Polacy korzystają z dodatkowych źródeł ciepła, takich jak farelki czy grzejniki konwektorowe. Z analizy Krajowej Agencji Poszanowania Energii przygotowanej na zlecenie PKEE wynika, że koszt takiego dogrzewania może wynieść nawet 300 zł miesięcznie.

Jak podaje biznes.interia.pl, koszt dodatkowego dogrzewania mieszkania może kosztować nawet 300 zł miesięcznie, co dodatkowo obciąży domowy budżet Polaków. Jak czytamy, może to doprowadzić do przekroczenia limitów zamrożenia cen energii, które uprawniają do preferencyjnych rozliczeń od stycznia 2023 roku.

Serwis podaje, że Krajowa Agencja Poszanowania Energii na zlecenie PKEE przygotowała zestawienie najpopularniejszych urządzeń dogrzewających pomieszczenia, pod względem energochłonności. Maciej Maciejowski z Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej wyjaśnił, że w tym kontekście najdroższą opcją jest dogrzewanie pomieszczeń grzejnikiem olejowym o mocy 2500 W. Urządzenie działając przez ok. 4-5 godzin, w skali miesiąca zużyje w od 300 do 375 kWh energii elektrycznej, co oznacza koszt w granicach 231 do 289 zł.

W przypadku grzejnika konwektorowego działającego przez 3-4 godz., koszt wyceniono na 185 zł. Z kolei grzejnik promiennikowy o mocy 500 W, działający 7-8 godzin w ciągu doby obciąży budżet domowy o 92 zł w skali miesiąca.

