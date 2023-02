Mieszkania wykończenie pod klucz to odpowiedz na potrzebę osób, które chcą błyskawicznie wprowadzić się do nowego mieszkania. Taką możliwość oferuje inwestycja Radosna IV w podpoznańskim Zalasewie. Mieszkania będą dostępne w drugiej połowie lutego.

Dobiega końca budowa inwestycji Radosna IV w Podpoznańskim Zalasewie.

Inwestorem osiedla jest Agrobex.

Proces odbioru mieszkań w opcji "pod klucz" rozpocznie się w drugiej połowie lutego br.

- Łazienka z prysznicem, umywalką, lustrem i zabudową pod pralkę. Aneks kuchenny z meblami na wymiar. Salon z dużą sofą z funkcją spania, stolik kawowy, stół jadalniany, krzesła, szafki RTV, dywan, a nawet ozdobne ramki. W holu szafa na wymiar, szafa z siedziskiem i lustrem. W mieszkaniach w inwestycji Radosna IV zadbaliśmy o każdy detal - wylicza Lucyna Jarczyńska, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu firmy Agrobex.

Mieszkania urządzono w nowoczesnej stylistyce. Są jasne i pełne światła. fot. mat. pras.

Dodaje, że ściany wykończono w jasnych barwach, a panele podłogowe dopasowano w kolorze drewna. Ponadto we wszystkich pomieszczeniach zostały zamontowane lampy, a w oknach karnisze wraz z zasłonami i firanami. Do każdego mieszkania w jego cenie przynależy także komórka lokatorska oraz balkon lub ogródek na parterze. Do lokali można wprowadzić się w zasadzie tuż po odbiorze kluczy.

Do mieszkań można wprowadzić się w zasadzie od razu. fot. mat. pras.

Lokale na parterze mają dodatkowe ogródki, a pozostałe – balkony. Do dyspozycji są windy oraz komórki lokatorskie. Na terenie osiedla znajduje, ogólnodostępny parking dla mieszkańców. Deweloper zaaranżował również przestrzenie, które służą wypoczynkowi, zabawie dzieci oraz integracji wszystkich mieszkańców.

W ostatnim budynku zostało jeszcze kilkanaście wolnych mieszkań, które są gotowe do oddania.

- W tym momencie w sprzedaży zostało jeszcze kilkanaście lokali. Naszym klientom indywidualnym oraz inwestycyjnym proponujemy mieszkania z tzw. wykończeniem pod klucz w cenie. Postawiliśmy na wysokiej klasy materiały, a nasze aranżacje wnętrz odpowiadają współczesnym trendom, stąd propozycja wydaje się naprawdę ciekawa - podsumowuje Lucyna Jarczyńska.

Podczas aranżacji mieszkań pomyślano o każdym szczególe. fot. mat. pras.

Radosna IV to kolejna inwestycja dewelopera Agrobex w okolicach Poznania.

