Rośnie grono Polaków, którzy są gotowi dopłacić za inteligentne systemy ułatwiające życie w mieszkaniach, częściach wspólnych czy na terenie zewnętrznym osiedla.

Wniosek ten płynie z raportu przygotowanego na zlecenie Echo Investment „Nie ma jak w domu, czyli jak mieszkają Polacy”.

Według ankietowanych systemy elektroniczne, zwłaszcza w obliczu takich zagrożeń jak pandemia, stają się gwarancją nie tylko komfortu, ale również ochrony mieszkańców.

Badanie wskazuje, że 38 proc. pytanych zgodziłoby się zainwestować dodatkowe środki finansowe, aby otrzymać na wyposażeniu lokalu dodatkową nowoczesną technologię. Przychylniej na to patrzą panowie, których 42 proc. opowiedziało się za dopłatą. Kobiety zwracają na to uwagę nieco rzadziej, ale i tak 34 proc. z nich oczekuje smart rozwiązań w zamian za doinwestowanie w inteligentne systemy.

Co w szczególności mają na myśli Polacy, gdy zastanawiają się nad udogodnieniami w mieszkaniu? Stawiają na bezpieczeństwo ponieważ na pierwszym miejscu 47 proc. badanych wymieniło powiadomienie w razie zalania lub dymu. Na drugim miejscu wskazano czujnik ruchu sterujący światłem (32 proc.), a dalej obraz z kamery przed wejściem do klatki na ekranie smartfona (30 proc.) oraz obraz z kamery z mieszkania na ekranie smartfona i ustawianie temperatury za pomocą smartfona lub komendy głosowej (po 29 proc.).

W przypadku inteligentnych funkcji na terenie osiedla badani najczęściej wymieniali możliwość zgłaszania usterek do zarządcy za pomocą aplikacji (28 proc.). O 3 proc. mniej wskazało otwieranie bramy garażowej za pomocą aplikacji, a następnie otwieranie drzwi do budynku zbliżeniowo smartfonem (21 proc.), otwieranie furtek na osiedlu zbliżeniowo smartfonem oraz „inteligentny system miejsc parkingowych dla gości - po 20 proc.

- Zainteresowanie przysłowiowym kluczem do wszystkiego w smartfonie wzrasta zwłaszcza od czasów pandemii koronawirusa oraz lockdown’ów. Klienci coraz częściej podkreślają, że zależy im na lepszej kontroli wydatków związanych z eksploatacją mieszkań. Decyzja o korzystaniu ze smart rozwiązań pomagających np. w regulacji temperatury czy domowego oświetlenia wpisuje się więc w obecną sytuację gospodarczą - kryzys energetyczny i inflację. Raporty, jak na przykład ten przygotowany na zlecenie Echo Investment, pomagają doprecyzować i zdiagnozować stale zmieniające się oczekiwania nabywców mieszkań. Dla nas to na przykład wskazówka, aby stale udoskonalać inteligentne systemy i poprawiać tym samym bezpieczeństwo i komfort klientów. Mam na myśli m.in. szybkie umożliwianie rozbudowy systemu do kolejnych pomieszczeń, montaż w standardzie mieszkań M2 i M3 czujników zalania i dymu, sterowanie głosem w standardzie w lokalach M4 oraz inteligentny zamek do drzwi wejściowych w największych mieszkaniach - podkreśla Kazimierz Monkiewicz, manager ds. CSR i CSV w Echo Investment.

Wszystko zmierza ku szybkiemu upowszechnianiu się nowoczesnej technologii, która już w niedalekiej przyszłości stanie się standardem w nowym budownictwie.

Firma Echo Investment opracowała swój własny pakiet udogodnień, aby wspierać klientów w sprawnym dostosowaniu lokalu do indywidualnych potrzeb oraz w wygodnym użytkowaniu. Pakiet Echo Smart w sposób bezprzewodowy zarządza inteligentnym mieszkaniem poprzez np. sterowanie oświetleniem, regulację temperatury, wyłączanie urządzeń elektrycznych czy odblokowywanie zamka drzwi wejściowych. To przyszłość, która jest już teraz. Nie każdemu może jednak ona odpowiadać.

Raport „Nie ma jak w domu, czyli jak mieszkają Polacy” analizuje także czemu nasi rodacy mówią „nie” tzw. smartom. 21 proc. badanych wskazuje, że mieszkania napakowane elektronicznymi udogodnieniami są po prostu droższe od tradycyjnych. Nie zawsze jest to zgodne z prawdą ponieważ instalacja bezprzewodowych systemów nie wymaga żadnych remontów ani kosztownego kucia ścian. Z drugiej strony wyposażenie lokum w tego typu rozwiązania podnosi wartość mieszkania np. na rynku najmu lub przy ewentualnej przyszłej sprzedaży. Badani przez Echo Investment wskazali także opcje, że to niepotrzebny bajer (20 proc.), o 4 proc. mniej obawia się o swoją prywatność natomiast 11 proc. odpowiadających chce się odciąć od technologii.

