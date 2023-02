Z raportu przygotowanego na zlecenie Echo Investment „Nie ma jak w domu, czyli jak mieszkają Polacy” wynika że 24 proc. badanych podejmuje decyzję o wykończeniu lokalu samodzielnie. Formułę „pod klucz” wskazało 39 proc. badanych.

Towarzyszące nam coraz większe tempo życia sprawi, że podczas odbioru nowego mieszkania oczekiwać będziemy gotowej do życia przestrzeni.

Raport przygotowany na zlecenie Echo Investment „Nie ma jak w domu, czyli jak mieszkają Polacy” częściowo przeczy tej tezie.

24 proc. uczestników badania chce wziąć na siebie wysiłek wykończenia mieszkania i zgadza się na lokal w stanie surowym.

Generalnie jednak Polacy wolą odbierać wykończone lokale. Formułę „pod klucz” wskazało 39 proc. badanych.

Niemal co czwarty Polak, zanim zamieszka w wymarzonym M, jest zdecydowany na samodzielny dobór odpowiedniej podłogi, armatury łazienkowej czy drzwi wewnętrznych. Rzadziej po tego typu rozwiązanie sięgnęliby najmłodsi respondenci w wieku 18-24 lata (16 proc. wskazań), a częściej starsi z ugruntowaną pozycją zawodową – w grupie 45-54 lata ten odsetek wyniósł 29 proc. Raport pokazał, że także dochody mają w tej kwestii duże znaczenie, ale co ciekawe, im one wyższe, tym częściej respondenci wskazywali na stan deweloperski. Wśród najmniej zarabiających na surowe ściany i podłogi zdecydowałoby się 18 proc. osób natomiast wśród inkasujących miesięcznie od 15 do 20 tys. zł aż 58 proc. badanych wskazało na stan surowy.

Dlaczego Polacy decydują się na stan surowy mieszkania?

Aż 74 proc. respondentów chce po prostu samodzielnie wykończyć zakupiony lokal. Z kolei po 32 proc. badanych zaznaczyło opcje „wykończenie pod klucz jest za drogie” oraz „wszystkie mieszkania wykańczane przez dewelopera wyglądają tak samo”. Ponadto 31 proc. deklaruje, że nie ufa pośrednikom i chce samemu mieć nad wszystkim kontrole, a kolejnych 14 proc. ma sprawdzoną ekipę wykończeniową.

Piotr Sztechman, manager serwisu gwarancyjnego w Echo Investment obserwuje zjawisko od wielu lat. Potwierdza, że kupujący mieszkania u dewelopera decydują się głównie na odbiór kluczy do lokalu bez gotowych ścian czy podłóg. Większość klientów ma swoją wizję wykończenia i korzystają ze swoich ekip. Przeprowadzają więc prace i aranżacje według własnego uznania. Dostrzegam jednak także tendencję, że np. z powodu wygody czy oszczędności czasu klienci Echo Investment coraz częściej stawiają na wykupienie oferowanych przez nas pakietów wykończeniowych.

Powyższy trend widać także w raporcie „Nie ma jak w domu, czyli jak mieszkają Polacy”. Badani chętniej niż na stan deweloperski surowy zdecydowaliby się na mieszkanie wykończone przez dewelopera w formule "pod klucz". Nie może to dziwić ponieważ urządzona kuchnia, łazienka, pomalowane ściany i położona podłoga dają możliwość niemalże natychmiastowego zamieszkania tuż po odbiorze kluczy. Opcja ta zyskała poparcie 39 proc. ankietowanych. Ponadto 14 proc. Polaków jest zainteresowanych zakupem lokali gotowych do zamieszkania, czyli nie tylko wykończonych, ale i wyposażonych przez dewelopera w meble czy sprzęty AGD/RTV.

Raport stworzony na zlecenie Echo Investment wskazuje, że 51 proc. pytanych nie ma czasu kupować materiałów i pilnować ekipy wykończeniowej, 34 proc. nie zna się na wykańczaniu mieszkań, a o 2 proc. mniej ceni komfort niezmienności ceny usługi gwarantowany podpisaną umową z wykonawcą. Na kolejnych miejscach znalazły się: 3-letnia rękojmia na wykonane prace (26 proc.), możliwość zaoszczędzenia 15 proc. na podatku VAT od materiałów wykończeniowych (20 proc.), a także zastosowanie najwyższej jakości materiałów, które posłużą dłużej (11 proc.).

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl