalającym wykonać swobodny obrót na wózku inwalidzkim.

Nowych lokatorów przy Sienkiewicza 21 będzie można się spodziewać w IV kwartale 2024 r. Wartość inwestycji to prawie 9,8 mln zł, na którą miasto pozyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

