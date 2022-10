Według badania przeprowadzonego przez Echo Investment dwóch na trzech Polaków posiada własne mieszkanie. Raport potwierdza, że w Polsce posiadanie własnego lokum wciąż kojarzone jest z niezależnością.

Większość Polaków wybiera własne mieszkanie, zamiast np. najmu.

Decydując się na zakup mieszkania ponad połowa Polaków wybiera lokale 2 i 3-pokojowe.

Posiadaczami swojego „M” stajemy się najczęściej po 35. roku życia.

Młodzi ludzie, stawiający pierwsze kroki na rynku pracy, częściej decydują się na wynajem.

Echo Investment zbadało preferencje i potrzeby mieszkaniowe Polaków i co chcieliby zmienić w zamieszkiwanych czterech ścianach. Pierwsza edycja raportu „Nie ma jak w domu, czyli jak mieszkają Polacy” analizuje m.in. jakie mamy wymagania wobec własnego „M”, czym kierujemy się przy zakupie mieszkania oraz czy nabywamy je głównie do własnych potrzeb czy jako inwestycję.

Małe, ale własne

Decydując się na zakup mieszkania ponad połowa Polaków wybiera te 2 i 3-pokojowe. Z raportu „Nie ma jak w domu, czyli jak mieszkają Polacy” wynika, że 66 proc. ankietowanych posiada lokum własnościowe, a nasze przywiązanie do własności rośnie z wiekiem.

Posiadaczami swojego „M” stajemy się najczęściej po 35. roku życia natomiast młodzi ludzie, stawiający pierwsze kroki na rynku pracy, częściej decydują się na wynajem. Im poczucie niezależności kojarzy się z elastycznym podejściem do miejsca zamieszkania, bez wiązania się kwestiami kredytowymi czy własnościowymi procedurami. Jednak generalnie to nie najem, a właśnie posiadanie mieszkania jest dla Polaków tożsame z poczuciem niezależności. Wskazało na to 45 proc. badanych. Niewiele mniej ocenia, że jest przywiązana do własności oraz traktuje lokum jako zabezpieczenie na przyszłość.

W zielonej okolicy i eko - takie mieszkania preferują Polacy

Raport zebrał oczekiwania Polaków wobec sektora mieszkaniowego i jego najbliższej przyszłości. Jak w każdej branży, także i w mieszkaniowej, łatwo można zaobserwować wiodące trendy. W czołówce tych wskazywanych przez ankietowanych wymieniono przekonanie, że w ciągu najbliższych dwóch lat mieszkania będą drożały (61 proc.). Kolejne pozycje zajęła chęć posiadania na terenie osiedla większej liczby terenów zielonych (58 proc.) oraz zgoda na dopłatę, aby mieszkać na tzw. osiedlu zrównoważonym (46 proc.). Wśród innych czynników w Top10 wymieniano także np. sfinansowanie zakupu nowego lokum kredytem hipotecznym, chęć dopłaty za inteligentne rozwiązania w mieszkaniu i na osiedlu, a także rosnące zainteresowanie odbiorem lokalu wykończonego „pod klucz”.

Raport zagląda także do wnętrza naszych czterech ścian i analizuje pod tym kątem aktualną sytuację mieszkaniową. Z badania wyłania się uśredniony obraz własnego lokum o powierzchni około 50 mkw., posiadającego trzy pokoje.

A co ze standardem mieszkaniowym?

Blisko połowa osób biorących udział w badaniu ocenia go jako dobry, ewentualnie z zastrzeżeniem, że lokal wymaga drobnego odświeżenia. Bardziej krytyczne pod tym względem są Polki ponieważ 35 proc. z nich spoglądając na wygląd zamieszkiwanego lokalu byłaby skłonna przeprowadzić w nim prace remontowe. Wśród mężczyzn ten odsetek wynosi 30 proc. Kobietom najbardziej brakuje dodatkowego pokoju (24 proc.), lepszego rozkładu pomieszczeń (24 proc.), a także balkonu lub tarasu (19 proc.). Z kolei 23 proc. panów jako element do poprawy wskazuje brak garażu, a w dalszej kolejności brak dodatkowego pokoju i chęć dysponowania lepszym rozkładem pomieszczeń.

- Żyjemy w czasach, w których dynamika zmian zachodzących na rynku nieruchomości jest ogromna, a trendy dyktują coraz bardziej świadomi klienci. W opracowanym raporcie stan obecny potraktowaliśmy tylko jako punkt wyjścia do mówienia o przyszłości. „Dziś” jest dla nas wskazówką na „jutro”. Zależało nam w szczególności na tym, aby dowiedzieć się w jakim celu Polacy chcą kupować mieszkania i czym kierują się przy ich wyborze. Wyniki okazały się dla nas niezwykle interesujące i będziemy wykorzystywać je budując naszą ofertę. Jako jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w kraju, chcemy dostarczać produkt najwyżej jakości, który nie tylko odpowiada na obecne potrzeby klientów, ale jest w stanie je wyprzedzać - podkreśla Dawid Wrona, dyrektor sprzedaży mieszkań w Echo Investment.

Mieszkanie przyszłości i oczekiwania wobec niego przede wszystkim skupiają się na świadomym podejściu do ekologii wyrażonym np. dużą ilością zieleni na terenie osiedla. To również potrzeba wykorzystywania technologii do wspierania życia codziennego w zakresie bezpieczeństwa i komfortu.

Polacy chcą rozwiązań gwarantujących mniejsze zużycie wody i prądu, opcję zarządzania nim z poziomu aplikacji w smartfonie i bieżącego dostosowywania się do nawyków właścicieli. A to wszystko na zdecydowanie większej przestrzeni niż obecnie. Ponad połowa Polaków (54 proc.) funkcjonuje na co dzień w mieszkaniach, których powierzchnia jest mniejsza niż 70 mkw., a plany snute na przyszłość przebijają ten metraż. Minimum 70 metrów – tyle w opinii 52 proc. badanych powinno mieć ich kolejne mieszkanie. Oczekują tego głównie ludzie mający 18-24 lat, a dopiero w wieku przedemerytalnym i emerytalnym apetyt na powierzchnie maleje.

Dane zostały zebrane w czerwcu 2022 r., a badanie przeprowadzono metodą CAWI. Wyniki prezentowane w raporcie „Nie ma jak w domu, czyli jak mieszkają Polacy” pochodzą z badania opinii zrealizowanego na zlecenie Echo Investment przez Panel Badawczy Ariadna na próbie 1085 Polaków. Kwoty zostały dobrane według reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl