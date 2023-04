Kupujący powracają na rynek - wynika z danych homfi za I kwartał 2023 roku. Pomimo wciąż niekorzystnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej, coraz więcej Polaków szuka własnego mieszkania. W tych miastach trend jest najbardziej widoczny.

Analizując marcową sytuację homfi notuje zmianę przede wszystkim w obrębie grupy kupujących, która jest większa o 17,5 proc. w stosunku do lutego tego roku.

Obecnie w systemie CRM agencji nieruchomości homfi, 1030 osób poszukuje nowej nieruchomości do nabycia.

To więcej o ponad 70 proc. niż w analogicznym okresie minionego roku, który - ze względu na wybuch wojny u naszych sąsiadów zza wschodniej granicy oraz rosnącą inflację - był ekstremalnie trudny dla rynku.

Pomimo wciąż nieprzychylnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej w Polsce, popyt napędzają programy rządowe (Program Pierwsze Mieszkanie i Kredyt 2%), polityka banków dotycząca kredytów (obniżenie przez KNF bufora hipotecznego z 5 pp. do 2,5 pp) oraz promocje wprowadzane przez deweloperów z rynku pierwotnego.

Z danych agencji nieruchomości homfi wynika, że najbardziej optymistycznie sytuacja wygląda we Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu, gdzie liczba chętnych na zakup wzrosła kolejno o 45, 44 oraz 81 proc. Jak wyglądają ceny nieruchomości w analizowanych miastach?

Według danych Expandera z początku tego roku, średni koszt za metr kwadratowy w Krakowie to 12 242 zł. Taniej kupimy mieszkanie we Wrocławiu i Poznaniu - w obu miastach za metr kwadratowy zapłacimy około 10 400 zł.

Pewne ożywienie obserwujemy już od początku roku, jednak teraz, po zakończeniu pierwszego kwartału, coraz głośniej mówi się o dalszych wzrostach cen nieruchomości. Argumentów za takim rozwojem wydarzeń jest sporo. Ale to, czego nie widać jeszcze w liczbach, to słychać podczas spotkań z klientami. Nie chcą czekać z decyzjami, bo spodziewają się, że w kolejnych miesiącach będzie drożej - komentuje Maciej Zięba, dyrektor operacyjny marek homfi i Private House Brokers.

Rynek najmu - tu właściciele dyktują warunki

Sytuacja na rynku najmu od dłuższego czasu wygląda podobnie. Oznacza to, że zainteresowanie mieszkaniami na wynajem wciąż jest duże. Według danych agencji nieruchomości homfi, liczba chętnych na wynajem zwiększyła się o ponad 25 proc. w stosunku do zeszłego miesiąca. Najwięcej potencjalnych najemców przybyło w Krakowie oraz we Wrocławiu. W stolicy Małopolski liczba chętnych wzrosła do 430 osób, o 200 proc. więcej niż w lutym, który na tle I kwartału tego roku wypadł wyjątkowo słabo. We Wrocławiu najem cieszył się popularnością wśród 446 osób, czyli około 15 proc. więcej niż w lutym. Wraz ze wzrostem liczby chętnych, w systemie CRM agencji nieruchomości homfi pojawiło się więcej ofert na wynajem (wzrost o 11 proc. w stosunku do lutego).

Mimo to jest ich wciąż za mało - na jedno mieszkanie przypada 4 zainteresowanych. Skutkuje to między innymi utrzymującymi się na wysokim poziomie cenami czynszów. Jak wskazują badania HRE Investments i Rentier.io, miesięczne opłaty za mieszkanie wzrosły nawet do 30 proc. rok do roku.

W Krakowie za wynajem mieszkania trzeba zapłacić średnio 3050 zł (wzrost o 36 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku), w Poznaniu 2550 zł (wzrost o 21 proc.), a w Warszawie przeciętnie 3750 zł (roczna zmiana kosztu najmu o 33 proc.).

Pomimo akcji wspierających popyt, które wkrótce wejdą w życie, nadal część Polaków nie będzie mogła pozwolić sobie na nowe mieszkanie, a klienci, którzy nie mogą kupić nieruchomości - będą musieli ją wynająć. Optymistyczna prognoza jest taka, że analizując zmiany cen najmu w ujęciu kwartał do kwartału 2022 roku, ich wzrost spowalnia. Szczególnie jest to widoczne na przykładzie Warszawy, Łodzi oraz Gdańska, w których pomiędzy III a IV kw. 2022 r. średni czynsz wzrósł o około 2 proc. To może stanowić potwierdzenie tezy o powolnym powrocie do stabilności na rynku najmu.

